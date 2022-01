Luzern: Häuser ohne Anschluss an die Kanalisation

Die grosse Mehrheit der Siedlungen im Kanton Luzern ist an eine Abwasserreinigungsanlage (ARA) angeschlossen. Was heute eine Selbstverständlichkeit ist, war nicht immer so. Die ersten grösseren Kläranlagen im Kanton Luzern gingen erst in den 1960er-Jahren in Betrieb. Kleinere wurden schon früher gebaut, beispielsweise 1931 am Rotsee, wie diese Aufnahme aus dem Luzerner Stadtarchiv zeigt:

Bild: Stadtarchiv Luzern, F2_PA_014_03-3

Der Rotsee war früher durch die Einleitung von Siedlungsabwasser stark beeinträchtigt. Gestank und Algenblüten waren die Folge. Erst mit der konsequenten Abwassersammlung und -reinigung ab den frühen 1970er-Jahren verbesserte sich die Wasserqualität.

Baden aus gesundheitlichen Gründen verboten

Auch in vielen anderen Schweizer Gewässern konnte die Bevölkerung noch vor 60 Jahren nicht sorglos baden. Seen, Flüsse und Bäche waren wegen fehlender Abwasserreinigung stark verschmutzt. «Schäumende und stinkende Bäche, Fischsterben, Abfälle in Fliessgewässern und Seen waren an der Tagesordnung», schreibt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) auf seiner Website. «Die Wasserqualität war zum Teil so schlecht, dass das Baden aus gesundheitlichen Gründen verboten war.»

1964 war das Wasser im Zugersee so stark verschmutzt, dass die Gemeinde ein Badeverbot aussprach. Bild: Getty

1965 waren schweizweit erst 14 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner an eine zentrale Kläranlage angeschlossen. Heute liegt dieser Wert bei rund 97 Prozent. Die Investitionen in diesen Ausbau waren riesig. Gemäss Bafu wurden an die 50 Milliarden Franken ausgegeben. Heute umfasst das Kanalisationsnetz eine Länge von über 130'000 Kilometern mit rund 800 Kläranlagen.

60 Milliarden Liter Abwasser im Kanton Luzern – pro Jahr

Im Kanton Luzern fallen gemäss der Dienststelle Umwelt und Energie pro Jahr rund 60 Milliarden Liter Abwasser an. Dieses wird in 18 inner- und acht ausserkantonalen Kläranlagen behandelt. Die Zahl der ARA hat kontinuierlich abgenommen, weil sich grössere Anlagen gemäss der Dienststelle Umwelt und Energie kostengünstiger, effizienter und ökologischer betreiben lassen. Zuletzt wurde die ARA Buttisholz 2019 aufgehoben. Das Abwasser aus deren Einzugsgebiet fliesst nun in die Kläranlage Oberes Wiggertal. Der Trend der Zusammenlegungen werde sich «in den nächsten Jahren fortsetzen und sogar noch beschleunigen», schreibt die Dienststelle.

Grössere, dafür weniger Kläranlagen

Heute werden im Kanton Luzern Seen und Fliessgewässer mit einer Gesamtstrecke von 160 Kilometern belastet, indem gereinigtes Abwasser der Kläranlagen eingeleitet wird. Dessen Anteil sei mit weniger als 10 Prozent in den meisten Gewässern relativ gering, so die Dienststelle Umwelt und Energie. Als stark belastet gelten vor allem kleine Fliessgewässer, in welche das Wasser kleiner kommunaler Kläranlagen geleitet wird. Durch die Aufhebung der ARA Ballwil 2014 konnten beispielsweise der Gerligenbach und der Rotbach komplett von gereinigtem Abwasser befreit werden. Die Anzahl belasteter Gewässerstrecken soll in Zukunft noch deutlich abnehmen. (cgl)