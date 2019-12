Achtjähriger Fussgänger bei Unfall mit Auto in Buchrain verletzt Beim Überqueren einer Strasse ist in Buchrain ein Kind von einem Auto angefahren worden. Der achtjährige Bube wurde vom Rettungsdienst ins Spital transportiert. Roger Rüegger 11.12.2019, 15.06 Uhr

Auf einer Strasse in Buchrain hat sich am Mittwoch gegen Mittag ein Unfall ereignet. Laut der Luzerner Polizei ist dabei ein Bube verletzt worden. Als der achtjährige Schüler die Leisibachstrasse überquerte, fuhr gleichzeitig ein Fahrzeuglenker in Richtung Buchrain.