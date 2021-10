Schulhausneubau: Kanton Luzern pfeift Adligenswil zurück

Adligenswil Abstimmung über Planungskredit für Schulhausneubau: Gemeinderat wird vom Kanton zurückgepfiffen Der Adligenswiler Gemeinderat darf seine finanzielle Eigenkompetenz nicht delegieren. Über den Planungskredit von 790'000 Franken für das neue Schulhaus darf deshalb nicht separat abgestimmt werden. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 20.10.2021, 18.56 Uhr

Das Kehlhof-Schulhaus in Adligenswil soll abgerissen und neu gebaut werden. Nur der moderne Pavillon F (auf dem Bild nicht sichtbar) bleibt stehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 4. Februar 2021)

Im Budget 2022 der Gemeinde Adligenswil ist ein Planungskredit in der Höhe von 790'000 Franken für die Projektierung des Schulhausneubaus Kehlhof vorgesehen. Gemäss Gemeindeordnung kann der Gemeinderat Ausgaben bis 900'000 Franken in eigener Kompetenz beschliessen. Dennoch wolle er den Planungskredit am 28. November 2021 separat an die Urne bringen, gab der Gemeinderat am 23. September bekannt. «Wir wollen die Haltung der Stimmberechtigten bereits zu Beginn des Prozesses kennen.» So begründete dies Gemeindepräsident Markus Gabriel. «Es geht um eine grundsätzliche Weichenstellung.»

Nun sieht alles anders aus. Abklärungen mit der Finanzaufsicht Gemeinden des kantonalen Finanzdepartements hätten ergeben, «dass Adligenswil nicht separat über den Projektierungskredit für den Neubau des Schulhauses Kehlhof abstimmen darf», teilte der Gemeinderat vor kurzem mit. «Da die Ausgabenkompetenz des Gemeinderates bis 900'000 Franken reicht, muss er Kredite, die unter dieser Grenze liegen, selber bewilligen.»

Er dürfe die Kompetenz laut Auskunft der kantonalen Stellen nicht an den Souverän abtreten, schreibt der Gemeinderat. Dies sei auch in konsultativer Form nicht möglich. Über das Budget 2022 der Gemeinde Adligenswil, in dem der 790'000-Franken-Planungskredit für den Schulhausneubau (Projektwettbewerb und Vorprojekt) enthalten ist, wird am 28. November an der Urne abgestimmt.

«Das Erstellen der Abstimmungsbotschaften für kommunale Abstimmungen liegt im Verantwortungsbereich der Gemeinden. Dem Kanton kommt bei diesen Abstimmungsbotschaften keine Prüffunktion zu», teilt das Finanzdepartement des Kantons Luzern auf Anfrage mit.

«Wenn wir feststellen, dass sich in Gemeinden Rechtsverletzungen anbahnen, weisen wir im Rahmen unserer Aufsichtstätigkeit jedoch proaktiv darauf hin.»

Die Regelung, wonach der Gemeinderat Ausgaben innerhalb seiner Ausgabenkompetenz nicht an die Bevölkerung delegieren dürfe, gelte für alle Gemeinden, sagt Yasmin Kunz, Sprecherin des Finanzdepartements, auf Anfrage.

Gemäss dem Finanzdepartement sind die Ausgabenkompetenzen zwischen dem Gemeinderat und den Stimmberechtigten klar geregelt. Sonderkredite, die über der Ausgabenkompetenz des Gemeinderats liegen, müssen vom Volk genehmigt werden. Der Baukredit für den Neubau des Kehlhof-Schulhauses im Umfang von voraussichtlich rund 22 Millionen Franken wird in diese Kategorie fallen. Bei Ausgaben im Kompetenzbereich des Gemeinderates müsse der Gemeinderat aber «seine Verantwortung und Kompetenz wahrnehmen», betont Yasmin Kunz: «Tut er dies nicht, käme sein Handeln einer Rückdelegation gleich.» Die Kompetenz für den Beschluss von Ausgaben bis zur Ausgabenlimite des Gemeinderats kann im Rahmen einer Delegationsnorm an einzelne Gemeinderäte oder Verwaltungsmitarbeiter, nicht aber ans Volk delegiert werden.

Der Adligenswiler Gemeindepräsident Markus Gabriel ist enttäuscht. Er betont:

«Gerne hätten wir die Haltung der Stimmbevölkerung erfahren, bevor wir Geld für den Wettbewerb und das Vorprojekt ausgeben – dies im Sinne eines Richtungsentscheides.»

Gabriel ist dennoch überzeugt, dass die Schulraumplanung in Adligenswil breit abgestützt ist: «Wesentliche Teile des Wettbewerbsprogrammes sind in Zusammenarbeit mit der Schule entwickelt worden. Sowohl die Bildungs- als auch die Controlling-Kommission sind direkt in die Projektorganisation eingebunden. Zudem haben sich die Umwelt- und die Energiekommission in die Planung eingebracht.»

Gabriel betont: «Wir pflegen eine offene Kommunikation in Adligenswil.» Die Schulhausplanung sei den Lehrpersonen, Schulleitungen, der Musikschule und den schulischen Diensten an einer eigenen Orientierungsversammlung vorgestellt worden, ebenso den politischen Parteien. «Wir sind auch mit Anwohnern zusammengekommen, und wir werden das Projekt an der Orientierungsversammlung vom 9. November, bei der es im Kern um das Budget 2022 geht, präsentieren. Weiterhin werden wir auf unserer Website in einem hohen Detaillierungsgrad über das Projekt informieren, damit eine möglichst breite Diskussion in der Bevölkerung stattfinden kann.»

Falls die Sonderkreditlimite von 900'000 Franken in Adligenswil als zu hoch erachtet wird, kann diese nur mit einer entsprechenden Änderung der Gemeindeordnung abgeändert werden. Dafür braucht es die Zustimmung der Bevölkerung mittels Abstimmung.

In der Stadt Luzern kann der Stadtrat freibestimmbare Ausgaben bis zu 750'000 Franken in eigener Kompetenz beschliessen. In einer Interpellation stellt die CVP die Frage, ob nicht die Gefahr bestehe, dass durch eine zu tiefe Eigenkompetenz des Stadtrats dringliche Geschäfte «nicht genügend schnell oder gar nicht umgesetzt werden können». Als Beispiel nennt die CVP die vom Parlament Anfang 2021 geforderte «Unterstützung für das lokale Gewerbe durch solidarischen Mieterlass», deren Umsetzung rund ein halbes Jahr dauerte. In Kriens kann der Stadtrat Planungskredite bis 200'000 Franken in Eigenregie beschliessen. In Emmen besteht die Limite für frei bestimmbare Ausgaben bei 500'000 Franken.

Das neue Adligenswiler Schulhaus Kehlhof, das Kindergarten und Primarschule an einem Ort vereint, wird voraussichtlich rund 22 Millionen Franken kosten. Es wird die Kehlhof-Pavillons (erbaut zwischen 1988 und 1990) und das Dorfschulhaus 1 (erbaut 1961) ersetzen. Der offene Projektwettbewerb soll im Januar 2022 ausgeschrieben werden. Das neue Schulhaus wird nicht vor 2026 fertiggestellt sein.