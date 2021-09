Adligenswil Gemeindehaus bleibt stehen und soll noch mindestens zehn Jahre genutzt werden Die Gemeinde Adligenswil ändert ihre Finanzstrategie: Die Schulhausplanung hat erste Priorität. Das hat Auswirkungen auf andere Projekte. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Der Adligenswiler Gemeinderat hat die Leitplanken für den Finanzhaushalt der kommenden Jahre in einer Finanzstrategie bestimmt. Ebenso hat er den Umgang mit den gemeindeeigenen Immobilien in einer Immobilienstrategie festgelegt. Das ist einem Newsletter der Gemeinde zu entnehmen.

Das sind die fünf wichtigsten Grundsätze der neuen Finanzstrategie: Ausgeglichene Rechnung jeweils über fünf Jahre.

Steuerfuss von 2,0 Einheiten, bis Investitionen getätigt sind und solange dies zur Einhaltung der Schuldengrenze nötig ist.

Plafonierung der Nettoinvestitionen für 2021 bis 2025 auf maximal 32,5 Millionen Franken (wovon 20 Millionen für Gemeindeentwicklungsprojekte).

Begrenzung der Nettoverschuldung auf maximal 3000 Franken pro Einwohner.

Eigenkapital im Umfang von mindestens zwei Drittel des Verwaltungsvermögens.

Gemäss Immobilienstrategie werden die Investitionen etappiert erfolgen, wobei die Schulraum-Entwicklung an erster Stelle steht. Das hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Adligenswiler Dorfkerns. Bisher war geplant, das Gemeindehaus abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die Neuplanung sieht nun vor, dass das Gemeindehaus stehen bleibt. Es soll «so unterhalten werden, dass es noch während mindestens zehn Jahren genutzt werden kann», heisst es im Newsletter.

Das Gemeindehaus von Adligenswil wird doch nicht so schnell ausgemustert. Dominik Wunderli (Adligenswil, 15. September 2021)

Der Projektwettbewerb zur Zentrumsentwicklung Adligenswil war im Dezember 2019 entschieden worden. Sieger war das Projekt «Falun» des Zürcher Architekturbüro Roserens. Es sieht eine Wohnüberbauung in Form eines geknickten Längskörpers entlang der Dorfstrasse vor. Östlich davon projektierten die Architekten das neue Gemeindehaus als Solitärbau.

Wie weiter nun? Die Adligenswiler Bauvorsteherin Gisela Widmer Reichlin sagt auf Anfrage:

«Wir prüfen für die Zentrumentwicklung diverse Umsetzungsmöglichkeiten.»

Dabei seien selbstverständlich auch die Architekten des Siegerprojekts involviert, aber auch die Migros als Ankermieterin. Überprüft wird unter anderem, ob das Projekt «Falun» überarbeitet und angepasst werden kann, «ohne das heute bestehende Gemeindehaus bei einer Realisierung des Wohn- und Gewerbebaues zu tangieren». Wann mit der Neuüberbauung Dorfzentrum gestartet werden kann, ist noch offen. «Die Abklärungen laufen», sagt Gemeinderätin Gisela Widmer Reichlin.



Bereits seit längerem ist bekannt, dass als erste Etappe der Schulraum-Erneuerung der Neubau des Kehlhof-Schulhauses erfolgen soll. Hier werden künftig die Primarschul- und Kindergartenklassen (Zyklus 1 und 2) unterrichtet. «Wir sind daran, das Programm für den geplanten Projektwettbewerb zu erarbeiten», sagt Gisela Widmer Reichlin.



Angespannte Finanzlage unter anderem wegen Alterszentrum

Die Gemeinderätin betont: «Mit der neuen Finanzstrategie und einer Etappierung der Investitionen soll ermöglicht werden, dass die Gemeinde Adligenswil sich mittel- und langfristig die nötigen Investitionen leisten kann.» Die Gemeindefinanzen wurden in jüngster Vergangenheit durch Zusatzkredite für das Alters- und Gesundheitszentrum Adligenswil (AGZ) von insgesamt 8.9 Millionen Franken zulasten der Erfolgsrechnung 2020 und Umwandlung von 3,9 Millionen Darlehen in Aktienkapital stark belastet. Mit der Zustimmung der Bevölkerung zu diesem Nachtragskredit konnte ein Konkurs der Pflegezentrum Riedbach AG verhindert werden. Die Kapitalwerte für das Land und die Gebäude wurden damit in das Eigentum der gemeindeeigenen Alters- und Gesundheitszentrum AG überführt.