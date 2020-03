Markus Gabriel (SVP) ist neuer Adligenswiler Gemeindepräsident Die Wahl ums Gemeindepräsidium wurde im ersten Wahlgang entschieden. Markus Gabriel (SVP) setzte sich gegen Patrick von Dach (GLP) durch. Hugo Bischof 29.03.2020, 13.42 Uhr

Markus Gabriel ist neuer Gemeindepräsident von Adligenswil. Bild: PD

Markus Gabriel (SVP) ist neuer Gemeindepräsident von Adligenswil. Er erzielte 1002 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 872 Stimmen. Gabriel ist damit im ersten Wahlgang gewählt. Gegenkandidat Patrick von Dach (GLP) erhielt von den Adligenswiler Stimmberechtigten 687 Stimmen. Vereinzelte erhielten 53 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 46,4 Prozent.

«Ich freue ich mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen der stimmberechtigten Adligenswilerinnen und Adligenswiler», sagte Gabriel nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. «Dafür danke ich allen, die mir ihre Stimme gegeben haben.»

«Mit der Wahl ist jedoch erst die kleinste Hürde geschafft», so Gabriel. «Denn jetzt müssen Worte in Taten umgesetzt werden.» Gabriel: «Es stehen viele Herausforderungen an. Und das in einer Zeit wo das ganze Land stillsteht und das grösste finanzielle Hilfsprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg läuft.»

Für Gabriel stehen drei Bereiche im Vordergrund: Kommunikation verbessern, Verwaltungsstrukturen optimieren, Gemeindefinanzen sichern. Gabriel: «Mit meinen unternehmerischen Fachkenntnissen und den Erfahrungen aus den bisherigen sozialen Engagements werde ich alles daransetzen, die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse ausgewogenen umzusetzen». Markus Gabriel ist Nachfolger von Ursi Burkart-Merz. Die CVP-Politikerin tritt nach 12 Jahren als Adligenswiler Gemeindepräsidentin zurücktritt.

Drei Gemeinderäte wiedergewählt

Als Gemeinderäte im ersten Wahlgang wiedergewählt wurden Felicitas Marbach-Lang (CVP) mit 1289 Stimmen, Gisela Widmer Reichlin (SP) mit 1261 Stimmen und Peter Stutz (FDP) mit 1318 Stimmen. Ferdinand Huber (SVP, 867 Stimmen) muss in den zweiten Wahlgang, ebenso Patrick von Dach. Der GLP-Politiker kandidierte nicht nur als Gemeindepräsident, sondern auch als Gemeinderat. Als Gemeinderatskandidat erhielt er 520 Stimmen.

Die Resultate:

Das sind die Gewählten: