Adligenswil Luzerner Polizei sucht unbekannten Mann als Auskunftsperson Die Luzerner Polizei sucht einen Mann, der am Dienstag mit zwei Hunden in Adligenswil die Bushaltestelle «Blatte» passiert hat. Er wird gebeten, sich als Auskunftsperson zu melden. 19.05.2021, 17.13 Uhr

(stg) Es war etwa 17 Uhr, als am Dienstag ein schwarzes Auto bei der Bushaltestelle «Blatte» in Adligenswil hielt. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, führte der Autofahrer mit einer Passantin ein kurzes Gespräch. Zu diesem Zeitpunkt sei ein Mann mit zwei angeleinten Hunden an der Bushaltestelle vorbeigelaufen. Bei den Hunden handelt es sich um einen schwarzen Labrador und einen hellbraunen Pomeranian.



Die Luzerner Polizei sucht nun diesen Mann als Auskunftsperson im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens. Hinweise nimmt die Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 entgegen.