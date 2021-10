Paketzustellzentrum Die Post kommt in die alte Druckerei in Adligenswil: «Andere Standorte platzen aus allen Nähten» In der ehemaligen Druckerei Adligenswil eröffnet die Post Ende Oktober ein neues Zustellzentrum. Vermieter ist der Unternehmer Werner Hofmann – er hatte der Post bereits das Grundstück für das umstrittene geplante Paketzentrum in Buchrain vermittelt. Ähnliche Bedenken soll der Standort in Adligenswil allerdings nicht hervorrufen. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 22.10.2021, 18.50 Uhr

Die Schweizerische Post will in der Gemeinde Adligenswil einen neuen Standort zur Paketversendung in Betrieb nehmen. Dies, nachdem man bereits Ende 2020 in Buchrain ein rund 52'000 Quadratmeter grosses Baugrundstück zur Errichtung eines neuen Paketzentrums erworben hatte – ein Entscheid, der auf viel Gegenwehr gestossen ist. Im Gegensatz zum Projekt in Buchrain soll in Adligenswil allerdings kein neues Zentrum aus dem Boden gestampft werden. Die Post mietet eine Teilfläche der alten Druckerei Adligenswil, welche mittlerweile unter dem Namen Business Park Dietschiberg als Büro-, Lager- und Produktionsflächenkomplex funktioniert.

Von hier aus will die Post bald Pakete ausstellen: die ehemalige Druckerei Adligenswil. Bild: Pius Amrein (11. Februar 2019)

Die Umnutzung hatte damals der Unternehmer und Eigentümer der alten Druckerei Werner Hofmann in die Wege geleitet. Dass Hofmann nun einen Teil der alten Druckerei an die Post vermietet, ist kein Zufall – er war es auch, der den Verkauf des Grundstücks in Buchrain an die Post vermittelt hatte.

Standorte Buchrain und Adligenswil seien nicht vergleichbar

Bedeutet der neue Standort in Adligenswil also, dass die Post mit ihrem umstrittenen Bauvorhaben in Buchrain zurückkrebst? Nein, heisst es seitens der Post. Es handle sich beim Standort in Adligenswil nicht um ein Paketzentrum wie jenes, dass in Buchrain geplant ist, sondern um eine alternative Zustellstelle, welche die Standorte Rothenburg und Küssnacht aufgrund der zunehmenden Paketvolumen entlasten solle. Die Pakete werden dabei erst in einem Paketzentrum sortiert und gehen dann an eine Zustellstelle weiter, von wo die Postbotinnen und -boten sie austragen. «Die neue Zustellstelle in Adligenswil wird die beiden Standorte in Rothenburg und Küsnacht entlasten. Diese platzen nämlich wegen der zunehmenden Paketmengen buchstäblich aus allen Nähten», erklärt Mediensprecherin Jacqueline Bühlmann.

In der ehemaligen Druckerei mietet die Post deshalb rund 3500 Quadratmeter – «das ist etwa ein Zehntel der Gesamtfläche», bestätigt Werner Hofmann auf Anfrage. Kein Vergleich also mit dem geplanten Riesenprojekt in Buchrain. Gemessen an den 52'000 Quadratmetern in Buchrain sei dies ein bedeutend kleineres Unterfangen, so der Unternehmer. 50 Post-Mitarbeitende von den Zustellstellen Rothenburg und Küsnacht werden ihren Arbeitsort nach Adligenswil verlegen.

Gespräche bezüglich Buchrain-Zentrum laufen noch

Vergleichbar mit dem geplanten Paketzentrum in Buchrain ist die neue Zustellstelle also nicht – und sie hat auch keinen Einfluss auf das Projekt. Der Standort in Buchrain ist laut Hofmann, trotz Widerstand aus Politik und Bevölkerung, «keineswegs vom Tisch». Hofmann räumt zwar ein, dass es in Buchrain noch einige Hürden zu überwinden gelte. «Die Auslagerung nach Adligenswil hat damit aber nichts zu tun.»

Jacqueline Bühlmann bestätigt auf Anfrage, dass die Gespräche mit der Gemeinde Buchrain zurzeit noch laufen. Ähnliche Bedenken bezüglich einer möglichen Verkehrsüberlastung müsse man beim Standort in Adligenswil zudem nicht haben. «Da Adligenswil ein alternativer Standort ist, werden die herkömmlichen Lastwagen eine andere Route fahren. Es gibt somit eine leichte Verschiebung des Verkehrsflusses, die allerdings den Verkehr nicht spürbar beeinflussen wird.» 29 Lieferwagen sollen jeweils von Adligenswil aus fahren – die ersten Pakete sollen schon am 30. Oktober vom neuen Standort aus zugestellt werden.