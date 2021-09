Adligenswil Preisgünstige Wohnungen in der Schädrüti: Darum dauert es so lange mit dem Projekt Seit sieben Jahren ist an der Grenze zur Stadt Luzern eine Einzonung für Familienwohnungen einer Genossenschaft geplant. Zuerst verzögerten Einsprachen das Vorhaben, jetzt sind es Absprachen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Teilrevision der Ortsplanung in Adligenswil schreitet voran. Unter anderem soll die mögliche Einzonung des Gebiets Schädrüti von der Landwirtschafts- in die Wohnzone «vertieft geprüft» werden. Dies schreibt der Gemeinderat auf der Website der Gemeinde. Bereits im Januar 2014 hiess die Adligenswiler Gemeindeversammlung bei der Beratung der Ortsplanung eine Eingabe der SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern gut. Diese will auf ihrem Grundstück im Gebiet Schädrüti unmittelbar an der Grenze zur Stadt Luzern preisgünstige Familienwohnungen bauen.

Warum dauerte es mehr als sieben Jahre, bis das Projekt nun endlich wieder aktiv angegangen wird? Die Adligenswiler Bauvorsteherin Gisela Widmer Reichlin (SP) verweist auf Anfrage auf das langwierige Bewilligungsverfahren. Gegen die 2014 von der Adligenswiler Stimmbevölkerung bewilligte Gesamtrevision der Ortsplanung, die neben dem Teilgebiet Schädrüti auch in anderen Gebieten Einzonungen vorsah, gingen diverse Einsprachen ein, die bis vor Bundesgericht weitergezogen wurden. Dieses wies daraufhin die Gesamtrevision im August 2016 zur neuen Prüfung an den Regierungsrat des Kantons Luzern zurück.

Einzonungsgenehmigungen gingen zurück an den Absender

Der Regierungsrat hob die Genehmigung von mehreren Einzonungen unter anderem im Gebiet Obmatt im März 2017 auf und wies die Sache an die Gemeinde zurück. Eine erneuerte Ortsplanungsrevision mit reduzierten Neueinzonungen wurde im November 2017 vom Adligenswiler Stimmvolk bewilligt und im Juni 2018 vom Regierungsrat genehmigt.

Damit war die Angelegenheit aber noch nicht erledigt. Eine private Beschwerde gegen die Einzonung im Teilgebiet Obmatt war immer noch hängig. Das Bundesgericht wies diese am 20. Oktober 2020 ab. Erst jetzt war das ganze Gebiet der Ortsplanungsrevision 2017 rechtskräftig.

Auf Adligenswiler Boden, aber Richtung Stadt orientiert

Die Schädrüti gehörte nicht zu den Teilgebieten, die vom Bundesgericht 2016 zur Neuprüfung zurückgewiesen wurden. Weshalb blieb trotzdem auch diese Einzonung so lange blockiert? «Wir haben von Anfang an auch gegenüber Dritten immer betont, dass für eine Prüfung die Gesamtrevision der Ortsplanung rechtskräftig sein muss», sagt dazu Widmer Reichlin.

Die Adligenswiler Bauvorsteherin Gisela Widmer Reichlin (SP). Bild: Pius Amrein

Bevor die Neueinzonung im Gebiet Schädrüti definitiv erfolgen kann, braucht es nun aber auch noch zusätzliche gemeindeübergreifende Absprachen. Grund: Das betroffene Grundstück liegt zwar auf dem Gebiet der Gemeinde Adligenswil, ist siedlungsmässig aber eher Richtung Stadt Luzern orientiert. Die Einzonung ist deshalb auch ein Lehrbeispiel für eine regional koordinierte Siedlungsentwicklung. «Um eine solche zu ermöglichen, gilt seit 2015 der Regionale Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030», sagt Armin Camenzind, Geschäftsführer des Gemeindeverbands LuzernPlus. «Dieser legt für alle Verbandsgemeinden die raumplanerische Eignung der künftigen Siedlungsentwicklung und deren Begrenzung mittels Siedlungsbegrenzungslinien fest.» Er betont:

«Die Einzonung des Gebiets Schädrüti ist mit der Siedlungsentwicklung nach innen vereinbar, wenn die Einzonung an geeigneter Lage und bei Bedarf getätigt wird.»

Die kantonale Dienststelle rawi habe der Stadt Luzern und ihrer Gemeinde die nötigen Verfahrensschritte vor den Sommerferien dargestellt, sagt die Adligenswiler Bauvorsteherin und ergänzt: «Die Stadt Luzern steht in direktem Kontakt mit dem Kanton, um wichtige Details zur Siedlungsentwicklung auf Stadtgebiet und im regionalen Kontext zu klären.» Die Herausforderung liege darin, «dass Luzern den Bedarf für die Einzonung nachweisen muss, weil dieser in Adligenswil nicht gegeben ist».

Adligenswil dürfe nicht bei eigener Entwicklung eingeschränkt werden

Der Gemeinderat Adligenswil sei offen für eine Weiterentwicklung im Gebiet Schädrüti, betont Gisela Widmer Reichlin, «sofern Adligenswil dadurch nicht wirtschaftlich Schaden erleidet und/oder in den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt wird». Konkret:

«Es darf kein Verlust an Einwohnerkapazitäten nach sich ziehen. Da wir in Adligenswil grosse Teile in der Revision 2014/2017 nicht einzonen konnten, ist das Thema politisch sensibel.»

Die Planungskommission Adligenswil arbeite mit Hochdruck an der Vorbereitung des neuen Bau- und Zonenreglements und Zonenplans. Es soll im Winter 2021/22 zur kantonalen Vorprüfung weitergereicht und der Adligenswiler Bevölkerung zur Mitwirkung vorgestellt werden.

Das sagt die SBL zur neuesten Entwicklung

«Wir freuen uns darüber, dass die Gemeinde nun die Einzonung an die Hand nehmen will», sagt Jörg Sprecher, Präsident der SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern. «Die Einzonung unserer Parzelle ist uns sehr wichtig, damit preisgünstiger Wohnraum im Grenzgebiet Adligenswil-Luzern entstehen kann. Die Überbauung Schädrüti an schöner Wohnlage soll für die SBL ein weiterer Meilenstein werden.» Wie viele neue Wohnungen in der Schädrüti entstehen werden, könne man ohne Kenntnisse der Zonenvorschriften und vor Beginn einer eigentlichen Planung noch nicht sagen. Bei der ersten Eingabe 2014 war von rund 40 neuen Wohnungen die Rede. Eine neue SBL-Siedlung mit rund 90 Wohnungen ist in Luzern auch auf der Hochhüsliweid geplant, ganz in der Nähe der Schädrüti.