Adligenswil stimmt über einen Millionen-Kredit zur Rettung des Alters- und Gesundheitszentrums Riedbach ab – das sagen die Parteien dazu Beim Innenausbau und der Inbetriebnahme des Zentrums Riedbach war es zu massiven Mehrkosten gekommen. Für die Fehler der Vergangenheit werden die Adligenswiler zum zweiten Mal zur Kasse gebeten. Am 29. November stimmen sie über einen Betriebsbeitrag von 8,8 Millionen Franken ab. Hugo Bischof 07.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Alters- und Gesundheitszentrum Riedbach in Adligenswil. Fotografiert am 20. September 2020.

Bild: Boris Bürgisser (Adligenswil, 20. September 2020)

Bei der Planung des im Februar 2019 eröffneten Alters- und Gesundheitszentrums Riedbach in Adligenswil war so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Bereits im Mai 2019 bewilligten die Adligenswilerinnen und Adligenswiler zur Deckung der massiven Mehrkosten, die beim Innenausbau und der Inbetriebnahme des Gebäudes entstanden waren, einen Sonderkredit von 3,5 Millionen Franken.

Am 29. November wird die Gemeinde nun nochmals zur Kasse gebeten. Zur Abstimmung gelangt dann der vom Gemeinderat beantragte einmalige Betriebsbeitrag von 8,8 Millionen Franken zur Deckung der kumulierten Betriebsverluste (inklusive 2020). Die ebenfalls beantragte Umwandlung eines bestehenden Darlehens von 3,9 Millionen Franken in Aktienkapital und Übertragung einer Solidarbürgschaft von 14,9 Millionen Franken belastet die Gemeindekasse nicht zusätzlich.

Annahmen wurden von der Realität überholt

Die ursprüngliche Planung, die aus den Jahren 2014 und 2015 stammt, habe auf einer Reihe von Annahmen beruht, «die von der Realität überholt wurden und teilweise vermeidbar gewesen wären». Dies sagt Pius Bernet, seit 8. Mai 2020 Verwaltungsratspräsident der Pflegezentrum Riedbach AG, in der Oktober-Ausgabe des «Info-Adligenswil». Das konzeptionelle Layout und die Dimension des Gebäudes hätten eine Investitionssumme nach sich gezogen, «die wesentlich höher ist, als was für vergleichbare Objekte im Kanton Luzern üblich ist. Dies wiederum führte zu Mietkosten und zu Abschreibungen in einer Höhe, die auch bei Vollauslastung von einem Haus dieser Grösse nicht getragen werden kann.» Die Tragbarkeitsrechnung, welche Fachleute im Auftrag der Gemeinde erstellt wurde, habe auf falschen Annahmen beruht:

«Wir haben einen grosszügigen Eingangsbereich, einen wunderschönen, für den Betrieb aber nutzlosen Innenhof, dafür keine Besprechungszimmer auf den Pflegestationen, keinen Speisesaal für Bewohner und Personal.»

Es habe auch kein klares Betriebskonzept gegeben. So sei man ursprünglich von lediglich fünf bis sechs Plätzen für komplexe Betreuungsfälle ausgegangen. Bernet: «Heute wissen wir, dass es 20 braucht.»

Zur Begleichung des strukturellen Defizits des Pflegezentrums Riedbach AG sei die neue Finanzierungshilfe der Gemeinde «essenziell», sagt Bernet. Insgesamt rechnet Bernet, falls die Genossenschafter und die Stimmbürger zur Vorlage Ja sagen, mit fixen Kosteneinsparungen von jährlich fast 900'000 Franken. Einen grossen Beitrag dazu leistet die geplante Zusammenlegung der Immobilie (im Besitz der Genossenschaft) und des Pflegebetriebs in eine Gesellschaft, dies vor allem wegen der wegfallenden Marge auf der Miete und weil, anders als bisher bei der Genossenschaft, keine Ertragssteuern mehr anfallen.

«Eine Steuererhöhung wäre unumgänglich»

Bei einer Ablehnung der Finanzierungshilfe am 29. November wäre die Pflegezentrum Riedbach AG gemäss dem Gemeinderat Anfang Dezember zahlungsunfähig. Dies würde zu einem Insolvenzverfahren führen (Konkurs oder Nachlass). Und für die Gemeinde einen maximalen Liquiditätsabfluss von rund 17,9 Millionen Franken und zusätzliche Buchverluste von 7,9 Millionen Franken bedeuten, rechnet der Gemeinderat vor: «Eine Steuererhöhung wäre dann unumgänglich.»

Parteien sagen zähneknirschend Ja

Der Millionenkredit für das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) Riedbach stösst bei den Adligenswiler Ortsparteien grundsätzlich auf Zustimmung. Das ergab eine Umfrage bei den Parteipräsidenten. Klaus Zwyssig (FDP) sagt:

«Ein Konkurs würde uns mehr kosten als die Rettung. Zudem würde Adligenswil dann die Kontrolle über das Land und die Gebäude mitten im Dorfzentrum verlieren.»

Bei einem Nein könnte ein allfälliger neuer Investor das Zepter übernehmen, sagt Roger Rölli (SVP): «Eine mögliche Folge wäre der Bau von Mehrfamilienhäusern dort.» Patrick von Dach (GLP) betont: «Die vorgeschlagene Lösung ist wohl zeitlich und inhaltlich tatsächlich alternativlos.» Eine definitive Garantie gebe es aber nicht.

Kritik an fehlendem Controlling Aufgrund des hohen Anteils an älterer Bevölkerung in Adligenswil werde ein «natürlicher Druck» entstehen, der dem Alters- und Gesundheitszentrum mittel- und langfristig eine 95-Prozent-Auslastung ermöglichen werde, sagt Susanne Wildhirt (Grüne). Zudem könne bereits in wenigen Jahren durch Qualitätsoptimierung eine Kostenreduktion angestrebt werden. Weitere Investitionen werde es in nächster Zeit nicht mehr geben:

«Die pflegerische Qualität ist auf gutem Standard. Andere ‹nice to haves› müssen einfach warten.»

Trotz Optimismus, die Parteien geizen nicht mit Kritik. «Es braucht dringend eine strikte Kostenkontrolle durch die Gemeindebehörde, die bei der bisherigen Geschäftsführung so nicht stattgefunden hat», sagt Klaus Zwyssig (FDP). Auch für René Boog (SP) ist klar: «Das interne Controlling muss künftig konsequent umgesetzt werden, der gesamte Gemeinderat muss jederzeit über die aktuelle Situation des Pflegezentrums Riedbach informiert sein.» Investitionen in bevorstehende Projekte sieht Boog wie die anderen Parteisprecher grundsätzlich nicht gefährdet: «Durch den Liquiditätsabfluss müssen diese aber neu beurteilt werden.» Im Vordergrund dürfte hier eine sinnvolle Etappierung des Schulhausprojekts stehen.

Patrick von Dach (GLP) betont:

«Nebst dem unerfreulichen Abfluss von Kapital ist ganz viel Vertrauen verspielt worden. Beides ist für künftige Infrastrukturvorhaben wenig förderlich.»

Klaus Zwyssig (FDP) mahnt: «Es ist wichtig, aus dieser teuren Lektion zu lernen. In künftigen Architekturwettbewerben müssen Rahmenbedingungen gesetzt werden, etwa Investitionskosten pro Schüler beim Schulhausprojekt.»

Dienstag, 10. November, 19 Uhr und 20.30 Uhr, Zentrum Teufmatt: öffentliche Orientierungsversammlung der Gemeinde.