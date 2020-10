Interview Adrian Suter ist der neue Pfarrer der rund 450 Christkatholiken in der Zentralschweiz: «Man kann für Reformen offen sein» Vor kurzem wurde Adrian Suter offiziell in sein Amt gewählt. Im Interview erzählt er, was die Katholiken von der kleinen, in vielen Punkten liberaleren Kirche lernen könnten – weshalb er aber nicht offensiv Gläubige «abwerben» will. Simon Mathis 08.10.2020, 17.00 Uhr

Im Sommer wurde Adrian Suter offiziell zum Pfarrer der Zentralschweizer Christkatholiken gewählt. Im Interview gibt er Einblick in die kleine Glaubensgemeinschaft auf grossem Raum, die im Kanton Luzern als dritte Landeskirche anerkannt ist.

Adrian Suter. Bild: Boris Bürgisser (8. Juli 2020)

Sie sind seit kurzem Pfarrer der Christkatholischen Gemeinde Luzern. Wie hat es Sie hierher verschlagen?

Adrian Suter: Das hat einen inneren und einen äusseren Grund. Der äussere: Bis Ende 2018 war ich parallel in der Kirche Schönewerd und an der Universität Bern tätig. Ich merkte, dass das auf Dauer nicht so nebeneinander funktioniert. Deshalb entschied ich mich dazu, Vollzeit als Pfarrer zu arbeiten. Der innere Grund liegt darin, dass ich mir wünschte, mich wieder in einem städtischen Umfeld zu betätigen. Vom Naturell her bin ich eher ein Stadtkind.

Und wie haben Sie zum Glauben gefunden?

Ich stamme aus einer urchristkatholischen Familie. Ich glaube, meine Urgrosseltern gehörten zu den ersten Schweizern überhaupt, die in den 1870er-Jahren christkatholisch getauft wurden – das war im Fricktal, noch heute eine Hochburg unseres Glaubens.

Ist auch die Kirchgemeinde Luzern eine solche Hochburg?

Flächenmässig ist unsere Gemeinde eine der grössten der Schweiz. Sie umfasst nicht nur den Kanton Luzern, sondern die ganze Zentralschweiz. Von den Zahlen her sind wir eher klein: Wir zählen 430 bis 450 Mitglieder. Das klingt nach wenig, aber es ist eine echte Herausforderung, den Überblick über die Menschen hinter den Zahlen zu behalten. Wir müssen uns stets mit der Frage auseinandersetzen: «Kennen wir überhaupt alle Christkatholiken in der Zentralschweiz?»

Weshalb das?

Im Kanton Luzern gelten wir als Dritte Landeskirche, in allen anderen Kantonen jedoch nicht. Das führt dazu, dass in jenen Kantonen die Konfession «christkatholisch» gar nicht erhoben wird. Deshalb sind wir über alle froh, die sich von sich aus bei uns melden, wenn sie zu- oder wegziehen.

Warum ist die Christkatholische Kirche im Rest der Zentralschweiz nicht anerkannt?

Einfach deshalb, weil wir in diesen Kantonen keine offiziellen Strukturen haben. Das ist auch der Grund, weshalb wir nur Personen aus dem Kanton Luzern in den Kirchenrat wählen dürfen. Speziell ist auch, dass bei uns die kommunale Präsidentin gleichzeitig die Präsidentin der Kantonalkirche ist.

Wo liegt in der Zentralschweiz der christkatholische «Hotspot»?

Der befindet sich definitiv in der Stadt Luzern; hier haben wir die meisten und tendenziell die aktivsten Mitglieder. Es gibt aber auch in anderen Kantonen immer wieder einzelne Personen, die sehr viel Engagement und Leidenschaft an den Tag legen. Sie betreiben für ihren Glauben einen grossen Aufwand – und nehmen für die Gottesdienste am Wochenende teils eine lange Anreise nach Luzern auf sich. Denn hier befindet sich die einzige christkatholische Kirche in der Zentralschweiz; die Christuskirche.

Die Ursprünge der Christkatholischen Kirche Die Christkatholische Kirche – ausserhalb der Schweiz als altkatholisch bekannt – wurde vor 150 Jahren gegründet. Sie ging aus dem Widerstand einzelner Geistlicher gegen die Dogmen des ersten Vatikanischen Konzils hervor. Insbesondere die absolute Autorität und Unfehlbarkeit des Papstes waren Stein des Anstosses. Die Schweiz verzeichnet zurzeit rund 13'500 Christkatholiken. (sma)

Die Mitglieder sind sehr zerstreut. Wie behalten Sie den Draht zu den Gläubigen?

Bei meinem Amtsantritt habe ich mir als erstes vorgenommen, alle Personen persönlich kennen zu lernen, die die Gemeinde mitprägen. Bevor die Coronakrise begann, war ich äusserst oft unterwegs, machte Hausbesuche und pflegte Kontakte. Sofern möglich, führen wir pro Jahr ein bis zwei sogenannte «Diaspora-Gottesdienste» durch, meistens in einer Kapelle ausserhalb von Luzern. Im Februar etwa gingen wir aufs Wirzweli, im Juni aufs Flüeli-Ranft. An diesen Gottesdiensten treffe ich immer wieder Leute, die ich vorher noch nicht kannte. Den Religionsunterricht organisieren wir blockweise jeweils samstags. Dann müssen die Eltern nicht jede Woche einen langen Weg auf sich nehmen. Wir haben zum Beispiel eine Familie aus Morschach, die das sehr schätzt.

Kein Zölibat, Pfarrerinnen und Ehe für alle: Christkatholiken sind in vielen Punkten offener als die Katholiken. Sollte es da nicht viele Übertritte geben?

Es gibt immer wieder Personen, die zum Christkatholizismus konvertieren. Die letzten zwei Monate waren es drei, davor aber ein halbes Jahr niemand. Meistens haben sie einen christlichen Hintergrund. In der Regel passiert das erst nach einem intensiven Denkweg, der Jahre in Anspruch nehmen kann. Das sind Menschen, die sich seit längerem in ihrer ursprünglichen Konfession nicht mehr zu Hause fühlten, oder die ausgetreten sind und nach einiger Zeit ihre geistliche Heimat vermissen und eine neue suchen. Ganz selten kommt es auch vor, dass jemand, der nicht christlich aufgewachsen ist, als Christkatholik getauft wird.

Pfarrer Adrian Suter in der Christkatholischen Kirche an der Museggstrasse in Luzern.

Bild: Boris Bürgisser (8. Juli 2020)

Ich hätte mehr Übertritte erwartet.

Mich persönlich überrascht nicht, dass man lieber in der eigenen Glaubensgemeinschaft bleibt und versucht, diese zu verbessern. In der Christkatholischen Kirche kommt manchmal die Idee auf, offensiv Werbung für den Übertritt zu unserer Kirche zu machen. Ich halte das für verfehlt. Es kann nicht darum gehen, anderen christlichen Gemeinschaften ihre Gläubigen «abzujagen». Das widerspricht nicht zuletzt der Ökumene, die wir mit Überzeugung vertreten. Wir sollten keine Konkurrenz, sondern ein Gegenüber für andere Christen sein. Aber natürlich sind alle bei uns herzlich willkommen.

Sie können auch ein Vorbild sein. Was können etwa Katholiken von den Christkatholiken lernen?

(Überlegt einen Moment.) Man könnte von uns lernen, dass man gut und traditionsverwurzelt katholisch sein, aber gleichwohl für gewisse Reformen offen sein kann. Unsere Entscheidungsfindung ist eher auf Konsens ausgerichtet, weniger auf Individualismus und Gehorsam. Wir verstehen uns gerne als synodale Kirche. Synode heisst «gemeinsamer Weg»; wir sind als Gemeinschaft unterwegs und übernehmen gemeinsam Verantwortung.

Was bedeutet die Coronakrise für die Christkatholiken in der Zentralschweiz?

Dass zwischen März und Mai die Gottesdienste verboten waren, hat zu schwierige Situationen geführt. Eine besondere Herausforderung war eine Beerdigung, die nur in einem ganz kleinen Rahmen stattfinden konnte. Wir konnten die Urnenbeisetzung nur mit vier Personen durchführen. Zudem konnte ich die Witwe des Verstorbenen nicht im Altersheim besuchen. Dabei wäre der persönliche Kontakt in dieser Situation besonders wichtig gewesen.

Zur Person Adrian Suter (50) ist in Basel aufgewachsen. Er hat an der Universität Bern und am Institut Catholique in Paris Theologie studiert. Seine erste Pfarrstelle hatte er in St. Gallen, von 2012 bis 2019 war er Pfarrer in der Christkatholischen Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen, zudem arbeitete er bis 2019 als Oberassistent an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Seit 2019 ist Adrian Suter in der Christkatholischen Kirchgemeinde Luzern tätig und wurde am 16. August 2020 zum Pfarrer gewählt.

Und der überregionale Kontakt ist wohl völlig eingebrochen.

Ja, das stimmt. Die grossen Distanzen in unserer Gemeinde machten die Lage zusätzlich anspruchsvoll. Aber das führte auch zu interessanten, neuen Initiativen. Ich setzte mich zum Beispiel schweizweit für eine Audiopredigt ein, die man am Telefon oder online abhören kann. Wir wollen diese Predigt auch nach der Krise weiterführen – als Zusatzangebot. Bei den ökumenischen Fernseh-Gottesdiensten waren wir auch aktiv beteiligt.

Die Christkatholiken haben eine eigenen Kirche an der Museggstrasse, die Christuskirche. Wie wird sie genutzt?

Zunächst einmal für die Gottesdienste samstags und sonntags. Vor Corona fanden dort immer mal wieder auch Konzerte statt, tagsüber ist sie für Besucher geöffnet. Die Christuskirche ist übrigens ein ganz besonderes Bauwerk; es wurde 1892 von den Christkatholiken selbst erbaut. Das hat in der Schweiz Seltenheitswert: Die meisten unserer heutigen Gotteshäuser sind katholische Kirchen, die nach der Kirchenspaltung in die Hände der christkatholischen Kirchgemeinde übergingen. Wenn man den Innenraum der Christuskirche betrachtet, merkt man, dass damals die Marienverehrung und Heilige keine besonders grosse Rolle spielten. Auch der Name ist bezeichnend: «Christuskirche». Wo die Betonung liegt, ist klar.

Sie sind eine sehr kleine Gemeinde. Wie sehen Sie die Zukunft der Christkatholiken in der Zentralschweiz?

Im Laufe der Geschichte hat die Zahl der Christkatholiken abgenommen. Meine Wahrnehmung ist, dass die Grösse der Gemeinschaft in den vergangenen 30 Jahren eher stabil geblieben ist. In den Städten geht der Trend nach oben, in den Dörfern eher nach unten. Austritte gibt es bei uns nur wenige, die Überalterung ist ein grösseres Problem. Allerdings: In der Kirchgemeinde Luzern haben wir das Glück, dass auch im Kirchenrat junge und aktive Menschen vertreten sind. Die gesellschaftliche Distanzierung zu den Kirchen sehe auch ich. Es gibt aber auch gegenläufige Tendenzen: Die Sehnsucht nach einer geistigen Heimat ist bei vielen Menschen da.