Advent erklärt: Den Grittibänz gibt's süss, salzig und wurstig

Advent erklärt Der Grittibänz ist ein vielfältiger Leckerbissen Das meist süsse Zopfgebäck gibt es auch in der salzigen Variante, mit nur einem Bein oder gar als Wurst. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 10.12.2021, 23.00 Uhr

Ein Grittibänz in der Backstube von Bebié. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Dezember 2021)

Die Teigfigur hat Tradition und diverse Namen, je nach Region. Gemäss Atlas der Schweizerischen Volkskunde werden nebst dem weit verbreiteten Namen Grittibänz auch die Namen Grättimaa, Elggermaa, Brötige Maa, Chläus, Bonhomme de Saint Nicolas, Bonhomme de pâte, Bonhomme oder Mannala, wie etwa im Elsass, gebraucht. Für die klassische Herstellung werden Mehl, Hefe, Butter, Milch, Eier und Hagelzucker, Rosinen und Mandelstifte zur Dekoration verwendet.

Aus der Verbandszeitung der Bäckerszunft ist zu erfahren, dass etliche Handwerksgruppen, darunter auch Bäcker, St.Nikolaus als Schutzpatron haben. Durch seine fürsorgliche Mildtätigkeit ist er auch zum Schutzpatron der Kinder geworden. Und dem Schweizerischen Idiotikon ist Folgendes zu entnehmen: Nach Angaben aus dem 19. Jahrhundert wurde dieses Festgebäck in Bern aus Lebkuchenteig, in der übrigen Deutschschweiz aus «mehr oder weniger feinem Brotteig» gebacken. Die Grösse schwankte zwischen 15 und 60 Zentimetern.

Es gibt ihn auch aus Fleisch geformt

Heute nun gibt es die «Bänze» auch kleiner. Und in salziger Version. Der Luzerner Metzgermeister Urs Doggwiler wirbt mit einem Wurst-Grittibänz; dieser besteht aus zwei Cervelats, zwei Klöpfer, einer Tranche Fleischkäse und einer Tranche Lyoner. Doch zurück zum Gebäck: Beim Besuch in der Konditorei Confiserie Bébie an der Bundesstrasse in Luzern treffen wir auf traditionelle Teigfiguren in süsser Version. Geschäftsinhaberin Yvonne Prudente Bebié ist mit dem Grittibänz gross geworden. «Nur schon der feine Duft hatte mich als Kind schon in die Backstube gelockt. Am 6. Dezember wurde er dann zusammen mit den ersten Mandarinen und Nüssen gegessen. Heute werden sie bis kurz vor Weihnachten produziert. Danach ist dann bald schon mal der Dreikönigskuchen Trumpf.»

Confiseurin Brigitte Portmann mit Grittibänzen in der «Bebié»-Backstube. Bild: Dominik Wunderli

Brigitte Portmann ist Konditorin, Bäckerin und Confiseurin und macht die Bebié-Bänze. Es gibt sie in mehreren Gewichtsklassen: 60 oder 70 Gramm, dann 170 und 270 Gramm. Portmann: «Auf Bestellung fertigen wir auch solche bis zu zwei Kilogramm, er muss einfach auf dem Blech Platz haben.» Eine schöne Arbeit, wie sie sagt, doch es brauche Zeit. «Der Teig hat diverse Ruhephasen, wird geformt, liegen gelassen und weiter geformt. Am Schluss erhalten sie den Ei-Anstrich und die Rosinen, da geht schnell mal eine Stunde vorbei. Natürlich wird dann gleich ein Blech voll produziert.»

Dieses Jahr war die Bäckerei Bebié bei der Pro-Infirmis-Aktion «Usem gliiche Teig gmacht» dabei. Am 3. Dezember, dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, wurden Grittibänze produziert, denen ein Bein fehlte, ein Arm kürzer war oder die auf dem Rollstuhl sassen. Bei der Kundschaft sei die Aktion sehr gut angekommen, habe die Aufmerksamkeit geschärft. Geschäftsleitungsmitglied Lisa Frunz-Christen kennt die Grittibänze aber auch in Begleitung eines Vogels. In Lungern zum Beispiel seien die Anisvögel zur St.-Nikolaus- und in der Weihnachtszeit eine alte Tradition.

Advent erklärt: Grittibänz Der erste Grittibänz könnte auch eine Frau gewesen sein. Gemäss Erkenntnissen des Berner Brotforschers Max Währen stellt das älteste eine genaue Jahreszahl aufweisende weihnachtszeitliche Gebildbrot in Menschenform nämlich die Nikolausfrau von Zürich aus dem Jahre 1546 dar. Laut Atlas der Schweizerischen Volkskunde war der Grittibänz zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast ausschliesslich im Mittelland zu Hause. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbreitete er sich auch in der Romandie.

In Luzern kommt der Grittibänz ohne Vogel. Und alle sind unterschiedlich, denn es ist Handarbeit. Doch woher kommt der Name? Dazu ist im Schweizerischen Idiotikon nachzulesen, dass er aus zwei Teilen besteht: «Grätte» und «gritte» bedeutet «die Beine spreizen; grätschen». «Bänz» ist eigentlich eine Koseform von «Benedikt», aber weil der Name so häufig war, konnte er auch einfach für eine männliche Person stehen.

