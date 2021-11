Advent Zentralschweiz: Weihnachtsmärkte und Anlässe finden statt

Advent Es leuchtet und weihnachtet in Luzern – mit allenfalls «kurzfristig notwendigen Korrekturen» An den bis jetzt in der Stadt Luzern eröffneten Weihnachtsmärkten ist der Andrang gross. Die Leute haben offenbar grossen Nachholbedarf. Seit Donnerstag strahlt auch die Weihnachtsbeleuchtung. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 25.11.2021, 22.11 Uhr

Weihnachtsbeleuchtung über der Reussbrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 25.11.2021) Weihnachtsbeleuchtung in der Luzerner Altstadt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsbeleuchtung über dem Rathaussteg. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25 November 2021) Weihnachtsbeleuchtung über dem Rathaussteg. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsbeleuchtung über der Seebrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsbeleuchtung über der Seebrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsbeleuchtung über der Seebrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsbeleuchtung in der Luzerner Altstadt. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 25. November 2011) Weihnachtsbeleuchtung über dem Rathaussteg. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsbeleuchtung über dem Rathaussteg. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Eisfeld beim KKL. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsstimmung in der "Rudolfs Weihnacht" auf dem Inseli in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsstimmung in der "Rudolfs Weihnacht" auf dem Inseli in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsstimmung in der "Rudolfs Weihnacht" auf dem Inseli in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsstimmung in der "Rudolfs Weihnacht" auf dem Inseli in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsstimmung in der "Rudolfs Weihnacht" auf dem Inseli in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021) Weihnachtsstimmung in der "Rudolfs Weihnacht" auf dem Inseli in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021)

In Luzern vorweihnachtet es wieder, trotz Corona. Oder vielleicht haben sich die Menschen gerade deswegen die üblichen öffentlichen Events zur Adventszeit umso sehnlicher herbeigewünscht. Sich menschlich nahekommen, trotz Abstands- und Vorsichtsregeln: So könnte das diesjährige Motto lauten, immer mit Blick auf den Pandemieverlauf.

Am Donnerstag, Punkt 18.30 Uhr, erfolgte auf dem Falkenplatz der Startschuss zur diesjährigen Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt Luzern.

Am Donnerstagabend wurde auf dem Falkenplatz in der Stadt Luzern die Weihnachtsbeleuchtung per Knopfdruck eingeschaltet. Im Bild: Stadtrat Adrian Borgula und Vertreter der Sponsoren vor dem «Buzzer». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021)

Stadtrat Adrian Borgula persönlich drückte den Knopf, der die Weihnachtssterne und Lichtkugeln in ganz vielen Gassen und auf den Brücken der Stadt zum Strahlen brachte.

Verantwortlich für den Lichterglanz ist der Verein Weihnachtsbeleuchtung. Finanziert wird die Beleuchtung durch Gelder von Sponsoren, darunter City Vereinigung, Stadt Luzern, ALI-Fonds, Luzern Tourismus, Luzern Hotels, Gastro Luzern, EWL sowie Beiträge vieler Geschäfte entlang der beleuchteten Gassen. Die Lichter werden bis 2. Januar leuchten, jeweils am frühen Morgen von 6.30 bis 8.30 Uhr sowie von 13.30 bis 23 Uhr. Auf der Seebrücke sind die Lichter von 6.30 bis 8.30 Uhr sowie von 16 bis 24 Uhr an.

Ebenfalls am Donnerstag, um 18 Uhr, wurde das Eisfeld auf dem Europaplatz vor dem KKL in Betrieb genommen. Zur Eröffnung von «Live on Ice» bot der Eisklub Luzern einige Eislaufshows. Dazu gab es einen Chlauseinzug der Lozärner Samichlausgesellschaft.

Das weihnächtliche Eisfeld auf dem Europaplatz vor dem KKL. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021)

Auf dem Eisfeld vor dem KKL kann man bis zum 2. Januar gratis Schlittschuhlaufen. Für den Eintritt ist ein gültiges Covid-Zertifikat vorzuweisen. Wer keine eigenen Schlittschuhe mitbringt, kann solche vor Ort für 9 Franken mieten.

Am Freitag ab 18 Uhr werden auch die 111 Weihnachtssterne in Littau wieder leuchten. Der Abendzirkel Littau will damit wie gewohnt bis zum Dreikönigstag am 6. Januar für weihnächtliches Ambiente sorgen.

2020 mussten fast alle Weihnachtsmärkte in Luzern wegen der Pandemie abgesagt werden. Dieses Jahr sieht es anders aus. Bereits seit dem 19. November in Betrieb ist «Rudolfs Weihnacht» auf dem Inseli.

Weihnachtsstimmung in der «Rudolfs Weihnacht» auf dem Inseli in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021)

Neben Verkaufsständen gibt es hier zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten. Im gedeckten Fondue-Chalet lohnt sich eine Reservation, die Plätze sind oft ausgebucht. «Wir sind sehr gut gestartet», sagt Organisatorin Katja Weber.

«Die Leute haben darauf gewartet, wieder einmal einen Weihnachtsmarkt besuchen zu können.»

Ein Augenschein zeigt: Vor allem am Abend ist der Andrang gross. Zutritt auf das weiträumig umzäunte Areal erhält man nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat. «Die Kontrolle erfolgt bisher ruhig und reibungslos», sagt Katja Weber. «Es scheint, dass sich die Leute durch ihre Restaurantbesuche daran gewöhnt haben.» Speziell an «Rudolfs Weihnacht» ist, dass man nur mit Kreditkarte zahlen kann, ebenfalls eine Corona-Vorsichtsmassnahme. «Auch hier gibt es kaum Kritik», sagt Weber. Nur das Depot, das man bei der Rückgabe der Trinkbecher zurückerhält, wird bar ausbezahlt. «Rudolfs Weihnacht» dauert noch bis zum 23. Dezember.

Auch das Wintervergnügen im Vögeligärtli ist bereits seit dem 19. November am Laufen. Hier locken Food- und Verkaufsstände mit Produkten aus der Region. «Wir haben das Programm vor dem Hintergrund der Pandemie bewusst verkleinert», sagt Organisatorin Diana Russell. Auf der Outdoor-Bühne treten Musiker und Bands aus Luzern und Umgebung auf; dazu gibt es ein Kinderprogramm, inklusive Eisenbahn. Schon am ersten Wochenende seien sehr viele Leute gekommen: «Sie freuen sich, endlich wieder etwas zu unternehmen.» Eine Zertifikatspflicht gibt es nicht. «Das Publikum hält sich aber sehr gut an die Schutzmassnahmen, die Abstände werden eingehalten, bei Bedarf zieht man eine Maske an», betont Russel:

«Wir hoffen, bis Weihnachten durchhalten zu können, auch wenn der Bundesrat allenfalls weitere Massnahmen beschliesst.»

In Luzern sind weitere Weihnachtsmärkte geplant, unter anderen der Lozärner Wiehnachtsmärt auf dem Franziskanerplatz (2. bis 21. Dezember) und Venite mit Anlässen vorwiegend in der Peterskirche (16. bis 19. Dezember). «Wir gehen davon aus, dass diese stattfinden können», sagt Kurt Christen, Geschäftsführer des Vereins Weihnachten in Luzern, «allenfalls mit kurzfristigen Korrekturen, falls neue Massnahmen beschlossen werden.» Eine Zertifikatspflicht ist hier nicht vorgesehen: «Wir setzen auf genügend Abständen und Plastikscheiben bei den Ständen.» Auf eine Kreditkartenpflicht wie bei «Rudolfs Weihnacht» wird verzichtet.

