6. Dezember: Samichlaus liest Luzerner Regierung die Leviten

Samichlaus liest Luzerner Regierung die Leviten: «Ein reiner Männerklub zu sein, das ist heutzutage doch ziemlich kühn» Der Samichlaus hat den Luzerner Regierungspräsidenten Marcel Schwerzmann besucht. Wir waren exklusiv mit dabei. Dominik Weingartner 06.12.2021, 05.00 Uhr

Hoher Besuch im Ritterschen Palast: Der Samichlaus der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern stattet dem amtierenden Regierungspräsidenten Marcel Schwerzmann am Sitz der Luzerner Kantonsregierung einen Besuch ab. «Besch chli närvös Marcel, gäll», sagt der weissbärtige Mann dem Regierungspräsidenten zur Begrüssung. «Ech ha scho vell vo der ghört!»

Es geht hinauf in den altehrwürdigen Saal im ersten Stock, wo jeweils die Regierung ihre Sitzungen abhält. Das Mobiliar stamme aus den Zeiten, als der Regierungsrat noch aus sieben Personen bestanden habe, erklärt Schwerzmann. «Dann hätte es ja noch Platz für zwei Frauen!», meint der Samichlaus, bevor er bemerkt, dass es ja eine Frau ist, die im Regierungsratssaal das Zepter in der Hand hat. Standesweibelin Anita Imfeld orchestriert und dirigiert, lässt Möbel verschieben, damit sich der Samichlaus und Marcel Schwerzmann beim Fotoshooting von ihren besten Seiten präsentieren können.

Der Samichlaus nimmt den Luzerner Regierungspräsidenten Marcel Schwerzmann ins Gebet. Patrick Hürlimann (Luzern, 1. Dezember 2021)

Schwerzmann trägt ein Versli vor

Dann packt der Samichlaus sein berüchtigtes grosses rotes Buch aus und liest dem Regierungspräsidenten die Leviten. Schade sei es, dass in der Kantonsregierung kein Stadtluzerner vertreten sei, moniert er. «Aber ich bin doch gebürtiger Stadtluzerner!», entgegnet Schwerzmann prompt. «Aber wo wohnst du jetzt?», fragt der Samichlaus, und der Regierungspräsident muss reumütig zugeben, dass er seit einer Weile in Kriens zu Hause ist.

Um den Chlaus zu besänftigen, hat Marcel Schwerzmann ein Versli vorbereitet:

«Liebe Chlaus, ech ha Fröid, dass du do besch reell

ond ned öppe bereits scho virtuell

Ou du weisch, liebe Chlaus, Stadt ond Land,

mer schaffed das Johr - no besser metenand.

Es get keis Chlage,

weder do, no ännet am Grabe.

De Ondersched seig gar nömme so gross,

stoht jetzt sogar imene gschiide Vorstoss.

Mer müend nor zämesitze ond rede,

debi meh s’Gmeinsame pflege.

D Politik muss s’Volk besser verstoh

ond ned, dass ehm debi d’Luune vergohd

Liebe Chlaus, ech wott mech ned ziere,

müessti jetzt aber ächt studiere,

was d’Regierig söscht no chönnti probiere.

Drom geb öis lieber Nöss ond Zimmetschtärn,

wöu nor denn hemmer dech so rechtig gärn!»

Schwerzmanns virtuos vorgetragene Verse stellen den Samichlaus zufrieden. Erfreut nickt er und bedankt sich. Anschliessend ist der Samichlaus sogar bereit, sich den Fragen unserer Zeitung zu stellen.

Samichlaus, wie zufrieden bist du mit der Luzerner Regierung?

Samichlaus: Na ja, manchmal muss ich schon ein bisschen Luft holen. Aber eigentlich machen es die fünf Regierungsräte insgesamt gar nicht so schlecht. Sie beweisen auch Mut: Ein reiner Männerklub zu sein, das ist heutzutage doch ziemlich kühn. Dennoch könnte die Regierung in diesem Punkt vielleicht bald mal etwas ändern. Und auch sonst könnte er ruhig noch offensiver sein.

Was meinst du genau?

Es braucht nach den jüngsten Ausschreitungen jetzt ein rigoroses Vorgehen gegen Fussballchaoten. Es ist inakzeptabel, dass für derartige Auswüchse immer wieder viel Steuergeld verloren geht. Da ist die Regierung gefragt. Zudem gefällt die autofeindliche Politik in der Stadt Luzern dem Samichlaus überhaupt nicht. Hier sollte der Regierungsrat mal die Zügel straffen.

Da müsstest du aber eher mal mit dem Stadtrat sprechen.

Ich weiss, aber der will leider nicht auf mich hören.

Vielleicht, weil du ein alter weisser Mann bist?

Soso. Der Journalist auf Gender-Konfrontationskurs mit mir? Du willst wohl den Schmutzli kennen lernen? (schmunzelt) Wenn, dann bin ich ein alter weisshaariger Mann.

Regierungspräsident Marcel Schwerzmann hat die Beziehung zwischen Stadt und Land in seinem Amtsjahr zu seinem grossen Thema gemacht. Wie stehst du dazu?

Um sich anzunähern, braucht es Angebote für beide Seiten. Die Stadt muss attraktiver werden für Leute vom Land. Unsere wunderschöne Stadt mit ihrem grossen Angebot ist doch immer einen Besuch wert! Aber wenn man in der Innenstadt nirgends mehr unkompliziert parkieren kann, ist es schwierig. Auch aus wirtschaftlicher Sicht notabene.

Und was kann die Landschaft machen?

Ich würde mich sehr freuen über eine Einladung zu einem tollen Fest auf dem Land, eine richtige – Pardon – Hundsverlochete. Davon abgesehen pflege ich einen sehr guten Austausch mit meinen Kollegen vom Land, vor allem mit jenen aus dem Entlebuch.

Als waschechter Städter ärgert es dich sicher, dass die Kantonsverwaltung bald nach Emmen zügelt.

Ja, das ist schon schade. Aber solange die Regierung in der Stadt bleibt, bin ich zufrieden. Eine Kantonsregierung gehört in die Kantonshauptstadt. An der neuen Verwaltung in Emmen finde ich super, dass dort künftig im Shared-Desk-Modell gearbeitet wird. Das ist zukunftsträchtig.

Machst du das auch?

Ja, schon seit Jahren. Ich bin quasi ein Trendsetter, weil ich meinen Arbeitsplatz mit dem Schmutzli teile. Und: Auch der Samichlaus ist in diesen verrückten Zeiten ab und zu im Homeoffice.

Der Regierungspräsident ist auch Bildungsdirektor. Du kennst dich ja sehr gut aus mit Kindern. Hast du Tipps für Marcel Schwerzmann?

Da hätte ich ein ganzes Buch voll, darum will ich mich beschränken. Aktuell grassiert ja wieder dieses blöde Virus. Der Bildungsdirektor muss die Kinder dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, gesund zu leben. Gesund essen, Sport treiben, raus in den Wald gehen, sich mal etwas gönnen: Das Freizeitverhalten kann die Gesundheit positiv beeinflussen. Nur impfen und testen reicht nicht! Und das gilt selbstverständlich auch für die Erwachsenen.

Ist der Samichlaus denn geimpft?

Aber selbstverständlich! Ich war einer der ersten, der sich den Piks geholt hat, und kann die Impfung nur jedem empfehlen.

