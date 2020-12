Adventskalender Konzert trotz Pandemie: Musikschule der Stadt Luzern stellt Auftritte online

Die Musikschule hat sich für die Vorweihnachtszeit eine spezielle Aktion ausgedacht: einen «musikalischen Adventskalender». Stefan Dähler 01.12.2020, 05.00 Uhr

Wegen des Coronavirus finden derzeit Konzerte gar nicht oder nur vor sehr wenig Publikum statt. Doch es besteht zumindest die Möglichkeit, die Lieder online zu geniessen. So hat die Musikschule der Stadt Luzern einen «musikalischen Adventskalender» lanciert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Ab dem 1. Dezember wird auf www.musikschuleluzern.ch sowie dem Youtube-Kanal der Stadt Luzern jeden Tag ein Musikvideo veröffentlicht, «sodass alle Interessierten in den Genuss der Adventsklänge kommen». Ein Teil der Aufnahmen für diese Videos fand am Montag in der Luzerner Lukaskirche statt: