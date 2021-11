Der Samichlaus kommt mit dem Covid-Zertifikat im Kanton Luzern

Adventszeit Der Samichlaus kommt mit dem Covid-Zertifikat – Sicherheit hat oberste Priorität Heuer dürfen sich wieder mehr Luzerner Familien als 2020 auf den Samichlaus-Besuch bei sich zu Hause freuen. Aber längst nicht überall – die Kontrolle der Zertifikat-Pflicht wird oft als zu aufwendig erachtet. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Samichlaus der Lozärner Samichlaus-Gesellschaft mit Covid-Zertifikat im Riffigwald in Emmenbrücke. Bild: Patrick Hürlimann (Emmenbrücke, 30. Oktober 2021)

2020 fanden wegen der Coronapandemie im Kanton Luzern praktisch keine Samichlaus-Besuche statt. Dieses Jahr ziehen wieder mehr Samichläuse von Haus zu Haus – aber noch immer sehr vorsichtig und mit den notwendigen Schutzmassnahmen. Das ergibt eine Umfrage, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

In Kriens etwa werden Samichlaus-Besuche dieses Jahr «sicher stattfinden». Das teilte die dafür zuständige Galli-Zunft mit. Dank des «bereits erprobten Schutzkonzepts» sei dies möglich. Kriens war 2020 einer der wenigen Orte im Kanton, wo Samichläuse von Haus zu Haus zogen und für leuchtende Kinderaugen sorgten, meist zwar draussen vor der Haustür, aber manchmal auch drinnen in den Wohnungen – und stets unter strengster Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen.

Auch in der Stadt Luzern wird es dieses Jahr Samichlaus-Hausbesuche geben, etwa in den Pfarreien St.Leodegar im Hof/Wesemlin sowie St.Anton/St.Michael. «Dabei werden wir uns strikt an das 3G-Schutzkonzept halten», sagt Urban Schwegler, Mediensprecher der katholischen Kirche Stadt Luzern. Das bedeutet: Sowohl der Samichlaus und sein ganzes Gefolge als auch die besuchten Eltern und ihre Kinder über 16 Jahren müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Dieses Schutzkonzept ist vom Kanton in einem Merkblatt vorgeschrieben (siehe Kasten).

Alle Anwesenden über 16 brauchen ein Zertifikat Die Dienststelle Gesundheit und Sport hat ein Merkblatt «Samichlaus, Umzüge, Weihnachtsmärkte, Sternsingen» herausgegeben. Darin heisst es: «Samichlaus-Besuche können stattfinden, sofern alle anwesenden Personen über 16 Jahren über ein Zertifikat verfügen (da keine beständigen Gruppen). Alternativ können diese im Freien stattfinden, wenn der Abstand eingehalten wird (ohne dass hierfür der Durchgang durch private Innenräume erforderlich ist). Die Erarbeitung und Umsetzung des Schutzkonzepts liegt in der Verantwortung der Samichlaus-Gesellschaft.»

Auch die Lozärner Samichlaus-Gesellschaft wird Hausbesuche durchführen. «Wir werden uns dabei an die Schutzbestimmungen von Bund und Kanton halten», sagt deren Präsident Kurt Käppeli. Wie diese konkret umgesetzt würden, dazu mache man sich derzeit Gedanken: «In unserer Gesellschaft sind sowieso alle geimpft», sagt Käppeli.

«Letztes Jahr trug ich als Samichlaus eine Schutzmaske. Viele Kinder dachten deshalb manchmal, ich sei ein Bankräuber.»

Die Lozärner Samichlaus-Gesellschaft feiert heuer ihr 50-jähriges Jubiläum. Sie besucht Altersheime, Kindergärten, Kitas, aber auch private Geschäftsessen und macht auf Anmeldung Hausbesuche – «bei gebotener Vorsicht auch in den Wohnungen drinnen». Covid-Ansteckungen habe es letztes Jahr keine gegeben.

Der Samichlaus der Lozärner Samichlaus-Gesellschaft mit seinem Gefolge im Riffigwald in Emmenbrücke. Bild: Patrick Hürlimann (Emmenbrücke, 30. Oktober 2021)

Vom 20. November bis zum dritten Adventssonntag wird die Lozärner Samichlaus-Gesellschaft heuer jeden Tag unterwegs sein. «Wir haben schon über vierzig Engagements», sagt Käppeli. Etwas ärgert ihn:

«Wenn wir uns mit unseren Trychlen ankündigen, meinen viele, jetzt kommen die Freiheitstrychler. Dabei haben wir mit denen nichts am Hut.»

In Buchrain verzichtet die Samichlausen-Gesellschaft dieses Jahr wie schon 2020 auf Hausbesuche. «Die Überprüfung der Zertifikate wäre aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich», teilt die Samichlausen-Gesellschaft Buchrain mit. Dafür lädt der Samichlaus die Kinder zu sich ins Samichlaus-Hüsli im Cholbenwald ein.

«Letztes Jahr konnten wir die Familien überhaupt nicht treffen. Deshalb freut sich der Samichlaus sehr, dass er die Kinder mit ihren Familien jetzt bei sich empfangen kann», sagt Gesellschaftspräsident Markus Zimmerli. «Wir halten damit die Vorgaben der Behörden ein und haben für den Einzug und die Besuchstage ein Schutzkonzept erarbeitet. Die Gesundheit der Kinder und aller Beteiligten ist uns sehr wichtig.» Die Besuchstermine finden nach Vereinbarung vom 3. bis 6. Dezember 2021 statt.

Auch in Emmen gibt es dieses Jahr keine Hausbesuche. «Aufgrund der aktuellen Lage ist es für den Samichlaus dieses Jahr leider nicht möglich, zu den Kindern nach Hause zu kommen», schreibt die Gesellschaft St.Niklaus Gerliswil/Riffig. Die Kinder haben aber auch hier vom 4. bis 7. Dezember die Möglichkeit, den Samichlaus zusammen mit ihren Eltern draussen im Wald zu besuchen. Dabei wird, um grosse Menschenansammlungen zu vermeiden, immer nur eine Familie pro Besuch empfangen. Jede Familie erhält ein eigenes Zeitfenster und einen eigenen Treffpunkt.

Keine Hausbesuche gibt es auch in Adligenswil. Als Alternative wird der Samichlaus an vier Abenden vom 5. bis 8. Dezember auf verschiedenen Routen jeweils von 18.30 bis 21.00 Uhr durch die Quartiere ziehen. Der Samichlaus werde «schauen, wo ein Licht im Fenster brennt, wo ein Kind mir fröhlich zuwinkt», heisst es auf der Website des Samichlausenvereins Adligenswil. Die diesjährige Chlausgeschichte wird den Kindern zugeschickt inklusive Malbild.

Der Samichlaus Malters-Schachen will an drei Abenden vom 2. bis 4. Dezember rund 200 Familien besuchen, unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. Die Routeneinteilung wird etwa eine Woche vor dem Samichlaus-Auszug erfolgen, über den Besuchstermin werden die Eltern per E-Mail informiert.

Auch in Udligenswil sollen Hausbesuche stattfinden, «natürlich immer unter Berücksichtigung der aktuellen Lage und der Massnahmen, welche vom Bund und Kanton festgelegt werden», sagt Silvan Stalder, Präsident der Chlausgruppe Udligenswil: «Wir bleiben flexibel und passen unser Konzept falls nötig laufend an.» Klar sei, dass die Haushalte wählen können, ob der Hausbesuch im Freien oder im Innenraum stattfinden soll, und dass der Besuch bei Krankheitssymptomen abgesagt wird.

Bei den traditionellen Samichlaus-Umzügen hat man sich ebenfalls unterschiedlich entschieden. Auch hier eine kleine Auswahl: Kriens hat den Umzug vom 8. Dezember «schweren Herzens» wie schon 2020 erneut abgesagt (wir berichteten). Die Durchführung mit einem grossen Publikumsaufmarsch im Zentrum der Stadt sei aufgrund der leider noch immer angespannten Lage unmöglich. Abgesagt ist auch der feierliche Auszug der Samichlaus-Gruppen aus der Kirche in Emmen.

In Luzern findet der traditionelle Auszug des Samichlauses aus der Hofkirche hingegen voraussichtlich am Sonntag, 5. Dezember, um 17 Uhr statt. Der Samichlaus-Einzug am 27. November in Buchrain findet statt, sofern sich die Covid-Lage nicht verschlimmert. «Etwas anders als üblich» soll der Samichlaus-Auszug in Malters stattfinden, weitere Informationen werden hier folgen.