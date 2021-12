Adventszeit «Samichlaus, esch s’Säckli schwär?» – Was hinter der Samichlaussäckli-Tradition steckt Äpfel oder Orangen? Nüsse oder Lebkuchen? Was gehört in den «perfekten» Samichlaussack hinein? Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grosse Freude an den Samichlaussäckli. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. Dezember 2021)

Die Tradition ist alt, und sie reicht so weit in die Geschichte zurück, dass sich viele Mythen um die Figur des Sankt Nikolaus ranken. Doch etwas haben alle Geschichten gemeinsam: Der Samichlaus bringt Geschenke für die Kinder. Meistens in Form eines kleinen Jutesacks, der mit Nüssen, Mandarinen, Lebkuchen und Schokolade gefüllt ist.

Doch was genau ist der «perfekte» Samichlaussack? Was muss er beinhalten, und wie soll er aussehen? Genau wissen das natürlich nur die Samichläuse selbst. Einer von ihnen ist der Hofsamichlaus in Luzern, der seit mehr als hundert Jahren die Familien der Pfarrei St.Leodegar besucht. Leiter der Organisation Hofsamichlaus Luzern ist Phi­lipp Zeier. Er verkörpert den Samichlaus schon seit vielen Jahren. «In einen traditionellen Sack gehören Nüsse, Orangen oder Feigen und auch etwas Schokolade oder Lebkuchen», erklärt er.

Schlicht oder doch lieber grösser

Im Lauf seiner Karriere hat Zeier schon viele Hausbesuche abgestattet. Er hat dementsprechend schon viele verschiedene Samichlaussäcke gesehen. Da bei den Hausbesuchen vor allem die Eltern die Gabe zusammenstellen, landen meistens auch persönliche Dinge zwischen den Nüssen und Mandarinen. «Es gibt viele Eltern, die noch etwas Symbolisches oder Persönliches beigeben», sagt Zeier. Was genau, möchte er nicht verraten. Er lacht:

«Das ist das Berufsgeheimnis des Samichlauses.»

Zeier hat beobachtet, dass in der Stadt Luzern die Grösse der Samichlaussäcke in den letzten Jahren tendenziell zurückgegangen ist. Man sei Stück für Stück zu den kleineren, traditionsreicheren Säcken zurückgekehrt, die nur Nüsse, Mandarinen und Schokolade enthalten. Auch Marcel Arnold bevorzugt den schlichteren Samichlaussack. Er ist Klassenlehrer an der Primarschule im luzernischen Langnau und war bis vor einigen Jahren noch ein aktiver Chlaus. «Die Samichlaussäcke sind von Familie zu Familie unterschiedlich», sagt Arnold. Früher, als er im Alter von 15 Jahren der Samichlaus-Gesellschaft Langnau beitrat, seien die Säcke sehr schlicht gehalten gewesen. Doch im Lauf der Zeit seien die Kinder mit grösseren Säcken beschenkt worden: «Nebst Nüssen und Mandarinen fanden auch Puppen und ganze Legosets ihren Weg in den Jutesack.» In gewissen Familien sei der 6. Dezember beinahe zur zweiten Weihnacht geworden. «Das ist jedoch nicht die Aufgabe des Samichlauses», betont Arnold.

In der Schweiz ist es nicht der Samichlaus, der die Weihnachtsgeschenke bringt, sondern vielmehr das Christkind am 24. Dezember. Die Rolle des Sami­chlauses besteht hauptsächlich darin, die Kinder für gute Taten zu loben und für schlechte zu tadeln. So bildet er mit dem Schmutzli ein Gleichgewicht: Gut und Böse. Wobei dieses Modell sehr veraltet ist und kein Kind mehr davor Angst haben muss, vom Schmutzli in den Sack gesteckt zu werden. Kinder haben generell keine Angst mehr vor dem Samichlaus, es ist eher eine Form von Respekt. Respekt und vielleicht auch ein kleines Quäntchen Nervosität.

Advent erklärt: Der Samichlaussack Wieso verteilt der Samichlaus eigentlich Esswaren? Der Samichlaus-Brauch geht auf den Bischof Niklaus von Myra zurück. Er wirkte im 4. Jahrhundert im Gebiet der heutigen Türkei. Er beschenkte während seiner Zeit arme Familien und Kinder regelmässig – je nach Legende mit Obst, Süssigkeiten oder auch mit Kleidern. Wenn er jeweils durch die Stadt ging und seine Geschenke verteilte, trug er dabei sein Bischofsgewand und den Hirtenstab. Daran erinnert das Erscheinungsbild des Samichlaus noch heute. Übrigens: Sein griechischer Name Nikólaos bedeutet «Sieg des Volkes». (rk)

Das «Värsli» aufsagen bleibt Tradition

Nervös sind viele Kinder vielleicht auch, weil sie vor dem Samichlaus immer etwas Kleines darbieten. Als Dankeschön für die Säcke tragen sie ihm und dessen Begleiter Gedichte oder Lieder vor, um anschliessend ihre Samichlaussäcke zu erhalten. «Wie die Säcke selbst, werden auch unterschiedliche Dinge vorgetragen», erzählt Philipp Zeier. «Wir hatten auch schon einen Besuch, da spielte jedes Kind ein anderes Instrument. Es war wunderschön und beinahe wie bei einem Orchester.»

Egal ob Gedicht, Lied oder Vers, an den kleinen Darbietungen der Kinder haben alle Freude: Eltern und Samichlaus. «Ganz speziell ist es auch, wenn ich gewisse Eltern wiedererkenne, sie aber mich nicht», sagt Marcel Arnold schmunzelnd. Vor allem sei es sehr schön anzusehen, wie in diesen Momenten auch die Eltern kurz zum Kind werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen