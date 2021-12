Aesch Ein Generationenprojekt nimmt Form an: So sieht das neue Aescher Schulhaus aus Weil der Platz im Schulhaus knapp ist, will es die Gemeinde durch einen Neubau ersetzen. Jetzt steht das Siegerprojekt fest. Durch die geplante Etappierung fallen kostspielige Provisorien weg. Reto Bieri 15.12.2021, 12.09 Uhr

Die Gemeinde Aesch will das vor bald 60 Jahren erbaute Schulhaus durch einen Neubau ersetzen. Kürzlich hat der Gemeinderat aus sechs Vorschlägen ein Siegerprojekt ausgewählt. Es heisst «Tick, Trick und Track» und wurde von einem Planerteam rund um die MAI Architektur GmbH aus Luzern und der UNIT Architekten AG aus Hergiswil entworfen. Der Name – eine Anspielung auf die drei aufgeweckten Neffen von Donald Duck – bezieht sich auf drei neue Gebäude, die anstelle der zwei bestehenden errichtet werden sollen.

Links die geplante Turnhalle, wo aktuell das bestehende Schulhaus steht. In der Mitte hinten der geplante Werkhof, dort steht momentan die Turnhalle. Rechts das geplante neue Schulhaus. Visualisierung PD

«Tick, Trick und Track» sei ein überzeugender Vorschlag, der die Schule zukunftsfähig mache, sagte Thomas Mosimann diese Woche in Aesch an einem Medienanlass. Der Hochdorfer Architekt hat das Auswahlverfahren im Auftrag der Gemeinde organisiert und begleitet. «Das siegreiche Konzept hat eine hohe Grundflexibilität, was eine gute Anpassbarkeit verspricht.»

Die Turnhalle wird dreimal grösser

Im hangseitigen Untergeschoss sind zwei Kindergartenräume vorgesehen, in den Obergeschossen jene der Primarstufe. Die neue Turnhalle wird mit einer Fläche von knapp 450 Quadratmetern fast dreimal so gross wie die bestehende. Sie wird laut Gemeindepräsident Christian Budmiger übrigens nicht als Mehrzweckhalle geplant. «Eine solche gibt es im Gebiet Tellimatt bereits. Diese zu konkurrenzieren, macht keinen Sinn», so Budmiger. Zumal es vertraglich vereinbart sei, dass die Aescher Vereine die private Tellimatt-Halle für Aufführungen oder Konzerte nutzen können. Die Gemeinde will diese Verträge verlängern.

Grundriss der drei geplanten neuen Gebäude. Das bestehende Schulhaus ist gelb eingezeichnet. Quelle PD

Ein grosser Vorteil des Siegerprojekts ist laut Budmiger, dass der Schulbetrieb im bestehenden Gebäude während der Bauphase weitergehen und deshalb auf kostspielige Provisorien verzichtet werden kann. «Wir müssen nur einmal zügeln», so Schulleiter Rolf Basler. Ist das neue Schulhaus gebaut, ziehen Schüler- und Lehrerschaft um. Das alte Schulhaus wird abgerissen und an seiner Stelle die neue Turnhalle gebaut. Ist diese fertig, entsteht der Werkhof, in dem zudem ein Fahrzeug der Feuerwehr stationiert wird. Durch die Etappierung zieht sich die Bauphase allerdings in die Länge. Sie dauert laut Budmiger etwa drei Jahre. Da sich das Schulhausareal innerhalb einer wichtigen archäologischen Fundstelle befindet, müssen beim Bau Grabungszeitfenster berücksichtigt werden.

Die Bevölkerung wächst munter weiter

Der Grund für das neue Schulhaus ist Platzmangel. Aesch ist innerhalb weniger Jahre kräftig gewachsen und zählt mittlerweile rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohner. Und das Wachstum geht munter weiter: Laut Budmiger rechnet Aesch bis in zehn Jahren mit weiteren rund 300 Personen. Budmiger: «Es sind momentan etwa 80 Wohneinheiten bewilligt, wovon die Hälfte zurzeit umgesetzt wird.»

Gemeindepräsident Christian Budmiger vor dem alten Schulhaus. Bild: Eveline Beerkircher (Aesch, 14. Dezember 2021)

Die Folge sind steigende Schülerzahlen: Aktuell zählt Aesch 97 Kindergärtner und Primarschülerinnen. Die Schule sei ab dem nächsten Sommer voll ausgelastet. «Wir laufen am Limit», sagt Budmiger. Eventuell müsse man Container für Gruppenräume anschaffen.

Um so stolzer sei der Gemeinderat, dass die Planungen für das Generationenprojekt rasch voranschreiten und man nun den Sieger präsentieren könne. Budmiger betont: «Es ist keine fixfertige Lösung, jetzt geht es in die Detailplanung.» Das neue Schulhaus bietet Platz für rund 180 Schülerinnen und Schüler. Das Gebäude will man so bauen, dass es um ein bis zwei Geschosse aufgestockt werden kann – für den Fall, dass der Platz dereinst nicht ausreichen sollte. Geheizt wird mit Holz durch den geplanten Wärmeverbund der Korporation.

Neues Schulhaus kostet rund 15 Millionen Franken

Im Finanzplan der Gemeinde sind in den kommenden Jahren für den Schulhaus-Neubau rund 15 Millionen Franken eingestellt. An diesem Kostenrahmen hätten sich die Planerteams orientiert, sagt Thomas Mosimann. Wie viel das Schulhaus letztlich kostet, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Erfahrungsgemäss variierten die Kosten bis zu 25 Prozent. Ziel des Gemeinderats sei es, dass der Steuerfuss von aktuell 1,8 Einheiten unverändert bleibt, so Budmiger. Das Siegerprojekt soll in den kommenden Monaten detailliert ausgearbeitet werden. Der Gemeinderat will den Baukredit im November der Stimmbevölkerung vorlegen. Geplanter Baustart ist 2023, der Bezug des neuen Schulhauses ein Jahr später.

Hinweis: Die Projekte werden am Samstag, 18. Dezember (10.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr), in der Turnhalle ausgestellt. Für Auskünfte stehen Mitglieder der Jury bereit.