Feuerwerk: Vulkan Läubli ist bereit für Silvester

Aesch Hochexplosives Geschäft: Zu Besuch bei einem der ältesten Feuerwerkshersteller der Schweiz Der Countdown läuft. Bald läuten Luzernerinnen und Luzerner das neue Jahr ein. Ein Besuch im Familienbetrieb Läubli Vulkan. 27.12.2021, 14.00 Uhr

Die Mitarbeiterin Lulije Balazi klebt Etiketten auf die Vulkane. Bild: Patrick Hürlimann (Aesch, 21. Dezember 2021)

Es ist ein nebliger Tag Ende Dezember am Hallwilersee in Aesch. Hier in einem Wäldchen wird etwas produziert, das das gesamte Areal zu einer Sonderzone macht: Feuerwerk. Als einer der ältesten Feuerwerkshersteller der Schweiz produzieren die Läublis heute vor allem Vulkane. Anna Lisa Läubli-Renggli (70), ihre Tochter Tamara und Sohn Oskar führen den Betrieb gemeinsam. Horcht man den Geschichten aus früheren Tagen, wird rasch klar, wie verbunden die Familie mit ihrem Handwerk ist.

Als die Familie Läubli vor vielen Jahren in den Ferien in Italien war, zeigte Anna Lisa in die Landschaft und fragte ihre Kinder: «Seht ihr den Vulkan?» Die Antwort der damals fünfjährigen Tochter Tamara kam postwendend: «Und wo zündet man den an?»

Viel Handarbeit

Die 44-Jährige ist heute die Gefahrgutbeauftragte im Betrieb. Auf dem Firmenareal in Aesch befinden sich rund um die zwei Hallen eine Handvoll kleiner Häuschen. Diese sind als Schutzmassnahme so gebaut worden, dass darin jeweils zwei Personen arbeiten können. Vor einigen Jahren haben sie zudem einen Bunker für die Lagerung von Sternen, also jenem Inhaltsstoff, der glitzernd aus den Vulkanen sprüht, gebaut. Darin darf nur eine bestimmte Menge gleichzeitig gelagert werden.

Ein Zwei-Personen-Haus für die Produktion der Vulkane. Bild: Patrick Hürlimann (Aesch, 21. Dezember 2021)

Mit den vielen Vorschriften bei der Produktion, dem Hitzesommer 2018, als am 1. August ein Feuerverbot galt und nun Corona, ist die Feuerwerksproduktion kein einfaches Unterfangen. Bisher musste die Firma jedoch niemanden entlassen, wie Tamara Läubli sagt:

«Wir haben viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil 20 Jahre oder länger dabei sind. Deshalb war es uns wichtig, diese auch in schwierigeren Zeiten weiterzubeschäftigen.»

Da viele Produktionsschritte Handarbeit sind, sei die Erfahrung der Mitarbeiter Gold wert.

Bei der Produktion kann auch mal dunkler Staub in der Luft liegen, deshalb führt uns Tamara Läubli hintenrum statt vor den Häuschen durch, damit nicht alles an Jacke, Haut und Haaren hängen bleibt. Ihr Bruder ist an diesem Tag nicht vor Ort, er hilft bei der Pulverproduktion aus und ist deshalb «momentan von Kopf bis Fuss schwarz», so Tamara. In den Vulkanen ist eine Mischung aus Schwefel, Salpeter und Kohle. Je nach Farbeffekt hat es zusätzliche Zutaten drin. «Wie bei einem Kuchenrezept», sagt sie.

Abbrennverbot in Deutschland

Die Grosseltern von Tamara Läubli gründeten die Firma 1960. Bis in die 70er-Jahre stellte der Betrieb auch Raketen und weitere Feuerwerkskörper selbst her. Dann entschied man sich für die Spezialisierung auf Vulkane. «Silvester war früher noch nicht so bekannt für das Abbrennen von Feuerwerk, heute gibt es das vermehrt», erzählt Läubli. Das Hauptgeschäft sei aber klar der 1. August. Produziert werden die Vulkane das ganze Jahr hindurch, eine genaue Stückzahl wird nicht genannt.

Bei den Absatzzahlen merke man jedoch klar die Auswirkungen des Abbrennverbots, das zum zweiten Mal in Folge wegen Corona in Deutschland gilt. In Italien, Frankreich und Österreich habe man hingegen langjährige Kunden und es laufe gut, erklärt Anna Lisa Läubli-Renggli:

«Der Grossteil der Produkte bleibt aber wegen neuer Vorschriften im Ausland in der Schweiz und kommt hier in den Verkauf.»

Wie der Markt haben auch ihre Vulkane in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung durchgemacht. Die damaligen fünf Zentimeter hohen Vulkänchen haben nicht mehr viel gemeinsam mit den heutigen grossen Vulkanen mit einer Brenndauer von zwei Minuten. Für die technische Weiterentwicklung ist Sohn Oskar zuständig. Neu kreiert wurde dieses Jahr ein Globi-Vulkan. Daneben ist seit vielen Jahren der Elfenzauber das beliebteste Produkt bei den weiblichen Kunden, so Tamara Läubli.

Der Globi-Vulkan (links) ist neu im Sortiment von Läubli. Bild: Patrick Hürlimann (Aesch, 21. Dezember 2021)

Die Silvestervulkane sprühen auch dieses Jahr Funken in Gold, Silber oder Pink. Die meisten sind bereits Anfang November an die Zwischenhändler ausgeliefert worden, sie stehen nun in den Regalen von Coop, Jumbo, der Landi und anderen Wiederverkäufern bereit. Im fabrikeigenen Laden in Aesch kommen die Kundinnen und Kunden meist zwischen dem 27. und 31. Dezember vorbei. Die nächsten Tage werden also stressig für die Familie. Das kommt Tamara Läubli gerade recht: «Am liebsten verbringe ich Silvester müde. Das bedeutet, dass wir ein gutes Geschäft gemacht haben.» Rambazamba gäbe es bei ihnen nicht, fügt Mutter Anna Lisa hinzu. «Wir geniessen die Feuerwerke rund um den Hallwilersee.»

