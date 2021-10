Fasnacht: So wird in der Luzerner Agglo und auf dem Land geplant

Kanton Luzern Auch ausserhalb der Stadt wird die nächste Fasnacht geplant – mit 3G im Hinterkopf Ob Willisau, Hochdorf oder Horw: Überall sind Zünfte und Vereine am Vorbereiten der Fasnacht. Diskutiert wird über 3G-Zonen mit Eigenverantwortung oder auch alternative Umzugsrouten. Sandra Monika Ziegler und Roman Hodel Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Sicher und uneingeschränkt – so wollen die Stadtluzerner nächstes Jahr vom 24. Februar bis am 2. März Fasnacht machen. Das haben die grossen Organisationen am Donnerstag verkündet. Wohlwissend, dass die Bewilligungen für die grossen Anlässe wie Umzüge natürlich abhängig sind von der epidemiologischen Lage und damit von den Bestimmungen des Bundes respektive des Kantons. Dieser rechnet erst im Januar mit einer einigermassen verlässlichen Einschätzung. Und wie sieht's in der Luzerner Agglo und auf der Landschaft auf? Hier sind ein paar Stimmen:

Bei der Egli-Zunft Horw nimmt man die Absicht der Stadtluzerner zur Kenntnis: «Viel weiter bringt uns das allerdings nicht», sagt Zunftmeister Cornel Buholzer. Im Lauf des Oktobers werden alle Beteiligten der Horwer Fasnacht zusammensitzen und Varianten für den Umzug diskutieren. Ende Monat wolle man einen Grundsatzentscheid fällen, auch wenn die Behörden erst im Januar Konkretes zur Durchführung der Fasnacht sagen können. Er sagt: «Ich bin momentan eher unsicher, ob sich die Impfquote in dieser Zeit so verändert, dass man alles freigeben kann.»

Das waren noch Zeiten: Fasnachtsumzug in Horw. Bild: Patrick Hürlimann (23. Februar 2020)

«Ich bin positiv eingestellt und gehe davon aus, dass wir unsere Anlässe durchführen können», sagt Bruno Bühler, Präsident der Karnöffelzunft Willisau. Für interne Anlässe gelte 3G, auch externe wie der Sprüchliabend in acht Lokalitäten liessen sich so gut durchführen. Schwieriger wird's im Städtli. Für den Schmudo mit dem Rathauszelt sei 3G mit Kontrolle noch machbar und ein Konzept in Arbeit, bei der viel besuchten Städtlifasnacht hingegen werde es schwieriger. Bühler sagt:

«Unser Wunsch wäre eine 3G-Zone auf Eigenverantwortung und ohne Kontrollen.»

Schmudo-Tagwache im Städtli. Bild: Pius Amrein (Willisau, 23. Januar 2020)

Das Emmer Fasnachtskomitee (EFK) hat noch nichts entschieden. Für Präsident Stephan Kilcher wäre es nächstes Jahr die dritte Fasnacht. Das EFK ist in der Konzeptphase, diskutiert etwa: Was wäre die Fasnacht ohne Umzug? Was mit Hotspots an denen jeweils 1000 Personen teilnehmen könnten und wer kontrolliert? Fragen über Fragen. Das EFK will sich Ende November/Anfang Dezember entscheiden, sagt Kilcher: «Wir sind eine Dachorganisation und können den Vereinen nichts vorschreiben.» Klar indes ist: Die Fasnachtsplakette wird vorgestellt. In welchem Rahmen, ob mit einem Ball oder nicht, ist jedoch noch nicht spruchreif.

Fasnachtsumzug an der Gerliswilstrasse. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 23. Februar 2020)

«Ja, wir wollen eine Fasnacht und tun alles dafür» tönt es aus der Gemeinde Hochdorf. Die drei grossen Fasnachtszünfte im Seetal, die Martinizunft Hochdorf, die Bannerzunft Hämikon und die Götschizunft Hildisrieden seien sich bewusst, dass die Einschränkungen für einige Personen Hindernisse darstellen könnten. Jedoch gewichten sie das Interesse der Bevölkerung an einer Durchführung der Fasnacht und dem Wunsch, wieder ein Stück mehr zur Normalität zurückkehren zu können, höher ein als eine Absage. Die Planungen sind im Gange.

Fasnachtsumzug in Hochdorf. Bild: Roger Grütter (25. Februar 2020)

«Wir planen eine Fasnacht und einen Umzug, so normal wie immer möglich», sagt Andreas Stübi, Herold der Rotseezunft Ebikon. So sei etwa eine bessere Verteilung des Publikums entlang der Umzugsroute angedacht. «Wie, das müssen wir noch schauen», so Stübi. Auch die Party nach dem Umzug auf zwei Plätze zu verteilen sei eine Option, bislang war es nur der Platz vor dem Pfarreiheim. «Dort könnten wir uns 3G vorstellen in Form von Eigenverantwortung – ohne Kontrollen, weil zu aufwendig.»

Fasnachtsumzug in Ebikon. Bild: Manuela Jans-Koch (25. Februar 2020)

Auf der Ebene Herz heisst es für die Krienser Galli-Zunft: Fasnacht, ja gern! Auf der Ebene Kopf: Mitte Oktober an der Zunftratssitzung wird der erste grosse Basisentscheid gefasst. So umschreibt Zunftmeister Samuele Donatelli die Situation. Die Inthronisation finde sicher statt, mit 3G. Beim Umzug gebe es allenfalls diverse Optionen, von einer anderen Route bis zu einer Austragung im Kleinfeld-Stadion. Er versichert:

«Fasnacht machen wir auf alle Fälle, in welcher Form auch immer.»

Fasnachtsumzug in Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (25. Februar 2020)

Der Fasnachtshöhepunkt in Malters ist mit grossem Umzug und knapp 40 Umzugsnummern der Güdismontag. Organisiert wird er vom Motterirat Malters. Nach dem Umzug gibt es die traditionelle Beizlifasnacht auf dem Dorfplatz, diese wird von lokalen Vereinen organisiert. An seiner letzten Monatssitzung, dem Gläfer, diskutierte der Motterierat Malters über eine mögliche Durchführung. Obermotteri Maurus Lustenberger: «Jetzt müssen wir organisieren, wir können nicht mehr länger auf Entscheide der Politik warten.» Die Umzüge mit einem 3G Konzept durchzuführen werde schwierig. Weil es aber draussen stattfindet und sich die Besucherinnen und Besucher wenig durchmischen, werde das Risiko als gering eingestuft. Bei der Beizlifasnacht wäre ein abgesperrter Dorfplatz mit 3G-Eingangskontrolle jedoch sicher machbar, so der Obermotteri.

Fasnachtsumzug in Malters. Bild: Boris Bürgisser (24. Februar 2020)

Die Littauer Mättli-Zunft kannte den Entscheid der Luzerner Fasnachtsgewaltigen, ihr Präsident sass ebenfalls am Runden Tisch und hat den Entscheid mitgetragen, wie Tintenknecht René Baumann sagt. Unbestritten ist, dass die Littauer ihre Fasnacht durchführen wollen. Jetzt gelte es abzuwarten, was die Luzerner und auch die Basler mit den dann durch den Bund und Kanton bestimmten Schutzmassnahmen für Vorschläge für die Durchführung machen und dann werde entschieden. Littau werde nicht als «Einzelmaske» fasnachten, für die fünfte Jahreszeit brauche es eine Bewilligung. Klar sei jedoch, dass Anlässe in geschlossenen Räumen mit der 3G-Regel gut durchführbar seien.

Fasnachtsumzug in Littau. Bild: Philipp Schmidli (23. Februar 2020)

Noch unsicher zeigt sich die Fröschezunft Meggen. Zwar hätten sie mit Freude die Mitteilungen aus Luzern zur Kenntnis genommen, doch die eigenen Abklärungen seien noch nicht so weit, sagt Randy Emmenegger in Vertretung des Präsidenten Pascal Feucht und fügt an:

«Eine Koordination unter den verschiedenen Zünften und Gemeinden - auch Agglomeration und nicht nur in Luzern – erachten wir aber als erstrebenswert.»

Fasnachtsumzug in Meggen. Bild: Yvonne Imbach (23. Feburar 2020)

