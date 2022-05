Agglomeration Luzern Die Reichen zieht's nach Luzern und Horw: Weshalb die Kassen in Kriens leer bleiben Luzern und Horw geht es finanziell glänzend – während Kriens nicht vom Fleck kommt. Der Grund ist bei den Vermögenden zu suchen, wie eine detaillierte Auswertung zeigt. Robert Knobel Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Horwer Halbinsel, die besonders vermögende Personen anzieht. Im Bild die Villa Krämerstein, einst erbaut von einem reichen Industriellen, heute ein Kulturgut im Eigentum der Gemeinde mit öffentlich zugänglichem Park. Bild: Philipp Schmidli

Zwei Städte, zwei Welten: Während Luzern Jahr für Jahr riesige Überschüsse vermeldet (die Rechnung 2021 schloss mit einem Plus von 51,4 Millionen ab), kommt Kriens finanziell nicht vom Fleck. Es wird gespart, wo es geht, zuletzt sorgte der Krienser Stadtrat mit Kürzungen und Tariferhöhungen bei der Schülerbetreuung für Unmut. Und trotzdem schreibt Kriens seit Jahren tiefrote Zahlen. Und trotz deutlich höheren Steuerfusses als in Luzern will der Krienser Stadtrat die Steuern noch weiter erhöhen.

Sechsmal mehr Geld aus Vermögenssteuern

Wie ist das zu erklären? Die Antwort ist einfach: Kriens hat ein Einnahmeproblem. Es fehlen vermögende Personen, die für Steuereinnahmen sorgen. Das wird deutlich, wenn man ausgewählte Zahlen aus Kriens und Luzern vergleicht. Die Stadt Luzern ist zwar nur dreimal grösser als Kriens, nimmt aber etwa sechsmal mehr Geld aus Vermögenssteuern ein.

Noch krasser ist das Verhältnis bei den Erbschaftssteuern: Während sie in Kriens praktisch vernachlässigbar sind, leisten sie in Luzern einen wichtigen Beitrag an den städtischen Haushalt. Das hat zwar teilweise damit zu tun, dass Luzern auch direkte Nachkommen besteuert, während sie in Kriens steuerfrei davonkommen. Doch die fehlende Nachkommens-Erbschaftssteuer in Kriens kann die grossen Unterschiede nicht erklären. In Luzern gibt es einfach viel mehr Vermögen, das vererbt wird. 2021 waren es 1,5 Milliarden Franken, wovon die Hälfte von einer einzigen Person stammte.

Horw: Das reichste Prozent zahlt einen Drittel der Steuern

Spannend ist auch der Blick auf die Nachbargemeinde Horw. Diese steht finanziell sehr gut da. Kein Wunder: Das reichste Prozent der Horwer Einwohnerschaft bezahlt einen Drittel der gesamten Einkommenssteuern. Und obwohl Horw nur halb so gross ist wie Kriens, nimmt die Gemeinde doppelt soviel Geld aus Vermögenssteuern ein. «Damit zeigt sich die hohe Bedeutung der sehr vermögenden Steuerzahlenden für den Finanzhaushalt der Gemeinde Horw», schreibt der Horwer Gemeinderat in seiner Finanzstrategie 2026.

In Kriens gibt es nur zwei Einkommensmillionäre

«Uns fehlt der Seeanstoss», sagt dazu der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni (FDP). Mit dem Sonnenberg hat Kriens zwar durchaus eine Wohnlage, die Wohlhabende anzieht, aber eben nicht im selben Umfang wie Horw mit seiner Halbinsel. Dazu passt, dass es in Kriens – immerhin die drittgrösste Gemeinde des Kantons – nur gerade zwei Einkommensmillionäre gibt. 26 weitere Personen versteuern ein Einkommen von über 500'000 Franken. Zum Vergleich: Im halb so grossen Horw sind es etwa dreimal mehr.

Horw: Je neuer die Wohnung, desto reicher die Mieter

Aufschlussreich ist eine Analyse der Hochschule Luzern von 2017 in Bezug auf die Gemeinde Horw. Sie hat nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen Neubauten und steigendem Steuerertrag festgestellt. Ein durchschnittlicher Horwer Haushalt in einer Mietwohnung verfügte damals über ein Medianeinkommen von 74'000 Franken. Betrachtete man nur Bewohnende von Neubauwohnungen, so erhöhte sich das Einkommen beträchtlich – nämlich auf 131'000 Franken.

Auch die Stadt Kriens hofft seit Jahren, dass sich die grossen Neubaugebiete irgendwann beim Steuerertrag auszahlen würden. Bisher ist ein solcher Effekt aber ausgeblieben. Es gibt gemäss Stadtrat sogar Indizien, dass das Gegenteil eingetreten ist: Viele der Neubauwohnungen wurden durch Personen bezogen, die vorher schon in Kriens lebten. In die bisherige – oft kleinere und renovationsbedürftige – Wohnung zogen dann Neuzuzüger, die nicht unbedingt über ein grosses Einkommen verfügen. Hinzu kommt, dass etwa im Neubaugebiet Schweighof ein bedeutender Teil der Wohnungen entweder Alters- oder Studentenwohnungen sind.

Für Horw den Mittelstand, für Kriens die Studenten

Bezeichnend dafür ist auch die soeben fertiggestellte Siedlung Ziegeleipark beim Pilatusmarkt: Diese liegt grösstenteils auf Horwer Gemeindegebiet und zielt auf Mittelstandsfamilien. Das einzige Gebäude auf Krienser Boden ist derweil für Studierende gedacht, welche naturgemäss kaum Steuern bezahlen.

Nicht nur bei den Reichen ist Kriens im Hintertreffen, auch die Firmensteuern sprudeln weit weniger üppig als etwa in der Stadt Luzern.

Auch hier konnten die Neubauten noch keine Trendwende herbeiführen, auch wenn sich im Mattenhof bedeutende Firmen wie Swisscom oder Zürich Versicherungen niedergelassen haben. Doch die Wirkung solcher Zuzüge bleibt begrenzt, da solche Grossfirmen jeweils viele Standorte haben und nur einen kleineren Teil des Gewinns in Kriens versteuern.

Viele Arbeitsplätze, aber keine Firmensteuern

Ein ähnliches Dilemma besteht mit staatlichen Verwaltungen. So wird beispielsweise die gesamte Kantonsverwaltung an den Seetalplatz in Emmen ziehen, und das Sozialversicherungszentrum WAS wird seinen Sitz 2024 nach Kriens in die Grossüberbauung Eichhof West verlegen. Beide werden zwar rund 1700 Mitarbeitende nach Emmen bzw. Kriens mitnehmen – dort aber keine Steuern bezahlen, weil sie staatliche Institutionen sind. Freuen kann sich hingegen die Stadt Luzern, wo durch den Wegzug der beiden Institutionen grosse Flächen frei werden – die im optimalen Fall durch neue, steuerzahlende Firmen besetzt werden.

