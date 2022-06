Agrarinitiative Ein Schritt zu weit oder ein Schritt in die Zukunft? – die Massentierhaltungsinitiative betrifft Luzerner Betriebe besonders stark Schweinehalter im tierintensiven Kanton Luzern blicken der erneuten Landwirtschaftsinitiative mit Unmut entgegen. Für einige Betriebe würde die Annahme eine grosse Umstellung bedeuten. Chancen ortet hingegen eine Agraringenieurin. Salome Erni Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

«Eine Annahme der Initiative würde die Luzerner Landwirtschaft in ihren Grundfesten erschüttern» – das schreibt zumindest der Verband Luzerner Bäuerinnen und Bauern auf seiner Website zur Massentierhaltungsinitiative. Dort rüstet man sich bereits für die Abstimmungskampagne: Faktenblätter, Chats, Strohtiere, gelbe Siloballen, Social-Media-Präsenz und Verteilaktionen sollen eine Annahme der Initiative durch das Schweizer Stimmvolk verhindern. Der Grundtenor ist klar: Die Luzerner Landwirtinnen und Landwirte sträuben sich gegen die weitergehenden Auflagen.

Das will die Massentierhaltungsinitiative Die Initiative verlangt, dass die Haltungsbedingungen aller Tiere auf Schweizer Landwirtschaftsbetrieben bis in maximal 25 Jahren die Bio-Knospe-Anforderungen aus dem Jahr 2018 erfüllen. Dies ist der Mindeststandard, in der Ausarbeitung der Gesetzgebung könnten auch weitergehende Forderungen festgelegt werden. Das Ja-Komitee will, dass Tieren unter anderem mehr Platz und eine schonendere Schlachtung zugesprochen wird. Ausserdem wären Auslauf für alle Tiere und die Einhaltung von Maximalbeständen Pflicht. Um die Schweizer Landwirtschaft zu schützen, wären nach Annahme der Initiative zudem nur noch Importe erlaubt, die unter Einhaltung dieses Schweizer Standards produziert wurden.

Der Kanton Luzern ist mit seiner tierintensiven Landwirtschaft von der Initiative besonders betroffen. Jedes dritte Schweizer Schwein lebt hier. Die landwirtschaftliche Gesamtproduktion im Kanton betrug im letzten Jahr 1,57 Milliarden Franken zu laufenden Herstellungspreisen. Rund 80 Prozent davon entfallen auf die Tierhaltung. Durch Annahme der Initiative würden sich die Produktionskosten für tierische Lebensmittel um 5 bis 20 Prozent erhöhen, so die vom Bund in Auftrag gegebene Regulierungsfolgenabschätzung.

Milchbetriebe wären wenig betroffen von der Initiative, da ein Grossteil der Kühe bereits heute auf der Weide grast und somit gemäss dem Tierwohlprogramm RAUS gehalten wird. Doch die Haltungsbedingungen von 92 Prozent der Mastpoulets und 40 Prozent der Mastschweine entsprechen diesem Standard nicht.

«Wir haben von innen intensiviert»

Schweinehalter Markus Käppeli freut sich beispielsweise nicht über die erneute Agrarinitiative. Er übernahm 2016 die Hildisrieder «Holzmatt» und bewirtschaftet den Hof gemeinsam mit seinem Vater und zwei Mitarbeitenden nach IP-Suisse-Standards. Es ist ein typischer Betrieb für den Kanton Luzern: Mehrheitlich Wiesland, ein bisschen Weizen und Mais, gut 50 Milchkühe, Schweineställe.

Markus Käppeli bewirtschaftet die Hildisrieder Holzmatt, hier steht er in seinem Schweinestall. Bild: Dominik Wunderli (Hildisrieden, 08.06.2022)

Um Letztere zu besichtigen, sind Gummistiefel und ein Plastikmantel Pflicht, damit keine Keime verschleppt werden. Gemeinsam mit dem Nachbarbetrieb hält Käppeli 140 Muttersauen. 40 davon liegen bei ihm im Stall, jede von ihnen mit etwa 13 Ferkeln. Ausserdem grunzen 500 Jager im Aufzuchtstall. Später werden sie in drei andere Betrieben zur Ausmast gegeben.

Käppeli bewirtschaftet die Holzmatt in der vierten Generation: «Wir haben von innen intensiviert», sagt er. Da eher wenig Land, bot die Tierhaltung die Möglichkeit, auf kleiner Fläche mehr zu erwirtschaften. Doch genau mit dieser Entwicklung steht die Massentierhaltungsinitiative auf Kriegsfuss.

Heute hat eine Schweizer Muttersau mit ihren Ferkeln, die ohne spezielles Label gehalten wird, 5,5 Quadratmeter zur Verfügung. Lebte sie aber nach Bioknospe-Standards, wie dies die Initiative fordert, wäre diese Fläche nur ihr Auslauf. Gesamthaft hätte die Muttersau 12 Quadratmeter Platz. Ausserdem würden die Ferkel anstatt mindestens 24 Tage (IP-Suisse) ganze sechs Wochen bei ihrer Mutter säugen.

Markus Käppelis Muttersauen mit ihren Ferkeln werden nach IP-Suisse-Standard gehalten. Bild: Dominik Wunderli (Hildisrieden, 08.06.2022)

Jager bräuchten doppelt so viel Platz

Käppeli produziert zwar nach dem Tierwohl-Standard RAUS, doch für seine 500 Jager schreibt dieser keinen Auslauf vor. Nach Annahme der Initiative wäre doppelt so viel Platz, also 0,8 statt 0,4 Quadratmeter pro Tier, der Richtwert. Das sind im Fall von Käppeli zusätzliche 440 Quadratmeter, wovon 165 auf den Auslauf entfallen.

Doch Neu- und Anbauten sind nicht nur eine finanzielle Frage. Käppeli zeigt auf die verschachtelte Architektur seines Hofes, in die er laufend auch im Bereich Tierwohl investiert habe. Wie viele Luzerner Betriebe sei die Holzmatt historisch gewachsen. Für zusätzliche Ausläufe habe es deshalb schlicht keinen Platz, so Käppeli: «Wir müssten ein neues Gebäude auf die grüne Wiese stellen.» Doch das habe mit den heutigen Raumplanungsvorschriften keine Chancen. Er sagt: «Meine einzige Möglichkeit wäre, den Tierbestand zu reduzieren.»

Kurzfristig würde er seine Stallungen bei einer Annahme sowieso nicht anpassen, so Käppeli:

«Ein Betrieb wie unserer würde so lange wie möglich in den bestehenden Stallungen produzieren.»

Dies laufe jedoch der bisherigen Betriebsstrategie nach stetiger Optimierung auch im Bereich Tierwohl zuwider, sagt der 34-jährige Vater zweier Kinder.

Für Landwirtinnen und Landwirte über 50 sehe die Situation nochmals anders aus:

«Für ältere Bauern bedeutet die Annahme der Initiative, dass ihr Hof schlagartig an Wert verliert. Wer will einen Betrieb kaufen, der den geltenden Richtlinien nicht mehr entspricht?»

Diese Schweine haben Auslauf gemäss dem RAUS-Programm. Bild: Dominik Wunderli (Hildisrieden, 08.06.2022)

Schweine-Verband geht von Betriebsschliessungen aus

Diesen Wertverlust und die grossen Schwierigkeiten bei der Vergrösserung von Ställen und Ausläufen betont auch Raphael Helfenstein von Suisseporcs, dem Verband der Schweizer Schweinehaltenden. Während Experten und Expertinnen von Bund, Kanton und Hochschulen sich zieren, Auskunft zur Massentierhaltungsinitiative zu geben, da «zu politisch», zeichnet Helfenstein ein düsteres Szenario: Gemäss verbandsinternen Schätzungen würden 50 Prozent der gut 1700 Luzerner Schweinehaltenden ihren Betrieb schliessen, sollte die Initiative angenommen werden.

Helfenstein begründet dies damit, dass heute nur 1,8 Prozent der Luzerner Schweinehalter gemäss Bio-Richtlinien produzieren. Auch wenn 60 Prozent der Mastschweine die RAUS-Bestimmungen erfüllen, so hätten nur 4 Prozent der säugenden Zuchtsauen und abgesetzten Ferkel permanente Ausläufe, da dies im Label nicht vorgeschrieben ist. Tatsächlich müssten also viele Betriebe Anpassungen vornehmen. Er sieht damit nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die schweizerische Selbstversorgung mit Schweinefleisch in Gefahr, die aktuell 95 Prozent beträgt.

Helfenstein wünscht sich deshalb, dass die Konsumierenden ihre Tierwohl-Anliegen nicht am 25. September in der Politik, sondern in ihrem Kaufverhalten zum Ausdruck bringen. Damit würde auch die «frustrierende Situation» beseitigt, dass rund 60 Prozent der Schweine nach Tierwohl-Labels gehalten werden, doch nur 30 Prozent des Fleischs tatsächlich so verkauft wird, da die Nachfrage zu gering ist.

Die Galtsauen und Kühe von Markus Käppeli leben gemäss RAUS-Standard. Bild: Dominik Wunderli (Hildisrieden, 08.06.2022)

Ausserdem hält der Suisseporcs-Mitarbeitende die Initiative für unnötig, da bereits strenge Reglemente in Kraft seien. Er sagt:

«In keinem Kanton gelten so strikte Anforderungen wie in Luzern»

und meint damit beispielsweise den Luzerner Massnahmenplan Ammoniak, der die Nährstoffbilanzen betrifft. Ausserdem gibt es für Schweinebetriebe bereits schweizweite Maximalbestände von 250 Muttersauen oder 1500 Mastschweinen, die eingehalten werden müssen.

Agraringenieurin befürwortet die Initiative

Für Laura Spring, Agraringenieurin und Kantonsrätin der Grünen, ist die Initiative jedoch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Sie arbeitete in Schweineställen mit unterschiedlichen Labels und sagt, auch die 1,65 Quadratmeter für Bio-Mastschweine seien kein Luxuspalast:

«Das Tier kann sich gerade mal um sich selbst drehen. Das zeigt, wie wenig radikal die Initiative ist.»

Das Argument, die Initiative sei schlecht fürs Klima, da mehr Auslauf mehr Emissionen bedeute, lässt Spring nicht gelten. Zahlen der HAFL zeigen, dass Weidegang für Kühe die Emissionen gar verringert und auch Schweine mit Auslauf, gerade kombiniert mit stallbaulichen Massnahmen, nicht mehr Ammoniak verursachen.

Ein kleiner Schritt für das Tier, ein grosser für die Betriebe

Spring betont, gleich wie Swissporcs und Landwirt Käppeli: «Der Schritt für das Tierwohl bedeutet eine grosse Umstellung für einen Teil der Betriebe.» Doch der Trend gehe in diese Richtung, so die Agraringenieurin, was auch Entscheide in der Politik zeigen. Sowohl der Kanton Luzern als auch der Bund haben sich dafür ausgesprochen, die Tierbestände zu reduzieren. Spring sagt:

«Die Luzerner Betriebe stehen aufgrund der Klimastrategie sowieso vor der Herausforderung, zukünftig weitere Produktionszweige abseits der Tierhaltung erschliessen zu müssen.»

Ausserdem würde die Landwirtschaft durch das Importverbot von Produkten, die dem Schweizer Standard nicht entsprechen, geschützt, so Spring.

Auch wenn sich die Rahmenbedingungen für die Betriebe in 25 Jahren stark verändern würden, sieht sie die Luzerner Landwirtschaft durch die Initiative gestärkt. Dass «Grundfesten» erschüttert werden, wie dies der Bauernverband formuliert, denkt sie nicht. Denn bereits heute würden beispielsweise deutlich über die Hälfte der Luzerner Mastschweine von Haltungsbedingungen profitieren, die die Initiative fordert.

