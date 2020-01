Aktiengesellschaft für Campus Horw kommt bei Luzerner Parteien mehrheitlich gut an Ist für den Total-Umbau des Hochschulareals in Horw eine AG nötig? Drei Parteien finden ja, zwei haben grosse Vorbehalte – und die SVP verlangt von der Regierung zusätzliche Informationen. Lukas Nussbaumer 15.01.2020, 09.31 Uhr

Die Luzerner Regierung plant auf dem Areal des Departements Technik und Architektur der Hochschule Luzern in Horw Grosses. Für 365 Millionen Franken soll ein Campus geschaffen werden, der künftig auch der Pädagogischen Hochschule Platz bietet. Bis 2029 sollen in Horw weit über 4000 Studenten und 1000 Angestellte lernen und arbeiten.

Der Campus an der Technikumstrasse in Horw soll für 365 Millionen Franken ausgebaut werden. Bild: PD / Bearbeitung: Oliver Marx

Damit sich Luzern dieses Grossprojekt leisten kann, plant die Regierung die Gründung einer kantonseigenen und gemeinnützigen Immobilien-Aktiengesellschaft (AG). Mit diesem Vorgehen würde die kantonale Investitionsrechnung nicht belastet, weil Investitionen auf dem Campus künftig über die AG laufen würden.

Mit einer AG kann schneller reagiert werden

Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) strich bei der Präsentation der Pläne auf dem Campus im Oktober 2019 einen weiteren Vorteil der AG-Variante hervor. Damit könne man schneller auf aktuelle Entwicklungen reagieren, und Fälle wie die Ansiedlung des Departements Informatik in Rotkreuz könnten verhindert werden. Im Verwaltungsrat sollen Vertreter des Kantons, der beiden Hochschulen und Dritte sitzen. Das Stimmvolk kann sich im nächsten Jahr zum Grossprojekt äussern.

Nun wurde mit dem Ablauf der Vernehmlassungsfrist der erste politische Prozess auf dem Weg zum Campus Horw abgeschlossen. Die Vernehmlassung war beschränkt auf die Gründung der AG, nicht Teil des Konsultationsverfahrens war die Erneuerung und Erweiterung des Campus.

CVP, FDP und GLP sind Feuer und Flamme für eine AG

Wie die inzwischen veröffentlichten oder auf Anfrage hin zur Verfügung gestellten Stellungnahmen zeigen, dürfte der Kantonsrat die AG gutheissen. CVP, FDP und GLP, die im 120-köpfigen Parlament mit 64 Sitzen zusammen über eine Mehrheit verfügen, begrüssen die Schaffung einer AG ausdrücklich. Dagegen sprechen sich die SP und die Grünen aus, während die SVP von der Regierung zusätzliche Informationen zur geplanten AG verlangt.

CVP: Die grösste Luzerner Partei gewinnt einer AG viel ab. So seien die demokratischen Rechte mit der vorgesehenen Volksabstimmung gewährleistet, und der Kanton würde bei einer Wertzunahme der Aktien profitieren. Vorbehalte haben die Christdemokraten beim Zeitplan, der einen etappierten Bezug bis 2029 vorsieht. «Wir erwarten, dass die Prozesse nach der Gründung der AG effizienter ablaufen», schreibt Parteipräsident Christian Ineichen. Er verlangt zudem eine Präzisierung zur Grösse des Verwaltungsrats, denn aus der Vernehmlassungsbotschaft gehe nicht hervor, ob das Gremium fünf oder sieben Personen umfasse. Klar ist für den Marbacher: «Die Mehrheit der Verwaltungsratssitze muss unbedingt beim Kanton bleiben.»

FDP: Für Kantonsrat Philipp Bucher (Dagmersellen) ist eine Immobilien-AG «eine sinnvolle Lösung». So werde dem dynamischen Umfeld Rechnung getragen werde, in dem sich die Hochschulen befänden. Die Finanzierung der Investitionen über eine kantonseigene AG führe zu einer günstigeren Eigenfinanzierung und letztlich auch zu tieferen Mietkosten.

GLP: Parteipräsident und Nationalrat Roland Fischer aus Udligenswil hält sich in seiner Stellungnahme kurz. Seine Partei teile die Auffassung der Regierung, dass mit einer gemeinnützigen AG den Interessen der Hochschulen und des Kantons sehr gut Rechnung getragen werden könne.

Linke lehnen Auslagerung ab, SVP braucht mehr Informationen

SP: Ebenso deutlich wie der GLP-Präsident äussern sich die SP-Kantonsräte Hasan Candan (Luzern) und Isabella Schwegler-Thürig (Reiden), welche die Vernehmlassung für ihre Partei erarbeitet haben. Der Kanton Luzern verliere bei der Übertragung der Gebäude und Grundstücke in eine AG substanzielle Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten, weshalb die SP gegen die Auslagerung in eine AG sei. Das sei «ein Griff in die finanztechnische Trickkiste», die Erneuerung und Erweiterung des Campus sei durch den Kanton zu finanzieren, wenn nötig mit einer Spezialfinanzierung.

Grüne: Opposition gibts auch von den Grünen, wie die Kantonsrätin Gabriela Kurer (Luzern) schreibt. Man lehne die Auslagerung einer staatlichen Aufgabe in eine AG im Grundsatz ab. Kommt es doch dazu, verlangt Kurer dies:

«Aufgrund der Gleichstellung sollen im Verwaltungsrat mindestens drei Frauen sitzen.»

SVP: Noch etwas unsicher zeigt sich die Volkspartei. Die Gründung einer AG für die Entwicklung des Campus müsse «nicht zwingend die richtige Lösung» sein. Die Regierung habe die Vor- und Nachteile dieser Rechtsform jedenfalls nicht aufgeführt, was nachzuliefern sei, ebenso Angaben zur Kapitalverzinsung und zur Dividendenausschüttung. Zudem müsse der Kanton im Verwaltungsrat stärker vertreten sein.

Horw/Luzern Plus: Sowohl die Gemeinde als auch der Gemeindeverband begrüssen eine AG. Der Horwer Gemeindepräsident Ruedi Burkard (FDP) verlangt für seine Kommune den Einsitz in die Planungsorganisation, ausserdem den Einbezug der künftigen Haltestelle «Horw See» in die Planung. Auch Luzern-Plus-Geschäftsführer Armin Camenzind fordert für die Gemeinde eine Mitsprache.