Akuter Fachkräftemangel in Luzern: Bub mit Therapiebedarf erhält keine Logopädie mehr

In der Deutschschweiz gibt es lediglich vier Ausbildungsstätten für Logopädinnen – die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH), die Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel (FHNW), die Schweizer Hochschule für Logopädie in Rorschach (shlr) und die Universität Freiburg.

Charles Vincent, Leiter der Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern erklärt, dass ein Logopädie-Studium an der PH Luzern auch schon geprüft wurde, man könne aber nicht von heute auf morgen einen neuen Studiengang zu schaffen. Denkbar wäre dies auch in Zusammenarbeit mit einer anderen Hochschule.

Die Deutschschweizer Ausbildungsstätten bestätigen auf Anfrage, dass die Nachfrage für das Logopädie-Studium gross ist. In Basel etwa startet das Studium nur alle zwei Jahre, mit jeweils 30 Studenten. Aufgrund der hohen Nachfrage werde nun eine jährliche Durchführung geprüft. Auch in Rorschach startete die Ausbildung zu Beginn nur alle zwei Jahre, seit 2010 beginnt der Studiengang jährlich mit maximal 28 Studienplätzen. «Mehr Studienplätze sind aktuell an unserer Hochschule nicht möglich», sagt Andrea Haid, Rektorin der Schweizer Hochschule für Logopädie.

An der Universität Freiburg ist die Kapazität mit bis zu 45 Studienplätzen deutlich höher. Jedoch würden die verfügbaren Studienplätze nicht immer ganz ausgeschöpft werden. Gemäss David Biddle von der Universität Freiburg bewerben sich jährlich zwischen 35 und 45 Personen für den Logopädie-Bachelor.

An der HfH in Zürich ist die Nachfrage besonders gross. Für den diesjährigen Studiengang haben sich 117 Personen angemeldet – es konnten aber nur 51 Studenten aufgenommen werden. Die HfH wird von 13 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein getragen – Luzern ist kein Trägerkanton. Die Interkantonale Vereinbarung garantiert jedem Trägerkanton der HfH eine gewisse Anzahl Studienplätze», sagt Prof. Dr. Barbara Fäh, Rektorin HfH. Darüber hinaus würden die Kantone Zusatzplätze einkaufen können. Dieses Jahr meldeten sich acht Personen aus dem Kanton Luzern an der HfH an, aufgenommen wurden letztlich nur vier Luzerner. 2017 wurden gar sechs Luzernerinnen nicht an der Schule aufgenommen. Die Umfrage bei den Ausbildungsstätten zeigt: Es wären durchaus weitere Interessenten vorhanden.