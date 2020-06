«Akzeptable Anzahl an Touristen ist überschritten» – eine Umfrage enthüllt, was Luzerner über den Tourismus denken

Interview

Westschweizer und Deutsche sollen im Sommer die Luzerner Hotels füllen – doch das Geld fürs Marketing fehlt

Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren will in der Schweiz und in Deutschland die Werbetrommel rühren, obwohl das Budget auf einen Schlag um ein Drittel geschrumpft ist. Jetzt bittet er auch die Stadt Luzern um finanzielle Hilfe.