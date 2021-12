Hilfe für Gehörlose: Franz Grüter will den Notruf digitalisieren

In der Schweiz leben rund 10'000 Gehörlose. Wollen sie mit Hörenden telefonieren, stehen ihnen diverse Hilfsangebote zur Verfügung, etwa eine App der Gehörlosenzentrale mit Sitz in Rickenbach, Schwyz. Diese stellt während Bürozeiten eine direkte Chatverbindung zwischen der gehörlosen Person und der Gehörlosenzentrale her. Die Zentrale agiert als Übersetzerin, liest der hörenden Person die Chatnachricht vor und tippt deren Antwort wiederum in den Chat ein. So entstehe im raschen Hin und Her ein Dialog, heisst es auf der Website der Gehörlosenzentrale.

Auch für Notrufe steht Gehörlosen eine spezielle App zur Verfügung. Mit Deafvoice können sie die Einsatzzentrale per Chat kontaktieren. Deren Antwort erscheint ebenso direkt in schriftlicher Form. Die App übermittelt zudem per GPS den Standort der gehörlosen Person.

Seit dieser Woche ist Deafvoice auch für Android-Geräte zugänglich. Zudem soll sie nächstes Jahr auch auf Französisch und Italienisch funktionieren. (jon)