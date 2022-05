Alberswil Trotz viel Publikum – das Agrarmuseum Burgrain gerät in finanzielle Schieflage Rund eine halbe Million Franken fehlt dem Ausstellungsort künftig für den Betrieb. Für die Unterstützung durch die öffentliche Hand bräuchte es eine gesetzliche Grundlage. Der Stiftungspräsident hofft auf eine Übergangslösung. Reto Bieri Jetzt kommentieren 04.05.2022, 00.01 Uhr

Trotz zufriedenstellender Besucherzahlen könnten im Agrarmuseum Burgrain in Alberswil bald die Lichter ausgehen. Wie unsere Zeitung erfahren hat, wird der beliebte Ausstellungsort in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Dies bestätigt auf Anfrage Max Eichenberger, Präsident der Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain. Mittelfristig würden rund 400’000 bis 500’000 Franken für den Betrieb fehlen.

Modern und digital: Die neue Ausstellung im Schweizerischen Agrarmuseum Burgrain kurz vor der Eröffnung vor einem Jahr. Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 2. Juni 2021)

Über zu wenig Publikum könne man sich nicht beklagen. «Es läuft gut. Seit die Coronamassnahmen aufgehoben wurden, haben die Besucherzahlen explosionsartig zugenommen. Dieses Jahr erwarten wir rund 20’000 Personen, darunter rund 100 Schulklassen», sagt Eichenberger. Ein Grund für die missliche Lage seien sogenannte Schwellenwerte:

«Je nach Publikumsaufmarsch braucht es zusätzliches Personal, um Wartezeiten zu vermeiden, doch dieses kostet.»

Zudem habe man den Betrieb des neuen Museums unterschätzt, der technisch sehr anspruchsvoll sei.

Erst im vergangenen Jahr hat das Museum eine neu konzipierte, sehenswerte Ausstellung eröffnet, die viele digitale Elemente umfasst. Mit dem neuen, grösseren Museum sind mittlerweile auch mehr Personen festangestellt. Untergebracht ist es im Dachgeschoss in einem Neubau auf dem Burgrain-Areal. Dort befand sich bis ins Jahr 2000 der Gutsbetrieb der kantonalen Landwirtschaftsschule Willisau. Eigentümerin des Areals, zu dem auch ein Biolandwirtschaftsbetrieb gehört, ist die Stiftung Agrovision. Neben dem Museum befinden sich auf dem Gelände ein Verkaufsladen für landwirtschaftliche Produkte, ein Restaurant sowie Verarbeitungsbetriebe wie Bäckerei und Metzgerei.

Vom Heimat- zum ernst zu nehmenden Museum

Mit der Neukonzeptionierung des Museums habe man einen «Quantensprung vom überdimensionierten Heimatmuseum zum ernst zu nehmenden Museum geschafft», sagt Eichenberger:

«Die Ausstellung bewegt sich auf der Konfliktlinie zwischen Gesellschaft, Landwirtschaft und Umweltschutz.»

Das nötige Geld für die Neuausrichtung habe man dank Stiftungen und der öffentlichen Hand sowie mittels Crowdfunding zusammentragen können. Schwieriger sei es, Mittel für den Betrieb zu erhalten. Das Museum funktioniere aktuell dank einer Übergangsfinanzierung durch Stiftungen. Spätestens im kommenden Jahr werde aber die Unterstützung des Kantons nötig sein, sei es in Form eines Strukturbeitrags oder eines Leistungsauftrags. «Sonst können wir es nicht mehr stemmen», so Eichenberger.

Bei Gesprächen mit dem Kanton hätten sie ein positives Feedback erhalten. Laut den Behörden fehlt aber aktuell die gesetzliche Grundlage, um den Betrieb eines Museums wie im Burgrain zu finanzieren. Dies könne allenfalls im Rahmen des neuen Museumskonzepts erfolgen, das der Kanton Luzern momentan überarbeitet. Dort geht es insbesondere um die Zusammenlegung des Natur- und des Historischen Museums in Luzern. Da dieser Prozess allerdings noch länger dauern kann, hofft Eichenberger für das Museum Burgrain auf eine Übergangslösung.

Kantonsrat reicht Postulat ein

Auch auf politischer Ebene ist mittlerweile Bewegung in die Sache gekommen. So hat SP-Kantonsrat Hasan Candan ein Postulat eingereicht, worin der Regierungsrat beauftragt wird zu prüfen, wie er den Betrieb und den Fortbestand des Agrarmuseums Burgrain sicherstellen kann. Gleichzeitig fordert der Stadtluzerner eine «Auslegeordnung für die betriebliche Unterstützung bedeutender kultureller Institutionen im Kanton Luzern». Das Agrarmuseum sei ein toller Ort und müsse unbedingt gerettet werden, betont Candan auf Anfrage:

«Doch dieser Fall darf nicht isoliert betrachtet werden. Es braucht Gleichberechtigung mit anderen kulturellen Institutionen im Kanton, auch auf dem Land. Ich kann mir vorstellen, dass es einigen wegen Corona nicht so gut geht.»

Auch auf bürgerlicher Seite ist man daran, aktiv zu werden. So sind mit der Rickenbacher Nationalrätin Priska Wismer und Kantonsrat Urs Marti aus Zell zwei Mitte-Exponenten im Vorstand des Museumsvereins. Auf Anfrage sagt Urs Marti, die finanzielle Situation des Museums sei ihm nicht im Detail bekannt. Die Führung obliege der Stiftung, der Museumsverein sorge sich losgetrennt vor allem um finanzielle Unterstützung für das Agrarmuseum. Man sei aber mit Max Eichenberger schon länger im Gespräch, wie vorzugehen sei, damit der Kanton das Museum unterstützen könnte. Marti: «Zuerst wollen wir zusammensitzen und abklären, was nötig ist.» Am Mittwoch findet dazu eine gemeinsame Sitzung statt.

Ob und wie der Kanton dem Agrarmuseum unter die Arme greifen wird, bleibt vorderhand offen. Aufgrund des Vorstosses von Candan gibt der Kanton bis zu dessen Beantwortung keine Auskunft.

