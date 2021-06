Alberswil «Wer ist Landwirtschaft?» Eine neue Ausstellung im Agrarmuseum Burgrain geht dieser Frage auf den Grund Am 6. Juni eröffnet in Alberswil auf dem Burgrain die neue Landwirtschaftsausstellung. Mit interaktiven Inszenierungen will man das Thema erlebbar machen. Fabienne Mühlemann 03.06.2021, 17.20 Uhr

Sie beschäftigt die Schweizer Bevölkerung in Bezug auf die kommenden Abstimmungen stark: die Landwirtschaft. Zum passenden Zeitpunkt eröffnet das Schweizerische Agrarmuseum Burgrain in Alberswil am Sonntag seine Tore für die Öffentlichkeit. Die neue Hauptausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» blickt auf die Konfliktlinien der agrarpolitischen Debatten, zeigt die Vergangenheit der Landwirtschaft auf, aber auch, wie es mit ihr weitergehen soll. «Das Ziel ist, dass jede Person erkennt: Ich bin Landwirtschaft», erklärt Max Eichenberger, Präsident der Stiftung Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain. Das Thema gehe uns alle an, jeder und jede könne etwas beitragen. Die Ausstellung soll daher zum Dialog anregen und zur Meinungsbildung beitragen.

Die neue Ausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» in Alberswil Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Sie ist interaktiv inszeniert. Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Der Verbindungsweg mit dem Naturgarten Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Treppe zum oberen Stock in der «Schüür». Bild: Fabienne Mühlemann (Alberswil, 2. Juni) Maulwurfperspektive in ein Maisfeld. Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Es gibt viele Infotafeln. Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Man kann spielerisch etwas über die Landwirtschaft erfahren. Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Die neuen Museumsleiterinnen Katrin Blassmann und Jacqueline Grigo. Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Alte Landwirtschaftsgeräte Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Alte Landwirtschaftsgeräte Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Alte Landwirtschaftsgeräte Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Alte Landwirtschaftsgeräte Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021) Historische Fotografien von Ernst Brunner Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE Erklärungen gibt's in drei verschiedenen Sprachen. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE Fragen der Journalisten werden beantwortet. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Auf 1800 Quadratmetern finden die Besucher über 100 Sammlungsobjekte sowie historische Fotografien zum Thema Landwirtschaft und erfahren, wie früher gearbeitet wurde. Auf dem Rundgang gibt es zehn verschiedene sogenannte Brennpunkte, welche als begehbare Häuschen konstruiert sind und jeweils ein Teilgebiet wie Biodiversität, Obstbau oder Globalisierung genauer beleuchten. Begeht man beispielsweise den Brennpunkt Boden, kann man aus der Maulwurfperspektive erfahren, wie sich ein gesunder, ein verdichteter oder ein schadstoffbelasteter Boden zusammensetzt.

Maulwurfperspektive: Von unten kann man in ein Maisfeld blicken. Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021)

Interaktive Inszenierung

Bei jedem Brennpunkt gibt es ein Video von einer Bauernfamilie, welche sich in einem Bereich mit innovativen Lösungen engagiert. Diese können auf einem vom Museum zur Verfügung gestellten Tablet geschaut werden. Am Ende wird eine Frage gestellt, die das eigene Handeln reflektieren soll. Die Infotafeln wurden bewusst kurz gehalten – bei Bedarf kann man mit dem Tablet einen Punkt scannen und sich vertieft informieren.

Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021)

In jedem Brennpunkt ist auch ein Spiegel angebracht, der zeigen soll: Auch ich bin Landwirtschaft. Und verlässt man die Häuschen, gibt es Tipps und Empfehlungen, wie jeder und jede die Landwirtschaft mitgestalten kann.

Die Ausstellung findet im obersten Stock des Neubaus Schüür Platz, wo sich die Stiftung eingemietet hat. Das Gebäude wurde komplett aus Holz gebaut, es hat einen Seminarraum für Podiumsdiskussionen und Vorträge, und auch die Zentralschweizer Handelsplattform Regiofair ist in das Gebäude gezogen. Finanziert wurde die Ausstellung mittels Crowdfunding. Das Ziel von 65'000 Franken sei übertroffen worden, sagt Museumsleiterin Beatrice Limacher, welche sehr glücklich über das Endergebnis ist. «Es war ein grosses und intensives Projekt, für mich ist es der Höhepunkt.» Die bald 64-Jährige hat sich immer wieder für das Museum eingesetzt und geht nächste Woche in Pension. Sie übergibt die Führung einer Co-Leitung. «Mit der Ethnologin und Religionswissenschaftlerin Jacqueline Grigo und der Biologin Katrin Blassmann haben wir die perfekten Nachfolgerinnen gefunden», freut sie sich.

Die neuen Museumsleiterinnen Katrin Blassmann und Jacqueline Grigo. Bild: Dominik Wunderli (Alberswil, 02. Juni 2021)

Grosser Gestaltungsspielraum

Die neuen Leiterinnen zeigen sich beeindruckt, was in Alberswil auf die Beine gestellt wurde, und freuen sich «extrem auf die neue Aufgabe». Sie schätzen den grossen Gestaltungsspielraum und haben schon Pläne für die Zukunft. «Wir wollen ein breiteres Publikum erreichen und unser Angebot laufend erweitern», sagt Grigo. Sie spricht dabei von einer inhaltlichen, einer geografischen und auch einer medialen Erweiterung. «Wir möchten regional hinschauen, aber auch die globalen Verflechtungen aufzeigen. Mit Sonderausstellungen könnten wir unser Angebot schweizweit zugänglich machen. Und wir denken auch an digitale Ausstellungen, die im Unterricht in Schulen genutzt werden können.»

Doch nun fokussieren sie sich zuerst auf die bevorstehende Öffnung. Denn derzeit sind draussen noch einige Bauarbeiter am Werk. «Wir haben Bauverzögerungen, hoffen aber, dass wir am Wochenende bereit sind», sagt Blassmann. Neben der Ausstellung gibt es auf dem Burgrain noch andere Erlebnisorte. So hat es im alten Bürgerheim weitere Ausstellungen. Auf dem Verbindungsweg zwischen der Schüür und dem Biohof Agrovision lädt ein Naturgarten zum Entdecken ein, wo man auch selber Beeren pflücken kann. Nebst dem Biohof und dem Lehrbienenstand befinden sich auch Betriebe der Lebensmittelverarbeitung auf dem Burgrain: eine Käserei, Bäckerei, Fleischerei und ein Bio-Restaurant. In Alberswil wurde eine richtige Erlebniswelt geschaffen.

Hinweis: Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag 10 Uhr bis 17 Uhr. Weitere Infos unter www.museumburgrain.ch.