Albert Fellmann ist Martinivater der Martinizunft Hochdorf «Unter grossem Applaus» wurde der 59-jährige Albert Fellmann am Zunftbot Martinizunft Hochdorf zum neuen Martinivater gewählt.

Albert Fellmann (Bild: PD)

(stp) Albert Fellmann ist Martinivater 2020 der Martinizunft Hochdorf. Dies geht aus einer Mitteilung der Zunft hervor. Der 59-jährige Informatiker aus Baldegg wurde am Zunftbot «unter grossem Applaus» gewählt, wie in der Mitteilung weiter steht. Zusammen mit seiner Frau Christina regiert er die Fasnacht in Hochdorf unter dem Motto «Let's dance». Am Kinderumzug vom Güdismontag besuchen die Waldbewohner die Fasnacht.