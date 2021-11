Zauberer Alex Porter stellt seine Bilder aus

Kunst Zauberer Alex Porter hat eine zweite Leidenschaft - und lädt zur Vernissage seiner Bilder Der berühmte Magier Alex Porter nutzte die Corona-Pause, um eine alte Leidenschaft neu zu beleben: Grafik und Malerei. Jetzt zeigt er seine Werke in einer Ausstellung. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Alex Porter zeigt seine Lichtbilder in seinem Atelier in Udligenswil. Bild: Dominik Wunderli (5. November 2021)

Normalerweise würde der Zauberer auf der Bühne stehen und sein neues Programm präsentieren, doch heute ist es anders. Heute steht er in seinem Atelier in Udligenswil und legt seine Kunstwerke vor sich aus.

Alex Porter hat sich in der gesamten Schweiz einen Namen als Zauberer und Bühnenkünstler geschaffen und war mit seinen Programmen viel auf Tour. Als dann 2019 sein neues Programm ins Jahr 2021 verschoben werden musste, stand er - wie viele Kunstschaffende - vor der grossen Frage: «Und was jetzt?»

Wegen den Covidmassnahmen konnte Porter weder auf der Bühne auftreten noch seine Workshops leiten. Er sagt:

«Ich wollte mein Publikum nicht gefährden. Das hätte mein Gewissen nicht ausgehalten».

Daher habe er angefangen sich wieder der Bildenden Kunst zu widmen. Kunst war schon seit frühen Jahren immer eine Leidenschaft des Zauberers gewesen. So besuchte er 1985 die Kunstakademie in Bath (GB) und lies sich im Fach Performance and Painting spezialisieren. Auch wenn er sich später der Bühnenkunst und der Zauberei verschrieb, zeichnete und Malte er in der Freizeit immer weiter.

Alex Porter zeigt erstmals seine Bildende Kunst. Hier mit seinen Lichtbildern. Bild: Dominik Wunderli (Udligenswil, 5. November 2021)

Alles begann mit einem Graphic Novel

Anfänglich wollte Porter ein Graphic Novel erstellen. Doch aus der Idee wurde schliesslich mehr. «Während dem Prozess merkte ich, wie die Bilder anfingen, alleine Geschichten zu erzählen», sagt er und hebt eines der Bilder hoch. Durch das einfallende Licht ist die filigrane Zeichnung eines Wals mit Libellenflügeln zu erkennen. Als sich herausstellte, dass die Bilder auch ohne Text wirken konnten, begann er, an den Bildideen weiterzuarbeiten mit dem Ziel, eine Ausstellung zu organisieren.

Die Natur als grösste Inspiration

Die Sujets von Porters Kunstwerken zeigen oft Tiere oder Objekte mit für sie untypischen Charakteristika. So ist auf einem der Bilder eine Tasse mit Ohren oder ein Gepard mit Federn zu erkennen. Die Inspiration dieser Bilder habe Porter aus der Natur gezogen. «Die Natur ist so sanft und zerbrechlich und wir sind daran, sie zu zerstören.» Um Geparde fliegen und Tassen zum zuhören zu bringen, brauchte es nur noch die Fantasie. Fantasie, die er während dem Lockdown nur auf den Bildern ausleben konnte.

Im Martinskeller in Adligenswil werden die 25 Bilder ausgestellt sein. Bild: Dominik Wunderli (Udligenswil, 5. November 2021)

Seine ersten Zeichnungen habe er auf dem iPad angefertigt. Auf schwarzem Grund malte er mit feinen Strichen das Weiss auf. Da auf dem Bildschirm des Tablets das Weisss auf dem Schwarz leuchtet, kam ihm die Inspiration. Doch nun bestand die Frage, wie Alex Porter dieses Leuchten in seine Bilder übersetzten konnte. Da kam ihm die Idee mit dem Leuchtkasten. Gemeinsam mit dem Druck-Künstler Bruno Neuschwander arbeitete er an einer Methode, die Bilder in einem speziellen Druckverfahren auf eine geeignete Folie zu drucken. Diese gedruckten Folien werden anschliessend in Leuchtkästen gestellt und mit LED von hinten beschienen.

«Licht hat mich schon immer fasziniert. Alles in der Natur beginnt mit Erde, Wasser und Licht».

«Ich glaube, ich fühle mich zum Licht hingezogen», fügt er hinzu und mustert, wie die Nachmittagssonne durch das Atelierfenster hindurchscheint. Die Faszination und auch die Technik, mit Licht Bilder zu erschaffen, gab der Ausstellung ihren Namen. Pro Bild hatte Alex Porter 15 bis 30 Skizzen und Vorarbeiten hergestellt und nun werden die 25 fertigen Kunstwerke im St. Martinskeller in Adligenswil ausgestellt. Es ist seine erste Kunstausstellung seit 35 Jahren.

Für die Zukunft wünscht Alex Porter, sich mehr auf seine Bildende Kunst konzentrieren zu können. Das Zaubern werde er nicht aufgeben, es jedoch im Pensum ein wenig zurückdrehen, wie er sagt.

Die aktuelle Ausstellung von Alex Porter ist im Martinskeller in Adligenswil zu sehen. Mehr Informationen: www.martinskeller.ch