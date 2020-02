Alkohol oder Drogen am Steuer während der Fasnacht: 151 Fahrzeuglenker in der Zentralschweiz angezeigt Während der diesjährigen Fasnachtszeit wurden vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt 151 Fahrzeuglenker wurden wegen Fahrunfähigkeit zur Anzeige gebracht. 27.02.2020, 12.28 Uhr

(rai) Während der Fasnachtszeit kontrollierten die Zentralschweizer Polizeikorps vermehrt die Fahrtauglichkeit der Autolenker und ziehen nun Bilanz. So wurden von insgesamt 4300 kontrollierten Lenkern 151 angezeigt, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung heisst. Die Fahrfähigkeit an der diesjährigen Fasnacht liege somit bei über 96 Prozent.