Alkoholisierte Jugendliche haben Töpfe bei der Mall umgeworfen Zwei Jugendliche haben in Ebikon Töpfe umgeworfen und Pflanzen ausgerissen. Die Polizei hat sie nun ermittelt. Sie sind geständig. 16.04.2020, 14.16 Uhr

Umgeworfene Tische und Pflanzenkübel vor der Mall of Switzerland. Bild: Luzerner Polizei

(rem) Am Donnerstag 9. April wurden bei der Mall of Switzerland diverse Sachbeschädigungen begangen. So wurden mehrere Tische und Pflanzentöpfe umgeworfen, Fahrräder beschädigt und Pflanzen ausgerissen.