Alkoholisierter Autofahrer prallt in Escholzmatt in Auto und Parkplatzabschrankung Am Freitag hat ein alkoholisierter Autofahrer an der Bahnhofstrasse in Escholzmatt einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde niemand. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,5 Promille. 09.10.2020, 18.14 Uhr

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30’000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

(pw) Am Freitag, kurz vor 12:00 Uhr, ereignete sich an der Bahnhofstrasse in Escholzmatt ein Selbstunfall. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr ein Autofahrer mit seinem Auto von einem Parkplatz rückwärts und prallte gegen ein parkiertes Fahrzeug. Anschliessend fuhr der Fahrzeugführer vorwärts, frontal gegen ein Geländer. Beim Unfall wurde niemand verletzt.