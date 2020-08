Alle Absolventinnen und Absolventen des Passerellen-Lehrgangs 30.08.2020, 18.35 Uhr

Achermann Elias, Emmenbrücke; Almada Sergio, Obernau; Amigo Dario, Emmenbrücke; Amlinger Lillianne, Altendorf; Arnold Luca, Hagendorn; Auf der Maur Sina, Freienbach; Badr Schirin, Kriens; Barmettler Tim, Buochs; Beck Anna-Lena, Büren; Beringer Silvio Louis, Küssnacht; Berisha Ardita, Allenwilen; Berisha Mark, Luzern; Biermann Colin, Unterägeri; Bläsi Selina, Neuenkirch; Bölsterli Alex, Luzern; Boos Diego, St. Erhard; Bortolomeazzi Lorena, Hünenberg; Brandazza Francesco, Luzern; Brasser Anna, Luzern; Bremajegan Bratheeba, Zug; Brunner Laura, Engelberg; Brunner Michelle Celine, Neuenkirch; Bucher Vivienne, Luzern; Christen Simon, Hünenberg See; Christen Tina, Wolfenschiessen; Degonda Vincent, Luzern; Dörig Lukas Benjamin, Sursee; Erni Andrine, Eich; Fischer Sandra, Allschwil;Förster Klara, Luzern; Fuchs Vivienne, Euthal; Funk Simon, Emmen; Geisseler Marcin, Ruswil; Giaccone Tamara, Rickenbach; Gnos Daniel, Sarnen; Graf Lorena, Luzern; Graf Rahel, Ufhusen; Gut Corsin, Sempach; Gwerder Lea, Allenwinden; Heiniger Aaron, Emmenbrücke; Herzing Jonas, Ermensee; Hodel James, Obernau; Hodel Olivia, Obernau; Hodel Stefanie, Zell; Huwyler Samuel, Zug; Icic Sara, Ebikon; Isenegger Loris, Hünenberg See; Izsak Noëmi, Hünenberg See; Jovanovic Katarina, Emmenbrücke; Karan Bojan, Sursee; Kaufmann Reto, Dagmersellen; Kirschenhofer Tobias, Meierskappel; Klassen Jana, Horw; Kramer Luca, Schachen; Kuljanin Aleksandar, Luzern; Küng Bettina, Buttisholz; Lang Céline, Malters; Link Carla, Wollerau; Mahamud Hani, Zürich; Martins da Silva Eduardo, Walchwil; Mastroianni Concetta, Zug; Matic Maria, Luzern; Meier Olivia-Maria, Emmenbrücke; Meister Cedric, Seewen; Meyer Til, Rothenburg; Muheim Gian Luca, Adligenswil; Nguyen Truong Ken, Luzern; Niederberger Kim, Dallenwil; Odermatt Carla Lorena, Dallenwil; Palmerio Simone, Freienbach; Planzer Nina, Flüelen; Portmann Melanie, Emmen; Rast Julia, Zell; Rauter Andri, Rain; Reichmuth Michelle, Schwyz; Respondek Isabella, Emmenbrücke; Riedmann Chiara, Oberägeri; Rohrer Justin, Eschenbach; Röthlin Naomi, Kerns; Schnüriger Jenny, Schwyz; Schönbächler Glenn, Luzern; Schraner Lorena Flavia, Steinhausen; Schwendener Dylan, Baar; Schwizer Jennifer, Richenthal; Seiz Kristina, Zug; Sivanathan Samsan, Beromünster; Stalder Valérie, Luzern; Stark Aurelia, Sachseln; Steinhübl Anna, Zug; Theiler Rebecca, Kriens; Trpeza Samira, Hochdorf; lmann Elena, Unteriberg; Unternährer Jasmin, Obernau; Vidoni Angelia, Hochdorf; Villiger Kim, Hohenrain; Vogt Vanessa, Schindellegi; Vujic Milan, Horgen; Walker Luc, Adligenswil; Walthert Zora, Willisau; Wermelinger Celine, Nottwil; Wick Quirin, Cham; Yener Ronahi, Baar; Zimmermann Lara, Gunzwil