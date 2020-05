Alpabfahrt in Schüpfheim steht wegen Corona auf der Kippe – auf einer Nidwaldner Alp wird der Tierbesuch ohne Bahn erschwert Die Coronakrise macht auch vor den Alpen nicht Halt: In gewissen Regionen bangt man um die nötigen Helfer. Älpler aus der Zentralschweiz erzählen, weshalb sie heuer nicht von Personalsorgen geplagt werden. Evelyne Fischer 11.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Impression der 16. Entlebucher Alpabfahrt in Schüpfheim. Bild: Boris Bürgisser (28. September 2019)

Vielerorts geht's auch auf den Alpen nicht ohne ausländische Hilfskräfte. Nach aktuellem Stand können diese zwar in die Schweiz einreisen, müssen aber rechtzeitig gemeldet werden. Trotzdem geht der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband davon aus, dass das Personal diese Alpsaison noch knapper ist als in den Vorjahren. Der Verband sucht daher nun Einsatzwillige, die in der Schweiz wohnen.

Glück im Unglück hatte diesbezüglich Paul Barmettler aus Oberdorf, der mit seiner Familie die Alp Bleiki oberhalb von Niederrickenbach bewirtschaftet. Im Sommer kann er jeweils auf einen Käser aus dem Emmental zählen, der den Winter über in Thailand lebt. «Er hat Anfang April einen der letzten Flüge aus Asien erwischt», sagt Barmettler. Heuer hilft zudem erstmals sein Sohn Reto mit. Paul Barmettler, welcher der Interessengemeinschaft der Nidwaldner Alpkäser vorsteht, sagt:

«Das Personal ist immer meine grösste Sorge.»

Er könne nur dann von einem guten Alpsommer sprechen, wenn es personell funktioniert habe. «Dem Wetter sind wir ohnehin ausgeliefert», meint der Landwirt und lacht. Barmettler rechnet mit einem guten Geschäftsgang. Ein Grossteil seines Alpkäses kann er in der Region verkaufen. «Im Gastrobereich mussten wir natürlich Einbussen hinnehmen, dafür steigen die Bestellungen der Detaillisten. Ich glaube, die Landwirtschaft wird aus dieser Krise gestärkt hervorgehen.»

Auf der Alp braucht's ortskundiges Personal

Auch auf der Alp Lutersee ob Wolfenschiessen kennt man heuer keine Personalsorgen. «Weil unser Älplerpaar aber pensioniert wird, brauchen wir eine Nachfolge fürs nächste Jahr», sagt Peter Odermatt aus Stans, Bannwart der Alpgenossenschaft. Daher hat er auf www.zalp.ch bereits ein Inserat aufgeschaltet. «Eine vorausschauende Planung ist Pflicht, gerade für eine solch grosse Alp.» Rund 290 Rinder müssen betreut werden. Odermatt sagt:

«Als Hilfskraft kann man einen Saisonnier anstellen. Aber die Gesamtverantwortung muss ein Älpler tragen, der die Geografie vor Ort kennt.»

Corona beeinträchtigt den Alpbetrieb derzeit nur in einem Punkt: «Die Luftseilbahn Rugisbalm Lutersee fährt nicht. Das erschwert es Bauern, ihre Tiere zu besuchen.» Doch Odermatt gewinnt der Situation auch Positives ab: «Auch Biker sind deswegen kaum auf dem Weideland unterwegs.»

Termine der Alpaufzüge bleiben geheim

Nur selten ausländische Hilfskräfte trifft man auf Luzerner Alpen an. «Diese sind meist kleinräumiger und werden von den Eigentümern selbst bewirtschaftet», sagt Pius Schmid aus Flühli, Präsident des Alpwirtschaftlichen Vereins des Kantons Luzern. Und doch wird die Coronakrise im Entlebuch spürbar sein: Um grosse Menschenansammlungen zu verhindern, werden auch hier die Alpaufzüge dieser Tage nicht kommuniziert. «Viele Leute eilen auf die Strasse, kaum nehmen sie Kuhglocken wahr. Wir Älpler appellieren an die Eigenverantwortung, dieses Jahr den nötigen Abstand zu wahren.»

Diese Woche wird zudem ein gewichtiger Entscheid bezüglich der Alpabfahrt von Schüpfheim am 26. September gefällt. Für den Traditionsanlass mit mehr als 10'000 Zuschauern sieht es gar nicht gut aus. Denn: Veranstaltungen mit 1000 oder mehr Personen sind aktuell bis am 31. August verboten. Schmid, der im Sommer auf der Alp Schneeberg in Sörenberg weilt, sagt:

«Ein Jahr ohne Alpabfahrt hätte ich bislang nie für möglich gehalten. Aber nun könnte dieser Fall eintreffen.»

Lange zuwarten könne man nicht. Denn: Der Anlass sei mit Werbung, Broschüren und Carfahrten verbunden, für die es einen gewissen Vorlauf brauche.