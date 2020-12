Serie «Advent, Advent» Als das Gewerbe in Emmenbrücke zur «Weihnachtsausstellung» lud Ein Foto von 1956 zeigt, dass die Vorweihnachtszeit schon damals durchaus hektisch und konsumfreudig war. Robert Knobel 06.12.2020, 05.00 Uhr

Die Knorr-Produkte der Drogerie Steger waren 1956 beliebt. Bild: Hans Schürmann/Aura Fotoagentur

Auf so vieles mussten wir verzichten in diesem Jahr. Schweren Herzens bleiben wir zuhause, statt uns auf Weihnachtsmärkten mit Geschenken einzudecken. Diese Märkte mit Glühwein und Handwerkskunst sind zwar ein eher jüngeres Phänomen. Doch auch früher wussten Gewerbetreibende um die kauffreudige Atmosphäre der Vorweihnachtszeit. Deshalb verlegten sie Gewerbeausstellungen nicht selten in den Dezember. So auch 1956 die «Weihnachtsausstellung» im Konsumhof in Emmenbrücke. Auf dem Bild sieht man den Stand der Drogerie Steger, deren Produkte wohl für die nötige Würze des Weihnachtsschmaus sorgen sollten.