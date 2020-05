Als der Zweite Weltkrieg ins Surental kam – die Geschichte von «exotischen Soldaten und ehrbaren Töchtern» Vor 80 Jahren waren in Triengen nordafrikanische Soldaten interniert. Der Pfarrer sorgte sich um den moralischen Zustand des Dorfes. Dominik Weingartner 08.05.2020, 18.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Zweite Weltkrieg kommt am 11. Mai 1940 in Triengen an.

An diesem Tag müssen rund 300 Trienger im Rahmen der zweiten Kriegsmobilmachung einrücken. Gleichentags stürzte am frühen Nachmittag im kleinen Weiler Wellnau oberhalb des Dorfes ein deutscher Jagdbomber ab. Schweizer Jagdflugzeuge hatten ihn beschossen, nachdem der Bomber über die Grenze geflogen war. Das Flugzeug krachte zehn Meter von einem Bauernhaus entfernt in den Boden. Ausser den drei Flugzeuginsassen kam niemand zu Tode. Und doch liess dieses Ereignis die Bewohner des Surentaler Dorfes ahnen, was rundherum in Europa geschah. Der Dorfpfarrer sah im Absturz

«eine blutige Visitenkarte des furchtbaren Krieges».

Kurze Zeit später hielt in Triengen ein weiteres Stück Zweiter Weltkrieg Einzug. Am 25. Juni marschierten 470 internierte Soldaten des 2. algerischen Regiments der französischen Armee in Triengen ein. Diese hatten am 19. Juni auf der Flucht vor der deutschen Wehrmacht, die gerade im Begriff war, Frankreich einzunehmen, die Schweizer Grenze im Jura übertreten. Von Delémont wurden die Soldaten mit dem Zug nach Sursee gebracht, von wo aus sie sich zu Fuss auf den Weg nach Triengen machten.

Unter den Soldaten waren sogenannte Spahis, in lange rote Mäntel gehüllte Kämpfer, die ihren Ursprung im Osmanischen Reich hatten. Nach der Kolonialisierung Algeriens durch Frankreich wurden in der französischen Armee Spahi-Regimenter gegründet, die auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben.

Viele sahen zum ersten Mal dunkelhäutige Menschen

Die Geschichte der in Triengen internierten Spahis hat der Luzerner Historiker Manuel Menrath in seinem 2010 erschienenen und mittlerweile vergriffenen Buch «Exotische Soldaten und ehrbare Töchter» festgehalten. Insgesamt wurden 900 Internierte französische Soldaten nach Triengen verlegt. Ein Teil davon wurde auf umliegende Dörfer verteilt, etwa 550 blieben in Triengen selber – das war mehr als ein Viertel der damaligen Dorfbevölkerung.

Die nordafrikanischen Spahis bildeten davon eine kleine Minderheit. Dennoch zogen sie einen Grossteil der Aufmerksamkeit auf sich, denn im ländlich geprägten Dorf hatten die wenigsten Bewohner in ihrem Leben zuvor einen dunkelhäutigen Menschen gesehen. Auch ihre prächtigen roten Mäntel waren regelrechte Blickfänge. Das spiegelt sich in den Fotos von damals wider. «Wenn man ausschliesslich die Bilder des Ankunftstages als Quelle zur Verfügung hätte, könnte man annehmen, es seien lediglich Spahis nach Triengen gekommen», schreibt Historiker Menrath in seinem Buch.

Erinnerung fürs Familienalbum: Eine junge Dame posiert hoch zu Ross mit zwei Spahis für die Kamera. Bild: Schweizerisches Bundesarchiv Bern

Die Spahis wurden im Saal des Gasthofs Rössli einquartiert. Dort hausten die internierten Soldaten unter einfachsten Bedingungen. Nur Offiziere und Unteroffiziere kamen bei Privaten oder in Gasthauszimmern unter und genossen mehr Komfort. Die Internierten durften das Dorf nicht verlassen, und so prägten sie das Dorfbild in den kommenden Monaten nur schon aufgrund ihrer schieren Anzahl.

Da die meisten Trienger antideutsch eingestellt waren, solidarisierten sie sich mit den französischen Soldaten. Grössere Sympathiebekundungen versuchten die Behörden, im Zaum zu halten, schliesslich sollte die Schweiz als neutrales Land wahrgenommen und vor allem Deutschland nicht provoziert werden.

«Marseillaise» hinter dem «Rössli»

Die exotischen jungen Männer weckten aber das Interesse der Dorfbewohner –und vor allem der Bewohnerinnen. «Speziell für die noch unverheirateten Frauen aus dem Dorf stellten diese Soldaten eine aussergewöhnliche Attraktivität dar, vor allem auch dadurch, dass die meisten gleichaltrigen Männer fort waren», schreibt Manuel Menrath.

Das rief den damaligen Dorfpfarrer Franz Holzmann auf den Plan, der im «Trienger Anzeiger» mahnende Worte an die Bevölkerung richtete: «Bei aller Hilfsbereitschaft sind grosse Vorsicht und Abstand am Platz. Das sittliche und moralische Wohl der Gemeinde darf keinen Schaden nehmen. Das betrifft besonders unsere Frauen, Töchter und Kinder.» Es sei «verwerflich, wenn Töchter und Frauen leichtsinnig mit Soldaten spassen oder sich gar für Spaziergänge mit Soldaten bereitstellen», schrieb der Pfarrer. Und:

«Eine ehrbare Tochter, die Anspruch auf Ehre erheben will, bleibt abends bei ihrer Familie.»

Die Warnungen des Pfarrers fruchteten nur beschränkt. Das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und den Internierten war von gegenseitiger Sympathie geprägt. Das drückte sich nicht zuletzt in den Hilfsaktionen der beiden ortsansässigen Frauenvereinen aus, die Seife, Textilien und französische Zeitungen für die Soldaten sammelten. Auch der französische Nationalfeiertag am 14. Juli wurde entgegen den Anweisungen des Militärs mitten im Dorf hinter dem «Rössli» begangen, umrahmt von den Klängen der Dorfmusiken, welche die «Marseillaise» anstimmten.

Im Gasthaus Rössli war ein Teil der Spahis interniert. Bild: Webseite Rössli Triengen

Die Spahis verliessen Triengen am 7. Oktober 1940. Sie wurden nach Molondin im Kanton Waadt gebracht. Erst im Januar 1941 kehrten sie in das besiegte Frankreich zurück. 2006 erhielt Triengen von den Spahis die Ehrenmedaille «Burnous» verliehen. Diese ist Ausdruck der Dankbarkeit für die Gastfreundschaft der Trienger.