Als Folge des Subventionsdebakels:

VBL entrümpeln ihre Konzernstruktur Die Tochterfirma vbl ag wird per Anfang 2021 aufgelöst. Damit soll die Struktur des städtischen Unternehmens transparenter werden. Stefan Dähler 26.11.2020, 09.26 Uhr

VBL-Busse unterwegs auf der Seebrücke. Bild: Keystone/Urs Flüeler (Luzern, 4. März 2020)

Derzeit existieren die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) quasi im Doppelpack: die Muttergesellschaft VBL AG und deren gleichnamige Tochterfirma vbl ag, mit kleinen Buchstaben geschrieben. Die VBL sind zu 100 Prozent im Besitz der Stadt Luzern, ihr gehören die Busse und sie ist Arbeitgeberin der Angestellten. Die vbl dagegen sind für den Busbetrieb zuständig und beziehen von den VBL die dafür nötigen Ressourcen. Die Beiträge der öffentlichen Hand fliessen via Verkehrsverbund Luzern (VVL) zu den vbl, die wiederum den VBL Geld bezahlen für die Zurverfügungstellung der Busse und des Personals.

Ab kommendem Jahr ändert sich das. Die VBL-Mitarbeitenden wurden am Mittwoch darüber informiert, dass die Tochterfirma vbl wegfällt. Bereits bekannt war zudem, dass die VBL auf den transparenteren Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER umstellen. Ebenfalls bereits kommuniziert worden ist, dass die Thepra AG, eine weitere VBL-Tochter, ab dem Fahrplanwechsel keine Postautolinien mehr in Nidwalden betreibt. Diese übernimmt wieder Postauto selbst. Die Thepra AG besitzt noch eine Immobilie bei Stans und wird Teil der vbl transport ag. Diese VBL-Tochterfirma bietet Carreisen und Extrafahrten an und ist nicht im ÖV-Bereich aktiv.

Noch vom alten Verwaltungsrat abgesegnet

Die neue Konzernstruktur sei auf Antrag der Geschäftsleitung bereits vor einigen Monaten vom mittlerweile zurückgetretenen Verwaltungsrat beschlossen worden, schreiben die VBL auf Anfrage. «Wir dürfen davon ausgehen, dass die noch zu wählenden Verwaltungsratsmitglieder die neue Konzernstruktur begrüssen werden.» Es handle sich um «eine einfache und transparente Struktur. Die Intercompany-Verrechnungen werden auf ein Minimum reduziert.»

Für die Mitarbeitenden des Fahrdienstes wie auch die Passagiere ändere sich nichts. Klar ist aber, dass die Ausschüttung einer Dividende von jährlich einer Million Franken an die Stadt Luzern künftig nicht mehr in diesem Umfang möglich sein wird. Gewinne sind im ÖV-Bereich grundsätzlich nicht möglich, so die VBL. «Mit einem allfälligen Gewinn aus der vbl transport ag wäre eine Dividendenzahlung an die Stadt Luzern weiterhin möglich.»

Teil der Forderungen des Verkehrsverbunds wird erfüllt

Hintergrund der Strukturänderung ist die Subventionsaffäre. Bekanntlich verlangt der VVL von den VBL eine Zahlung in der Höhe von rund 16 Millionen Franken, weil Letztere zu hohe Subventionen bezogen haben sollen. Mit der Umstellung der Konzernstruktur sowie der Rechnungslegung erfüllen die VBL nun einen Teil der Forderungen des VVL, des Luzerner Regierungsrats sowie des Bundesamts für Verkehr (BAV). Ob die VBL die 16 Millionen zurückbezahlen, ist noch nicht entschieden.

Aus Sicht des VVL oder des BAV ist die bisherige Holdingstruktur wie auch die aktuelle Rechnungslegung der VBL intransparent. Die Konstellation mit VBL und vbl sorgte ausserdem für Verwirrung, wie es im externen Untersuchungsbericht heisst, den der Luzerner Stadtrat am Freitag veröffentlicht hat. So seien Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für beide Gesellschaften personell identisch gewesen. «Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Verantwortlichen selbst nicht durchwegs Rechenschaft darüber gaben, im Namen welcher Firma sie im konkreten Fall korrespondierten, oder diesem Umstand zumindest wenig Beachtung schenkten», so die Autoren.

Der VVL nimmt die Anpassung der VBL-Firmenstruktur «positiv zur Kenntnis», wie er mitteilt. Auch die Stadt Luzern begrüsst die neue Struktur, wie Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (CVP) sagt: «Die neue Struktur erfüllt die Transparenzanforderungen und ist mit dem VVL abgesprochen.»

Zinszahlungen zwischen VBL und vbl als Streitpunkt

Die Holdingstruktur ist ein Kernpunkt der Subventionsaffäre. Denn die aus Sicht des VVL und BAV zu hohen Subventionen sind aufgrund der Verrechnung zwischen VBL und vbl von 2010 bis 2017 zu Stande gekommen. Die vbl bezahlten den VBL nicht nur die tatsächlich entstandenen Kosten für Busse oder Personal, sondern zusätzlich kalkulatorische Zinsen. So sah das Geschäftsmodell aus:

Der VVL sowie das BAV reichen deswegen nun eine Strafanzeige gegen die VBL ein. Letztere hätten im subventionierten ÖV unerlaubt Gewinne erzielt und diese gegenüber den Bestellern nicht ausgewiesen. Die VBL stellen sich auf den Standpunkt, dass das Vorgehen rechtens gewesen sei. Das BAV habe Kenntnis von dieser Praxis gehabt und diese nicht beanstandet.