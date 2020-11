Video «Als Gesellschaft zusammenhalten, ohne Schuldzuweisungen»: Warum wir Menschen ohne Masken nicht massregeln sollten Menschen ohne Maske – auch solche mit einem Attest – werden immer wieder von Mitmenschen angefeindet. Eine Sozialanthropologin erklärt, warum der Ton im Umgang mit anderen rauer wird, und wie wir am besten damit umgehen. Fabienne Mühlemann 19.11.2020, 11.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wenn ich nicht angemacht werden würde (habe ein Attest), dann würde ich gerne mehr einkaufen gehen. Doch leider ist es so, dass man diskriminiert wird, böse Blicke erhält und dumme Sprüche hört. Ich meide so gut, wie es geht, alles, damit ich nicht einer Diskussion ausgesetzt werde.»

Diesen und weitere ähnliche Kommentare veröffentlichten Leserinnen und Leser auf Facebook zu einem Artikel unserer Zeitung. Darin ging es um den Rückgang von Kunden bei Detaillisten wegen der Maskenpflicht. Rolf Bossart, Geschäftsführer des Detaillistenverbands, hielt darin fest, dass vermehrt launische, verärgerte und angespannte Leute in den Läden zu sehen seien.

Video: Tele1

Damit scheint er recht zu haben. Die Forschungsstelle Sotomo hat im Auftrag der SRG eine Umfrage zur Coronakrise durchgeführt. Diese zeigt: Während im März 27 Prozent der Befragten die Stimmungslage in der Bevölkerung als schlecht oder sehr schlecht einschätzten, sind es mittlerweile mehr als die Hälfte. «Viele Menschen sagen, es sei eine eher aggressive Stimmung und Misstrauen vorhanden», sagte Michael Hermann, Leiter Forschungsstelle Sotomo, gegenüber SRF. Ebenfalls kam bei der Umfrage heraus, dass die Maskenpflicht mittlerweile eine breite Zustimmung erfährt, während die Skepsis im März noch gross war.

Aufgabenverteilungen zwischen Staat und Individuum

Dass Menschen ohne Maske von solchen Aggressionen betroffen sind, wie die obigen Beispiele zeigen, hat auch Simone Gretler Heusser, Sozialanthropologin und Dozentin an der Hochschule Luzern, beobachtet. Sie vermutet, dass die Menschen derzeit wegen der Einschränkungen und der Angst vor einer Ansteckung unter Stress stehen und deshalb mit Schuldzuweisungen reagieren. «Sie denken, jemand ohne Maske sei mitverantwortlich für die Pandemie. Sie vergessen dabei, dass die Maske nur ein Element des Schutzkonzeptes ist und es für gewisse Personen auch Ausnahmen gibt. Gesellschaftlich ist es eine ganz schlechte Entwicklung, wenn sich solche Aggressionen aufbauen und gegenüber Einzelnen entladen», sagt sie.

Menschen mit Maske in der Altstadt von Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. Oktober 2020)

Es zeige, wie wichtig sachliche Information durch die zuständigen Gesundheitsbehörden ist. Und wie wichtig es ist, als Gesellschaft zusammenzuhalten, ohne Schuldzuweisungen. «Wir können alle dazu beitragen, dass wir Covid-19 insofern in den Griff bekommen, als die Spitalzuweisungen im Rahmen bleiben und wir als Gesellschaft in gegenseitiger Unterstützung aus dieser schwierigen Zeit kommen», so die Sozialanthropologin.

Doch wie reagiert man am besten, wenn man eine Person ohne Maske antrifft? «Es ist nicht die Aufgabe von Einzelpersonen, andere Menschen zu massregeln», hält Gretler Heusser fest. Ihres Erachtens gäbe es in einer solchen Situation verschiedene Aufgabenverteilungen zwischen Staat und Individuum: «Die Aufgabe jedes Einzelnen ist es, die Maske zu tragen und auch die anderen Schutzmassnahmen zu befolgen. So kann jede Person dazu beitragen, dass die Ansteckungszahlen zurückgehen.» Die staatlichen Aufgaben seien Information und Intervention. Ersteres erfolge hauptsächlich über Kampagnen, die Intervention sollen speziell ausgebildete Personen übernehmen.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch, 18. November, eine Änderung des Ordnungsbussengesetzes beantragt: Wer sich weigert, trotz Maskenpflicht eine Maske zu tragen, dem darf eine Ordnungsbusse ausgestellt werden. Das Parlament soll diese Änderung noch in der Wintersession beschliessen.

Luzerner Polizei: «Bevölkerung hält sich gut an die Massnahmen» Die Luzerner Polizei führt keine separaten Coronastatistiken und kann daher nicht sagen, wie viele Personen sich nicht an die Maskenpflicht halten, heisst es auf Anfrage. Es stehe die Eigenverantwortung im Zentrum. «Trifft die Polizei auf Personen ohne Maske, werden grundsätzlich die geltenden Regeln erklärt und die Personen werden aufgefordert, eine Maske zu tragen», sagt Mediensprecher Urs Wigger. Denkbar seien je nach Situation eine Verwarnung, Wegweisung oder eine Anzeige. Wigger sagt aber: «Wir stellen fest, dass sich die Luzerner Bevölkerung mehrheitlich sehr gut an die Massnahmen des Bundesrats hält.»



«Nur wenige Begründungen für ein Attest»

Aldo Kramis, Präsident der Luzerner Ärztegesellschaft. Bild: PD

Doch nicht ganz alle Menschen sind verpflichtet, eine Maske zu tragen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit ist dies bei Kindern unter zwölf Jahren der Fall – und bei Ausnahmen wie Gesichtsverletzungen, schweren Atemwegserkrankungen, Angstzuständen beim Tragen einer Maske und Behinderungen, die das Tragen nicht zumutbar machen. Die betroffenen Personen erhalten durch einen Arzt ein Attest, welches sie von der Maskenpflicht befreit. «Grundsätzlich gibt es aber wenig Indikatoren, die eine Aufhebung begründen lassen. Für den Körper schädlich ist eine Maske sicher nicht, es ist eher das subjektive Gefühl der Einengung», erklärt Aldo Kramis, Co-Präsident der Luzerner Ärztegesellschaft.

Ob ein Arzt grosszügig oder sehr restriktiv Maskenbefreiungszeugnisse ausstellt, hänge von der Erfahrung und der eigenen Wertvorstellung des Arztes ab. «Viele Hausärzte tun sich schwer mit solchen Attesten, da es ja um den Schutz der älteren Mitmenschen geht», so Kramis. «Es gibt jedoch auch Ärzte, die Covid-19 als Verschwörung sehen, diese stellen natürlich grosszügiger Atteste aus.» Das werde aber vom Kantonsarzt als Aufsichtsbehörde nicht toleriert und kann zum Entzug der Praxisbewilligung führen.

Und wie sollten sich Menschen mit Attesten am besten verhalten, um niemanden anzustecken und auch nicht Opfer von Anfeindungen zu werden? «Wir raten den Patienten, möglichst an Randzeiten einkaufen zu gehen, wenn wenig Leute in den Läden sind.» Die Einkäufe können auch nach Hause geliefert oder eine Drittperson damit beauftragt werden. Man könne es auch mit Schutzschildern aus Plexiglas vor dem Gesicht versuchen. «Möglich ist auch ein Verhaltenstraining. So können sie bei jeder Arztkonsultation oder auch zu Hause wenigstens zweimal täglich über zehn bis 15 Minuten versuchen, eine Maske zu tragen», so Kramis. Denn: «Schlussendlich müssen sich viele Menschen einfach an die Maske gewöhnen.»