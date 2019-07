Als vor 40 Jahren das Horwer Gemeindehaus in die Luft gejagt wurde

Als vor 40 Jahren das Horwer Gemeindehaus in die Luft gejagt wurde Vor 40 Jahren erhielt die Horwer Gemeindeverwaltung ein neues Gebäude. Das alte wurde gesprengt – traurig war darüber aber niemand. Stefan Dähler

Sprengung des alten Gemeindehauses an der damaligen Bahnhofstrasse. (Bild: Archiv Luzerner Zeitung, Horw, 26. Oktober 1979)

Um 11.45 setzte ein lauter Knall einem über 150 Jahre alten Gebäude ein Ende. Am 26. Oktober 1979 wurde das ehemalige Horwer Gemeindehaus gesprengt. «Von der Zündung bis zum Zusammenfall dauerte der Todeskampf des Hauses nur einige Sekunden», schrieb damals das «Tagblatt».

Insgesamt wurden gemäss dem Zeitungsbericht 24 Kilogramm Sprengstoff verwendet. Für einen reibungslosen Ablauf musste das Gebäude in den fünf Tagen davor «durch Vorsprengungen geschwächt» werden, heisst es weiter. Die Hauptsprengung lockte «zahlreiches Publikum» an:

(Bild: Archiv Luzerner Zeitung, Horw, 26. Oktober 1979)

Zuvor hatte die Horwer Bevölkerung 1977 dem Bau eines neuen Gemeindehauses inklusive Mehrzweck- und Einwohnerratssaal im heutigen Ortskern für rund 5,8 Millionen Franken zugestimmt. In der Abstimmungsbotschaft hiess es damals, die Fundation des alten Gemeindehauses sei ungenügend und es weise «massive Senkungen auf, die eine Differenz von einer Hausecke zur andern von annähernd 60 Zentimetern ergeben». Das Brandrisiko sei sehr hoch gewesen. Weiter steht in der Botschaft:

«Auch äusserlich macht das alte Gebäude für eine Stadtgemeinde von 11'500 Einwohnern einen schlechten Eindruck.»

Das neue Gemeindehaus wurde ebenfalls 1979 fertiggestellt, damit der Umzug nahtlos erfolgen konnte.

Der damalige Horwer Gemeindeschreiber Franz Hess erinnert sich an das frühere Gemeindehaus: «Die Einrichtungen waren sehr alt, das hat man gemerkt.» Beispielsweise habe man die Leute in Nebenzimmern sprechen gehört. Weiter sei der Platz zu eng geworden. «Das Ziel war, die Verwaltung zu zentralisieren. Der Sozialvorsteher etwa arbeitete damals noch von zuhause aus.»

Es gab zuwenig Sitzungszimmer

Weitere Büros der Gemeinde befanden sich im damaligen Coop-Gebäude an der Kantonsstrasse 100. Pro Jahr gab die Gemeinde deswegen 34'150 Franken für die Miete aus. «Mit dem Neubau des Gemeindehauses können diese Auslagen eingespart werden», hiess es dazu in der Abstimmungsbotschaft. Weiter habe es im alten Gemeindehaus zu wenig Sitzungszimmer gegeben: «Besprechungen müssen am jedermann zugänglichen Schalter durchgeführt werden, auch über persönliche Angelegenheiten.»



Wie war die Stimmung damals unter den Gemeindeangestellten? «Wir haben dem alten Gebäude nicht nachgetrauert», sagt Hess. «Man empfand den Schritt als notwendig und wir haben es geschätzt, ein neues und schönes Gemeindehaus zu erhalten.» Er nennt einen weiteren Grund, warum eine Sanierung anstelle des Neubaus kein Thema gewesen sei: «Das alte Gemeindehaus stand zu nahe an der Bahnhofstrasse, das war ein Sicherheitsrisiko.» Das ist auch auf dieser undatierten Aufnahme des Hauses zu sehen:

(Bild: Gemeinde Horw)

Heute ist dieser Strassenabschnitt übrigens der Ringstrasse zugeordnet. Es befinden sich Parkplätze an diesem Standort. Hier sehen Sie eine Übersichtskarte:

Beim alten Gemeindehaus handelte es sich übrigens ursprünglich um eine Schule. Diese wurde auf Drängen des damaligen Pfarrers von Horw, Georg Sigrist, erstellt. Er war der Ansicht, dass in Horw eine Mädchenschule entstehen soll. 1821 stimmte die damalige Gemeindeversammlung dem Vorhaben zu, stellte jedoch die Bedingung, dass der Pfarrer das nötige Geld selbst durch eine Sammlung auftreiben soll. Das gelang offenbar nicht, wie Aufzeichnungen des Horwers Raphael Reinhard von 1883 zu entnehmen ist. Deswegen und aus weiteren Gründen kam es bei 1825 zum Streit zwischen Gemeinde und Pfarrer.

Im selben Jahr entschied der Regierungsrat, dass die Mädchenschule mit der Gemeindeschule vereinigt werden sollte. Bis zum Umzug ins Schulhaus Hofmatt 1909 diente das alte Gemeindehaus vor allem als Schulgebäude. Der Bezug durch die Verwaltung erfolgte schrittweise. Die Gemeindekanzlei etwa zog bereits ungefähr 1901 dort ein. Vollständig durch die Verwaltung genutzt wurde das Gebäude erst ab 1971, zuvor waren beispielsweise Baldegger Schwestern oder die Polizei zwischenzeitlich in einzelnen Räumen untergebracht.

Zentrales Element der Ortskernplanung

Als 1979 schliesslich das alte Gemeindehaus gesprengt und das neue bezogen wurde, freute sich «ganz Horw» zu Recht, wie Franz Stucki im Buch «Horw» von 1980 schreibt. Der Neubau war ein zentrales Element der Ortskernplanung von 1970. Horw war damals offenbar ähnlich stark im Wandel wie heute. «Zusammen mit dem Oberstufenschulhaus, mit Turn- und Sporthalle, Bank, Post und Einkaufsläden bildet nun unser Gemeindehaus ein eigentliches Dorfzentrum», so Stucki.