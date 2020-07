Als Zeichen für Corona-bedingten Ausfall des Blue Balls: Banksy-Denkmal schmückt Pavillon am Nationalquai Das Blue Balls Festival 2020 ist bekannterweise dieses Jahr dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Darum haben sich die Verantwortlichen etwas überlegt, um daran zu erinnern: Mit einem Banksy-Denkmal und einem Fotobuch zum vergangenen Festival. 18.07.2020, 19.47 Uhr

Ein Denkmal für das ausgefallene Blue Balls Festival 2020 schmückt seit Freitag den Pavillon beim Nationalquai in der Stadt Luzern. PD

(stg) Was ist denn das? Warum steht da ein Gemälde des britischen Streetart-Künstlers Banksy im Pavillon am Nationalquai? Das hat sich sicher der ein oder andere Passant in der Stadt Luzern bereits gefragt. Eine Mitteilung der Blue-Balls-Festival-Verantwortlichen schafft Klarheit: Es steht für die am Freitag gefeierte symbolische Eröffnung des Blue Balls Festival 2020. Dieses kann wie sämtliche Festivals und Veranstaltungen aufgrund der Coronakrise nicht stattfinden.

«Wie es sich weiterentwickelt, weiss leider niemand. Es ist nicht mehr zu fassen»

, heisst es in der Mitteilung. Darum sei dort, wo sich normalerweise jeden Sommer zehntausende Menschen treffen und Musik und Kunst feiern, mit einer Hommage an den Graffiti-Künstler Banksy ein Denkmal realisiert, das daran erinnern soll.

So sieht das Banksy-Denkmal im Pavillon beim Nationalquai in Luzern bei Tageslicht aus. Das Banksy-Denkmal in Grossformat. Eine Tafel vor dem Pavillon erklärt das Denkmal. Am Freitagabend, 17. Juli 2020, wurde das Denkmal errichtet.

Weil das Blue Balls in diesem Jahr in Wasser fällt, können Festivalbesucher in Erinnerungen vom 2019 schwelgen – mit einem Fotobuch. Darin sind die schönsten Momente des Blue Balls Festivals 19 festgehalten.

Der deutsche Rapper Samy Deluxe während seines Auftrittes am Blue Balls 2019. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Auch der deutsche Rapper Samy Deluxe kommt in dem Buch vor: Er spielte am 25. Juli 2019 im KKL Konzertsaal. Wie das Blue Balls mitteilt, wird der Radiosender SRF 3 dieses Konzert am 25. Juli 2020 zum symbolischen Abschluss des Blue Balls Festivals 2020 nochmals ausstrahlen.

HINWEIS

Das Fotobuch mit den Impressionen vom letztjährigen Blue Balls kann auf der Webseite des Festivals erworben werden.