Alt Kantonsrat Rudolf Schwarzentruber ist gestorben

Der frühere liberale Kantonsrat, langjährige Geschäftsführer der Beagdruck in Emmenbrücke und Verleger der Wochenzeitung «Die Heimat», Rudolf Schwarzentruber, ist am 16. Juni im Alter von 86 Jahren im Betagtenzentrum Emmenfeld in Emmen verstorben.

29.06.2020, 17.36 Uhr