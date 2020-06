Interview Alt Rektor Paul Richli warnt vor Geldnot bei der Uni Luzern Laut dem früheren Rektor Paul Richli wird es die Uni Luzern schwer haben, Geldgeber für eine Psychologie-Fakultät zu finden. Lukas Nussbaumer 10.06.2020, 05.00 Uhr

Paul Richli, Rektor der Uni Luzern, kurz vor seinem Rücktritt im Sommer 2016. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. Juli 2016)

Die Luzerner Regierung möchte an der Uni eine Fakultät für Psychologie aufbauen. Die Uni plant bis anhin nur ein Zentrum für Verhaltenswissenschaften. An der Finanzierung will sich der Kanton nicht beteiligen (Artikel vom 9. Juni). Der frühere Rektor Paul Richli (2010 bis 2016) hat an der Uni Luzern die Rechtswissenschaftliche Fakultät als Gründungsdekan aufgebaut und als Rektor die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät auf den Weg gebracht – beide ohne Aufbaumittel des Kantons. Der 74-Jährige sagt, was er von den Plänen der Regierung hält.

Sie plädierten vor zehn Jahren für eine Psychologiefakultät, wurden dann aber 2011 von der damaligen Regierung aufgefordert, eine Wirtschaftsfakultät zu planen. Was sagen Sie nun?

Paul Richli: Die Vorgeschichte zum damaligen Entscheid der Regierung ist lang. Ich selber hätte schon früher gerne eine Wirtschaftsfakultät aufgebaut. 2009 war das für die Regierung aber tabu. 2011 habe ich den Entscheid, doch auf Wirtschaft zu setzen, loyal mitgetragen.

Macht denn eine Psychologiefakultät heute Sinn?

Im Kontext mit dem bestehenden Angebot der Uni sage ich Ja. Die heutige arbeitsmarktliche Situation kann ich zuwenig gut beurteilen.

Wie hoch ist denn das Potenzial an Studenten?

Nur etwa halb so gross wie bei den Ökonomen.

Also ist eine neue Fakultät ein Risiko für die Uni?

Das wäre zu hart ausgedrückt. Aber ich habe in meiner letzten Rede als Rektor am Dies academicus 2016 gesagt, die Uni Luzern sei als Sparten-Uni gut aufgestellt. Sie solle das weiterhin gut machen, was sie heute schon gut macht, es brauche keine neue Fakultät für den Erfolg.

Eine Psychologiefakultät ist demnach der falsche Weg zu wachsen?

Nicht unbedingt. Aber man muss das Angebot sehr genau prüfen. Und vor allem auch, ob sie finanzierbar ist.

Die Uni müsste die neue Fakultät komplett selber finanzieren – wie den Aufbau der Wirtschaftsfakultät. Geht das überhaupt?

Wäre ich noch Rektor, würde ich sagen, die Regierung solle sich ihre Haltung sehr gut überlegen. Die Uni Luzern ist schon heute nicht ausfinanziert. Sie hat absolut keine finanziellen Reserven. Eine finanziell vergleichbar enge Situation gibt es bei kaum bei einer anderen Schweizer Uni. Auch die Hochschule und die Pädagogische Hochschule sind sehr knapp finanziert.

Das heisst, eine Psychologiefakultät lässt sich nicht ohne Kantonsgelder aufbauen?

Das sage ich nicht. Aber es ist schwieriger, Geldgeber für eine Psychologiefakultät zu finden, als für eine Wirtschaftswissenschaftliche.

Sie haben 2016 vor dem Start der Wirtschaftsfakultät selber 100000 Franken bezahlt. Es war also schwierig, Geldgeber zu finden.

In der Tat. Ich habe damals zudem zusätzlich ein finanzielles Risiko auf mich genommen, weil wir kurz vor dem Start die nötigen vier Millionen Franken noch nicht beisammen hatten.

Die politische Linke befürchtet, Firmen und Stiftungen würden nur zahlen, wenn sie auch Einfluss nehmen können. Wie haben Sie das erlebt?

Ich habe zwei Professuren in der Aufbauphase der Rechtsfakultät komplett mit Drittmitteln finanziert und für die Aufbaufinanzierung der Wirtschaftsfakultät mit vielen Stiftungen und Firmen verhandelt. Eine Einflussnahme oder Druckversuche gab es nie. Die Geldgeber wollten aber sehr genau wissen, wie ihre Mittel eingesetzt werden. Darauf haben sie auch ein Recht.