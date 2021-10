Faik Fetahi wird Bildungsvorsteher in Altbüron

Altbüron Faik Fetahi wird Bildungsvorsteher Per 2022 wird Faik Fetahi (FDP) neuer Bildungsvorsteher im Gemeinderat Altbüron. Er folgt nach einer stillen Wahl auf Parteikollegin Renate Rölli-Affentranger. 11.10.2021, 16.05 Uhr

Faik Fetahi ist Geschäftsleiter der Bodenbelagsfirma Fetaxid AG und Vater zweier Kinder im Alter von fünf und siebeneinhalb Jahren. Nun ist er in stiller Wahl zum neuen Bildungsvorsteher der Gemeinde Altbüron gewählt worden. Davor war er während eineinhalb Jahren in der Bildungskommission tätig.

Fetahi tritt die Nachfolge von Parteikollegin Renate Rölli-Affentranger an. Rölli-Affentranger verlässt den Gemeinderat per 31. Dezember. Sie wurde im Jahr 2000 in den Gemeinderat gewählt. (pw)