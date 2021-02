Stadt Luzern Die «Familie Eichwäldli» ist noch in der Soldatenstube – der Stadtrat reicht Strafanzeige ein Die Lage bei der Soldatenstube am Murmattweg 2 spitzt sich zu: Die Bewohner haben das letzte Ultimatum der Stadt Luzern verstreichen lassen. Ob und wann es zu einer Räumung kommt, ist offen. Simon Mathis 18.02.2021, 09.35 Uhr

Die «Eichwäldli»-Bewohner im Gespräch mit der Stadt.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. Februar 2021)

Mittwoch, 7.30 Uhr, Murmattweg 2. Es ist Minus 1 Grad. Rauch steigt aus dem Kamin der Soldatenstube. Schon von Weitem ein klares Zeichen: Dieses Haus ist noch bewohnt. Die letzten Zweifel an den Absichten der Bewohnerinnen und Bewohner zerstreut ein Transparent an der Umzäunung der Liegenschaft. «Abriss-Bagger in den Sandkasten» steht da. Die Bewohner, die sich «Familie Eichwäldli» nennen, wehren sich bekanntlich gegen die Pläne der Stadt Luzern, das Gebäude mit Baujahr 1935 abzureissen.