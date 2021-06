Wohn- und Pflegezentrum Schüpfheim: Aktionärsgemeinde steigt aus

Altersheim Escholzmatt-Marbach steigt aus: Wie steht es um die Zukunft des regionalen Wohn- und Pflegezentrums Schüpfheim? Ursprünglich finanzierten acht Gemeinden das regionale Wohn- und Pflegezentrum, künftig werden es nur noch sechs sein. Bald steht ein Neubau bevor – dessen Finanzierung ohnehin ein kritischer Punkt ist. Livia Fischer 25.06.2021, 05.00 Uhr

So sieht das WPZ Schüpfheim derzeit aus. PD

Vor einem Jahr stieg Doppleschwand aus, nun will auch Escholzmatt-Marbach nicht mehr mitmachen: Das regionale Wohn- und Pflegezentrum Schüpfheim (WPZ) wird künftig nur noch von Entlebuch, Flühli, Hasle, Romoos, Schüpfheim und Werthenstein als Aktionärsgemeinden getragen. Den Ausstieg haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aus Escholzmatt-Marbach an der Gemeindeversammlung letzte Woche einstimmig beschlossen.

Sozialvorsteher Daniel Portmann begründet den Entscheid damit, dass man sich «vollumfänglich aufs eigene Alterszentrum Sunnematte konzentrieren» wolle. Dieses habe man kürzlich von 60 auf 90 Pflegebetten erweitert sowie eine geschützte Wohngruppe für Menschen mit Demenz geschaffen. Zudem verfüge man über sechs betreute Wohnungen beim Alterszentrum und 28 Alterswohnungen, die am Heim erschlossen sind. «Mit dem Ausstieg möchten wir für die verbleibenden Aktionärinnen auch eine klare Ausgangslage im Hinblick auf die kommenden Veränderungen beim WPZ schaffen», sagt Portmann.

Das bisherige Gebäude soll nämlich einem Neubau weichen. Denn: «Die bestehende Infrastruktur hat das Ende des Lebenszyklus erreicht», erklärt Verwaltungsratspräsidentin Regula Heuberger. Konkret soll ein Wohn- und Pflegezentrum mit 90 Betten auf vier Abteilungen gebaut werden, worin auch eine Wohngruppe für Menschen mit Demenz wie bisher Platz finden wird. Das Betriebskonzept dazu steht schon, ebenso eine Machbarkeitsstudie. «Aktuell formiert sich die Planungskommission, womit der Planungsstart in absehbarer Zeit ist», so Heuberger.

Beteiligung ist eine Frage der Solidarität

Mit welchen Kosten derzeit gerechnet wird, will Heuberger nicht öffentlich kommunizieren – die Finanzierung stellt sich nämlich als grosse Herausforderung heraus. Weil die Aktiengesellschaft noch nicht über das nötige Eigenkapital verfügt, ist sie auf finanzielle Mittel der Aktionärsgemeinden angewiesen. Da kommt der Austritt von Escholzmatt-Marbach ungünstig. Heuberger sagt aber klar: «Den gilt es, zu akzeptieren. Dem Verwaltungsrat ist es wichtig, eine Aktionärsgemeinschaft zu haben, die hinter dem Vorhaben steht und sich mit vereinten Kräften für den Neubau einsetzt – auch finanziell.»

Dass sich in nächster Zeit weitere Gemeinden abwenden werden, scheint nicht der Fall zu sein. Zumindest hat Heuberger keine Kenntnis davon. Auf Anfrage sagt Flühlis Gemeindepräsidentin Hella Schnider etwa, dass es für ihre Gemeinde «weder sinnvoll noch finanziell möglich» sei, ein eigenes Pflegeheim zu bauen und zu betreiben – weshalb ein Austritt nie zur Diskussion gestanden sei. Und Gemeindepräsident Beat Bucheli von Werthenstein bestätigt: «Will wollen uns gegenüber den restlichen Gemeinden solidarisch verhalten und werden als Aktionärin dabei bleiben.» Aus Gründen der Solidarität und «wegen der Einwohner aus dem südlichen Ortsteil vom Bramboden» will sich auch Romoos weiterhin beteiligen.

Escholzmatterinnen und Escholzmatter sind im WPZ weiterhin willkommen

Per wann Escholzmatt-Marbach die Aktien zurückgibt, ist noch unsicher. Wer sie abkaufen wird, ebenfalls. Während der Gemeinderat Hasle der Meinung ist, sich bereits angemessen zu beteiligen, und auch Romoos grundsätzlich kein Interesse hat und sich höchstens «der Sache wegen notfalls anteilsmässig beteiligen» würde, ist das Interesse in Flühli laut Hella Schnider «sicher in gewissem Masse vorhanden». Am wichtigsten sei aber, dass eine «zufriedenstellende Lösung unter allen verbleibenden Gemeinden» gefunden werde. In Werthenstein wurde die Frage nach dem Aktienkauf noch nicht diskutiert, und auch Schüpfheim wird sich erst mit dem Thema befassen, wenn ein offizielles Kaufangebot vorliegt. Der Entlebucher Gemeinderat wiederum möchte sich zur ganzen Thematik rund ums WPZ derzeit nicht äussern, da interne Gespräche noch andauern.

Einen Nachteil für die Einwohnerinnen und Einwohner aus Escholzmatt-Marbach wird der Austritt aus der Aktiengesellschaft nicht haben. So ist es ihnen laut Gemeinderat Daniel Portmann auch weiterhin möglich, ins WPZ zu ziehen. Regula Heuberger bekräftigt: «Die Planungsregion Entlebuch/Wolhusen pflegt ein gutes Einvernehmen. Daran wollen wir für alle Einwohnerinnen und Einwohner von nicht angeschlossenen Gemeinden auch in Zukunft festhalten.»