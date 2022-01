Alterspolitik Wie in Luzern: In Emmen wird die «Altersfusion» zum Thema Spitex und Heime sollen enger zusammen arbeiten, findet der Emmer Gemeinderat. Die Mitte-Fraktion liebäugelt sogar mit einer Fusion wie in Luzern. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Wer über Alterspflege spricht, kommt derzeit kaum um den Begriff «integrierte Versorgung» herum. Das Prinzip dahinter: Egal, was die betagte Person benötigt, ob sie zu Hause wohnt oder im Heim – sie hat eine einzige Organisation als Ansprechpartnerin. Das ist für die Betroffenen einfacher, und es ist auch wirtschaftlicher: Indem verschiedene Leistungen aus einer Hand kommen, kann etwa das Personal flexibler eingesetzt werden oder es braucht weniger administrative Ressourcen.

Bei der integrierten Versorgung kommen Pflege und Betreuung aus einer Hand – egal ob zu Hause oder im Heim. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Die Gemeinde Schötz hat vor einiger Zeit diesen Weg eingeschlagen. Und die Stadt Luzern prüft, Heime, Spitex und Quartierhilfe unter einem Dach zu vereinen. Auch der Emmer Gemeinderat will in Richtung integrierte Versorgung gehen: «Wir prüfen die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Betagtenzentren Emmen AG und dem Verein Spitex Emmen, um die Gesundheitsversorgung zu Hause und in der Langzeitpflege optimal aufeinander abzustimmen.» So lautet eines der Jahresziele 2022 des Gemeinderats.

Synergien nutzen und Kosten sparen

«Wir sehen im Bereich der integrierten Versorgung Potenzial, um Leistungen neu zu erbringen», bestätigt der Emmer Sozialdirektor Thomas Lehmann (FDP). Es gehe darum, Synergien zu nutzen und Mehrwert zu schaffen, sodass alle Beteiligten einen Vorteil daraus ziehen. «Das kann etwa bedeuten, dass die Buchhaltung zusammengelegt wird oder das Personal je nach Fähigkeiten der Mitarbeitenden in verschiedenen Bereichen tätig ist.» Auch Kosten zu sparen, sei ein Ziel, so Lehmann. «In ersten Gesprächen haben uns Spitex und Heime Interesse signalisiert. Nun wollen wir eine verstärkte Zusammenarbeit diskutieren.»

Wie genau diese ausgestaltet sein könnte, ist jedoch noch völlig offen. «Themen wie die Organisationsform oder gar eine Fusion stehen noch nicht im Zentrum», sagt Lehmann. Erst einmal gehe es nur um die Möglichkeiten der Leistungserbringung. Allerdings steht eine Fusion der Pflegeinstitutionen durchaus im Raum: Mittels Postulat fordert die Mitte-Fraktion, nicht nur eine Intensivierung der Zusammenarbeit von BZE und Spitex Emmen zu prüfen, «sondern auch deren Fusion».

Das Augenmerk solle dabei auf Synergieeffekten, der hohen Qualität der Pflege und weniger auf Kosteneinsparungen liegen. Zudem müsse die Zufriedenheit der Mitarbeitenden berücksichtigt werden, damit die Fluktuation möglichst tief gehalten werden könne.

Emmen plant eine «Drehscheibe Alter» – wie in Kriens und Luzern

Betreffend Alterspolitik hat sich der Gemeinderat Emmen noch ein weiteres Ziel gesetzt: die «Drehscheibe Alter», eine Anlaufstelle, die alle Angebote und Ansprechpartner im Altersbereich bündelt und Ratsuchende an sie weiterverweist. Solche Plattformen gibt es bereits in Luzern mit der Anlaufstelle Alter und in Kriens mit der Infostelle Gesundheit (KIG). «Es gibt in Emmen viele Anbieter für Altersfragen, egal, ob es Freizeit, Rechtliches oder die Lebenssituation angeht», sagt Lehmann. Wer die Angebote nicht kenne und eine Beratung über die Gemeinde suche, müsse sich bis anhin an den Gemeinderat wenden – also an Thomas Lehmann persönlich. «Das ist nicht ganz stufengerecht», findet er. Die geplante Anlaufstelle könne private und institutionelle Angebote in Emmen niederschwellig vermitteln und Beratungstätigkeiten ausüben, «ohne eine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten zu sein», betont Lehmann.

Eine ähnliche Plattform ist in Emmen übrigens im Bereich der Freiwilligenarbeit angedacht – und zwar im Rahmen eines Projekts der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. «Dabei geht es in erster Linie darum, die Freiwilligenarbeit sichtbar zu machen und bestehende Angebote aufzuzeigen», erklärt Lehmann.

