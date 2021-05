Alterspolitik Luzern ist jetzt offiziell eine altersfreundliche Stadt – doch was bedeutet das genau? Die Stadt Luzern hat von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Altersfreundlichkeitslabel erhalten. Dazu musste die Stadt ihre Senioren befragen. Die Umfrage bringt Überraschendes zu Tage. Sandra Monika Ziegler 24.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Zukunftsinstitut hat einmal errechnet, dass in Europa in knapp acht Jahren mehr als die Hälfte der Menschen über 50 Jahre alt sind. In der Stadt Luzern machte diese Altersgruppe 2019 über 38 Prozent aus. Nun hat die Stadt mit einer repräsentativen Befragung den über 65-Jährigen auf den Zahn gefühlt. Dies war eine der Bedingungen, um von der Weltgesundheitsorganisation WHO in den Kreis der «altersfreundlichen Städte» aufgenommen zu werden. Weltweit sind 33 Städte im WHO-Netzwerk, seit dem 23. April auch die Stadt Luzern. Ein ähnliches Netzwerk gibt es zudem auf nationaler Ebene mit 26 Städten – auch dort ist Luzern dabei.

Stadtluzerner Sozialdirektor Martin Merki (FDP) Bild: Patrick Hürlimann

Zurück zur Umfrage: Für die Datenermittlung wurden 1000 Personen angefragt, die in Privathaushalten leben, davon nahmen 618 Personen teil.

«Das ist eine erfreulich hohe Beteiligung. Die Auswertungen haben Bekanntes und Überraschendes zu Tage geführt»

, sagt der Stadtluzerner Sozialdirektor Martin Merki (FDP). So etwa, dass 98,4 Prozent der Befragten mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind. In den eigenen vier Wänden könnten sie dank der Hilfe von Angehörigen und der Nachbarschaft leben, gaben gut 60 Prozent der Befragten an. Überrascht zeigt sich Merki vom Anteil der Internet-Nutzenden:

«Drei Viertel der älteren Generation nutzt das Internet regelmässig. Bei den 65- bis 79-Jährigen sind es sogar 84 Prozent. Bei den 80-Jährigen und älter sind es 55 Prozent, wobei Frauen das Internet weniger häufig nutzen als Männer.»

Ein grosses Bedürfnis sind mehr öffentliche Toiletten.

Es werden mehr öffentliche WC-Anlage gewünscht, so wie hier beim Lido Luzern. Bild: sam

Seit 2019 würden während der Sommermonate behindertengerechte temporäre WC-Anlagen aufgestellt, erklärt Merki und aktuell werden bis im Spätsommer zwei WCs in die beiden ehemaligen Telefonkabinen am Schwanenplatz eingebaut.

Ein weiterer Wunsch der Senioren sind Sitzgelegenheiten. In der Stadt Luzern gibt es aktuell rund 1400 Sitzbänke, diese Zahl bleibe konstant. Merki: «Neu dazu gekommen sind mobile Sitzgelegenheiten, wie zum Beispiel Stühle in Park- und Grünanlagen sowie Friedhöfen.»

23 Prozent der über 80-Jährigen fahren noch Velo

Ein Dauerthema ist das Nebeneinander von Fuss- und Veloverkehr. So fühlen sich rund die Hälfte der Befragten durch Velos, E-Bikes oder Scooter gefährdet. Allerdings sind 23 Prozent der befragten über 80-Jährigen selber noch mit dem Velo unterwegs.

Aus Bemerkungen im Fragebogen wie auch aus Rückmeldungen aus Workshops in den Quartieren geht hervor, dass Wege und Strassen für Fussgängerinnen und Fussgänger wie für Velofahrende klarer getrennt werden sollen. Als einer der Hotspots gilt die Strecke zwischen dem Hirschengraben und dem Stadttheater: «Diese Strecke ist nicht nur für alte und gehbehinderte Leute mit viel Stress verbunden», sagt Merki. Mit Anpassungen an den Infrastrukturen wie Bodenmarkierungen, Temporeduktionen und Kampagnen sollen solche Strecken entschärft werden. Alle Bemühungen und Vorschriften würden aber wenig nützen, wenn Verkehrsregeln nicht von allen eingehalten werden.

Wie viel Nebeneinander ist möglich? Velo und Fussgänger in der Hertensteinstrasse in der Luzerner Altstadt.

Bild: Boris Bürgisser ( 04. Dezember 2020)

96 Prozent der Befragten sind mit dem öffentlichen Verkehr zufrieden: Für gut zwei Drittel der Befragten sind die VBL-Fahrpreise angemessen. Für 38 Prozent sind sie zu hoch. Eine deutliche Vergünstigung gibt es für gehbehinderte Rentnerinnen und Rentner mit kleinem Portemonnaie. Hier übernimmt die Stadt die Hälfte der Kosten für einen 9-Uhr-Jahrespasspartout.

Wie werden die Informationen der Stadtverwaltung von den Senioren beurteilt? Knapp 96 Prozent der Befragten geben an, dass die gedruckten Informationen der Stadt für sie gut verständlich sind. 94 Prozent erachten die städtischen Informationen über wichtige Beschlüsse, Dienstleistungen, Angebote und Ereignisse als ausreichend. Und gut 91 Prozent geben an, dass sie die Informationen von der Stadtverwaltung schnell und problemlos erhalten. Die Umfrage zeigt auch, dass 87 Prozent finden, dass sich die Stadtverwaltung für ihre Bedürfnisse interessiert.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Alle vier Jahre wird Altersfreundlichkeit neu geprüft

Und was unternimmt die Stadt, damit die nun offiziell zertifizierte Altersfreundlichkeit erhalten bleibt? Konkrete Massnahmen werden definiert und von der Fachstelle für Altersfragen werde ein Massnahmenplan erarbeitet. «Für die Umsetzung der Vorschläge steht dann ein Zeitraum von vier Jahren bis zur Erneuerung der Mitgliedschaft zur Verfügung. Dann muss über die erfolgten Verbesserungen in Bezug auf die Altersfreundlichkeit der Stadt Luzern Rechenschaft abgelegt werden», sagt Merki abschliessend.