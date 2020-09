Bildstrecke Mehr als nur Alterswohnungen: So will die neue Seniorenresidenz der Stadt Luzern zum Treffpunkt werden Die Alterssiedlung Guggi an der Taubenhausstrasse wurde komplett saniert. Die Wohnungen sind nun grösser, moderner und barrierefrei. Komplett neu ist das Restaurant im Erdgeschoss. Daraus soll ein Quartiertreffpunkt entstehen. Nathan Keusch 01.09.2020, 17.00 Uhr

Aussenansicht der Alterssiedlung Guggistrasse. Blick in den Eingangsbereich. Aussenansicht der Alterssiedlung Guggistrasse. Empfang Blick ins Restaurant Café Guggi. Es ist öffentlich zugänglich. Die Wohnungen sind hell, grossräumig, haben einen barrierefreien Holzboden sowie einen grossen Balkon und wirken modern. Blick von einem Balkon auf die Strasse

Die Stadt und Viva Luzern eröffneten am Dienstag die komplett sanierte Alterswohnsiedlung Guggi. 13 Millionen Franken hat die Stadt in die Erneuerung investiert.

Für Stadträtin Manuela Jost ist die Alterssiedlung Guggi ein Schritt zur Erfüllung der Ziele der städtischen Alterspolitik: Älteren Menschen soll ein eigenständiges und selbstbestimmtes Wohnen mit Zugang zum sozialen Leben gewährleistet werden. «Die Stadt ist stolz, mit der Alterssiedlung Guggi ein neues und modernes Angebot im Portfolio zu haben», sagte Jost bei der Eröffnung.

Alte Wohnsiedlung nicht mehr zeitgemäss

Die ursprünglichen Wohnungen an der Taubenhausstrasse wurden 1972 gebaut und waren sanierungsbedürftig und nicht mehr zeitgemäss. Die 45 1- und 1 ½-Zimmer-Wohnungen wurden deshalb in einer zweijährigen Bauphase in 25 grössere und barrierefreie 2 ½- und 3 ½-Zimmer-Wohnungen umgewandelt.

Auf Hightech-Schnickschnack wird verzichtet: Die Wohnungen sollen funktional sein, ohne die Bewohner zu überfordern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. September 2020)

Diese Änderungen sind eine Anpassung an die Ansprüche der Bewohner. Rund 70 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner zwischen 85 und 94 Jahren leben noch in den eigenen vier Wänden. Dank Angeboten wie dem Mittagstisch, Einkaufsservice oder Reinigung können Bewohner bis ins hohe Alter in ihrem Quartier verbleiben. «Diese Wohnform stösst bei älteren Menschen auf grosses Interesse», bestätigt Andrea Wanner, Geschäftsführerin von Viva Luzern. Das Prinzip des betreuten Wohnens wird deshalb auch in der Siedlung Guggi umgesetzt. Gesteuert werden die Angebote vom Empfang im Eingangsbereich aus. Haben die Bewohner und Bewohnerinnen ein Problem, wird ihnen hier weitergeholfen. Der Empfang ist täglich fünf Stunden besetzt und hat vielmehr eine soziale als medizinische Funktion. Pflegepersonal ist im Guggi keines im Haus.

Blick in den Eingangsbereich. Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. September 2020)

Zentraler Punkt und Begegnungsort der neuen Alterswohnsiedlung wird das Café Restaurant Guggi im Erdgeschoss des Neubaus sein. Das Restaurant bietet Platz für 50 Gäste. Ein möglichst grosser Teil der Speisekarte soll vor Ort frisch zubereitet werden, sagt Jan Kees Kram, Leiter Hotellerie und Wohnen von Viva Luzern: «Aufwendige Menus müssen jedoch vom Betagtenzentrum Eichhof hergebracht werden.» Eine Konsumationspflicht gibt es für die Bewohner jedoch nicht. «Es soll ein Wohnzimmergefühl aufkommen, das die Bewohner zum Verweilen und Zeitunglesen einlädt», sagt Kram.

Schachklub will ins Alterszentrum ziehen

Nicht nur für die Bewohner, sondern für das gesamte Quartier soll das Café Guggi ein Begegnungsraum werden. «Mit dem Café entsteht ein Quartiertreffpunkt», sagt Stadträtin Jost. Ein abtrennbarer kleiner Saal kann für Events oder Klubtreffen gemietet werden. Das Angebot stösst auf Zuspruch: So hat zum Beispiel der Schachklub Luzern schon Interesse gezeigt, seine wöchentlichen Treffs im Guggi abzuhalten. «Wir wollen ein generationenübergreifendes Miteinander im Quartier fördern», erklärt Geschäftsführerin Wanner. Gemeinsam mit Partnern wie Pro Senectute und dem Quartierverein Obergrund soll dazu ein vielfältiges Programm mit Begegnungsmöglichkeiten zusammengestellt werden.

Das Restaurant Café Guggi ist öffentlich zugänglich. Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. September 2020)

Moderne Wohnungen ohne Hightech

Die neuen Wohnungen sind 50 bis 90 m2 gross und kosten zwischen 1'200 und 2'200 Franken im Monat. 18 der 25 Wohnungen sind bereits vermietet. Interessenten für die restlichen Wohnungen können sich bei der Beratungsstelle von Viva Luzern melden. Die Wohnungen sind hell, grossräumig, haben einen barrierefreien Holzboden sowie einen grossen Balkon und wirken modern. Auf Hightech-Schnickschnack wird in den Wohnungen aber verzichtet. Sie sollen funktional sein, ohne die Bewohner zu überfordern und auch in 10 bis 15 Jahren noch einladend wirken.

Die Wohnungen sind hell, grossräumig, haben einen barrierefreien Holzboden sowie einen grossen Balkon und wirken modern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. September 2020)