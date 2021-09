Altersheim in Sempach: Das ist für den Neubau geplant

Alterswohnen Das «Meierhöfli» muss in naher Zukunft ersetzt werden – so sehen die Pläne aus Der Sempacher Stadtrat hat die Bevölkerung am Montagabend an einer öffentlichen Veranstaltung über das Neubauprojekt des Altersheims informiert. Livia Fischer Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sieht das Meierhöfli heute aus. PD

Das Meierhöfli hat nach 40 Jahren langsam, aber sicher ausgedient. Dass der Stadtrat einen Neubau des Alterswohnheims im Zentrum Sempachs plant, ist schon seit letztem Herbst bekannt. Am Montagabend informierte er die Bevölkerung an einer öffentlichen Veranstaltung in der Festhalle Seepark Sempach nun detailliert über das Projekt und den aktuellen Stand der Planung.

Der Stadtrat ist davon überzeugt, dass es in Sempach weiterhin ein Altersheim braucht – auch wenn betreutes Wohnen oder Spitexeinsätze zu Hause zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Denn letztere Angebote würden nicht ausreichen, dass es in den nächsten Jahren keine Pflegeplätze im Altersheim mehr brauche. Aktuell sei die Nachfrage sehr gross, alle 61 Plätze meist belegt, sagt Sozialvorsteher Hanspeter Achermann. Die Nachfrage dürfte in Zukunft noch wachsen, schliesslich wächst der Anteil der über 80-Jährigen kontinuierlich und damit auch die Anzahl pflegebedürftiger Personen.

Räumlichkeiten sind nicht behindertengerecht

Das Problem mit dem Meierhöfli in seiner jetzigen Form: «Das Gebäude entspricht nicht mehr den derzeitigen Pflegeanforderungen, das integrierte Pflegemodell kann räumlich nicht zeitgemäss umgesetzt werden», sagt Achermann. So sorge etwa der verwinkelte Grundriss für Orientierungsschwierigkeiten und die Gebäudetechnik sei veraltet und reparaturanfällig – der Hauptgrund, warum eine Sanierung nicht ausreicht.

Ein weiteres Problem sind die zu wenig behindertengerechten Räume. Zwischen Zimmern und Balkonen etwa erschweren Schwellen den Durchgang für Menschen im Rollstuhl. Auch zu den Nasszellen sagt Achermann: «In Abmessungen, Flächen und Schwellen entsprechen sie nicht den Vorgaben für hindernisfreies Bauen und erschweren die Pflegeabläufe.»

Spitex, Altersberatung und Coiffeur an einem Ort

Eine Machbarkeitsstudie kam zum Schluss, dass ein Neubau die bessere Lösung ist als ein Teilneubau. Unter anderem, weil so das Weiterentwicklungspotenzial grösser und kein teures Provisorium nötig sei. Während des Baus sollen stets 50 Pflegeplätze zur Verfügung stehen, da der Neubau neben dem jetzigen Heim realisiert werden kann.

Das übergeordnete Ziel mit dem Neubau ist eine Infrastruktur, die «den heutigen und künftigen Standards für alters- und demenzgerechtes Bauen entspricht» sowie «eine zeitgemässe Pflege, Betreuung und hohe Aufenthaltsqualität ermöglicht». Platz bieten soll das Altersheim weiterhin für 60 Bewohnerinnen und Bewohner. Achermann erklärt:

Sozialvorsteher Hanspeter Achermann.

«Wir bauen nicht auf Vorrat und wollen uns die Möglichkeit offenhalten, das Angebot je nach Bedürfnis zu erweitern.»

Mit dem Rückbau werde nämlich Platz frei, den man auch für andere Wohnformen wie betreutes Wohnen nutzen könne.

Weiter sollen zwei zusätzliche Notfall- oder Ferienbettzimmer eingeplant werden, um Angehörige temporär zu entlasten. Vorgesehen ist, dass die Spitex Sempach und die Beratungsstelle «Drehscheibe 65plus» im Gebäude integriert werden. Damit wolle man «Synergien nutzen und die Kompetenz ‹Alter› an einem Ort konzentrieren». Ebenfalls wichtig ist für Hubert Lieb, Heimleiter des Meierhöfli, dass die Einrichtung Angehörigen sowie externen Gruppen und Vereinen für Veranstaltungen offensteht. «Wir wollen den öffentlichen Charakter der Institution durch die Nutzung von Dienstleistungen wie Cafeteria, Mehrzweckraum, Coiffeur und Physiotherapie stärken.»

Baustart erfolgt frühestens 2024

Für den Projektwettbewerb bewarben sich 70 Architekturbüros, zwölf davon können am Wettbewerb teilnehmen. Das Siegerteam soll bis im April 2022 feststehen. Nach Abschluss des Wettbewerbs will der Sempacher Stadtrat eine gemeinnützige Aktiengesellschaft gründen. Das notwendige Eigenkapital zur Gründung sollen nebst Sempach (sechs Millionen Franken) auch die Nachbargemeinden Eich und Hildisrieden (je zwei Millionen Franken), die das Angebot des Sempacher Altersheims ebenfalls rege nützen, beisteuern.

Das letzte Wort über das ganze Vorhaben hat die Bevölkerung im Herbst 2022. Sagt sie an der Urne Ja, soll der Baustart frühestens im zweiten Halbjahr 2024 oder 2025 erfolgen. Insgesamt rechnet der Stadtrat mit Investitionen von 26 Millionen Franken und einer nachhaltigen Finanzierung zwei Jahre nach Inbetriebnahme des Neubaus.