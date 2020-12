luzern Alterszentrum Eichhof hat wegen Corona die Demenzabteilung isoliert Besuche sind im Betagtenzentrum Viva Luzern Eichhof derzeit praktisch nicht möglich, weil Wohnbereiche isoliert werden mussten. Das Personal muss die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt mit besonderem Fingerspitzengefühl betreuen. Roger Rüegger 16.12.2020, 17.14 Uhr

Blick auf das Betagtenzentrum Eichhof Luzern. Bild: PD

Die Fallzahlen in der Schweiz sind hoch. Wer kann, vermeidet nicht zwingende Kontakte. In Heimen wären solche aber nötig. Besuche sind Lichtblicke für Bewohnerinnen und Bewohner. Gerade jetzt in der Adventszeit. Bei Viva Luzern im Zentrum Eichhof sind Besuche derzeit aber nicht, oder nur in Ausnahmefällen, möglich.